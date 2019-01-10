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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, iPad'ler için uzak masaüstü uygulaması geliştiriyor

Microsoft, iPad kullanıcılarının Windows 10 PC'lerini uzaktan kontrol etmesini sağlayacak bir uygulama üzerinde çalışıyor. Şirket yöneticisi Scott Manchester uygulamanın nasıl çalıştığını gösterdi.
4 ay
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9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, kullanıcıların Windows 10 bilgisayarlarına internete bağlı bir iPad'den erişmelerini sağlayacak son derece kullanışlı bir uzak masaüstü uygulaması geliştiriyor. Yazılım devinin uzak masaüstü hizmetinin grup yöneticisi Scott Manchester, uygulamanın iPad'de nasıl çalıştığını gösteren bir video yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Apple, AirPlay 2 özellikli TV'lerin listesini yayınladı"
Kullanıcılar fare imlecini dokunmatik ekran veya Bluetooth mouse aracılığı ile kontrol edebilecekler. Deneyimli yönetici uygulamanın şu an için sadece SwiftPoint mouse ile çalıştığını belirtti. Ancak ileride daha uygun fiyatlı Bluetooth mouse'ların da desteklenebileceği söyleniyor.

Hem masaüstü hem iPad'i olanların işine yarayacak

Manchester ayrıca videoda bir Bluetooth klavye de kullanıyor ancak iPad'ler zaten desteklediği için bunun için herhangi bir kısıtlama yok gibi görünüyor. Microsoft'un üzerinde çalıştığı uzak masaüstü uygulamasının genel anlamda son derece faydalı olacağını söyleyebiliriz. Özellikle de hem masaüstü bilgisayar hem de iPad sahibi olanların çok işine yarayacak.

https://twitter.com/RDS4U/status/1080529350502432768 Yorum Yaz
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maximus8282 4 ay en beğenilen
Apple’ın yapması gerekeni Microsoft yapmış.
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joshbarnes 4 ay
Öyleyse .. bir süre dizüstü bilgisayarlar ile uğraşmaya çalıştıktan sonra, bir süredir mobil bilgisayar ihtiyaçlarım için bir iPad Pro almayı düşünüyorum.
Bazı geçmişe göre, en iyi şekilde yazılım geliştirici / öğretmen / yarı zamanlı fotoğrafçı olarak tanımlandığımı düşünüyorum.
Evde 38 inç ultra ekrana sahip çok güçlü bir masaüstüm var ve bu benim ihtiyaçlarımı mükemmel bir şekilde ve daha sonra da yerine getiriyor. Bunun, fotoğrafçılık ihtiyaçlarımı, kodlamayı ve aslında evdeyken diğer her şeyi karşılayacağını düşünüyorum.
İş bana kullanacağım bir dizüstü bilgisayar veriyor ... peki, iş için ve konferans salonlarının hepsinde ders masalarında projektörlere bağlanan Masaüstü bilgisayarlar var, bu yüzden bazı zamanlar iğrenç klavyeler dışında google slaytların fazla olması gerektiğini düşündüm yeterli.
Son zamanlarda dizüstü bilgisayarımı “bir bilgisayara ihtiyacım olursa”, bir sürü gerçek iş için daha fazla taşıdığımı farkettim. Notları tartışmak için öğrencilerle buluşmak zorunda olduğum rastgele zamanlar olmasına rağmen, çantamda sıkışmış bir dizüstü bilgisayar bulunduğum zamanın% 10'u belki de bu. Ben de düşünüyorum ki ... peki ya bir dizüstü bilgisayar yerine, sadece bir klavye kılıfı olan bir iPad Pro (belki de 10.5 inç?) Alabilir miyim? Bu benim bilgisayar ihtiyaçlarımı karşıladı mı? Sanırım web tarama, sohbet etme ve medya tüketimini (pleks, youtube vb.) İdare edecek ve yan yana uygulamalar + kayan bir video penceresinin yeterli olması gerektiğini düşünüyorum.https://ovo.fyi/youjizz/ https://ovo.fyi/pornhub/ https://ovo.fyi/brazzers/
Bununla birlikte, zaman zaman bir SSH kabuğundan daha fazla bir kodlama projesi üzerinde çalışmak (veya bir kod demosu göstermek) istiyorum. Diyelim ki ... IntelliJ IDEA ile. Sanal bir makinenin bir yerde, Windows / Linux / MacOS yüklü, Java IDE'leri, vb. Boyunca çalıştırılması ve bir klavye ve fareyle bağlanmaya hazır olmaları mümkün mü? Teamviewer hemen akla gelen uygulama, ancak böyle bir şey için daha iyi bir seçenek var mı?
Okuduğunuz ve önerileriniz için teşekkür ederiz!
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napolyon94 4 ay
İnşallah kısa zamanda çikar. Benzer iki uygulama var ama pek istedigim seviye de degiller
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maxmania 4 ay
team viewerdan farkı ne? bunu kullanmak nasıl bir avantaj sağlıyorki daha fazla platforma desteği olan program yerine bunu kullanalım, en azından bu konularda bilgili bir editör kendi görüşünü de ekleseydi.
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drjacob 4 ay
Microsoft telefonlar için yazılım yapmadı (Windows Mobil) Apple için yazılım geliştiriyor , valla büyüksün Apple
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e_capkan 4 ay
chrome un uzaktan masaüstü app i gayet iyi.
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balcis 4 ay
yahu böyle bir uygulama zaten var ve dediğiniz şekilde de çalışıyor. sadece internetten erişim özelliği eklenmiş.
hatta ilk resimde üstte bir menü var onun görüntüsü butonları falan da aynı.
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yorumculuklar 4 ay
Adamın sunum sırasında Firefox açması, Edge'de Chromium tabanlı bir değişime tepki mi acaba?! Microsoft içinde iç hesaplaşmalar mı dönüyor acaba?!?!?!? :)
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maximus8282 4 ay en beğenilen
Apple’ın yapması gerekeni Microsoft yapmış.
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SigSauer6 4 ay
adam adam. Helal be!
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