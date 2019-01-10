Microsoft, iPad'ler için uzak masaüstü uygulaması geliştiriyor

Microsoft, kullanıcıların Windows 10 bilgisayarlarına internete bağlı bir iPad'den erişmelerini sağlayacak son derece kullanışlı bir uzak masaüstü uygulaması geliştiriyor. Yazılım devinin uzak masaüstü hizmetinin grup yöneticisi Scott Manchester, uygulamanın iPad'de nasıl çalıştığını gösteren bir video yayınladı.

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Kullanıcılar fare imlecini dokunmatik ekran veya Bluetooth mouse aracılığı ile kontrol edebilecekler. Deneyimli yönetici uygulamanın şu an için sadece SwiftPoint mouse ile çalıştığını belirtti. Ancak ileride daha uygun fiyatlı Bluetooth mouse'ların da desteklenebileceği söyleniyor.

Hem masaüstü hem iPad'i olanların işine yarayacak

Manchester ayrıca videoda bir Bluetooth klavye de kullanıyor ancak iPad'ler zaten desteklediği için bunun için herhangi bir kısıtlama yok gibi görünüyor. Microsoft'un üzerinde çalıştığı uzak masaüstü uygulamasının genel anlamda son derece faydalı olacağını söyleyebiliriz. Özellikle de hem masaüstü bilgisayar hem de iPad sahibi olanların çok işine yarayacak.

https://twitter.com/RDS4U/status/1080529350502432768