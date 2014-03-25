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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, iPhone için Bing'i güncelledi

5 yıl
416
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Microsoft, iPhone için Bing'i güncelledi
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Geçtiğimiz günlerde iPad çin Bing’I güncelleyen Microsoft, bugün de Bing’in iPhone’a özel uygulamasını güncelledi.

Yayınlanan güncelleme ile birlikte Bing şu yeniliklere sahip oluyor:

Sallama özelliğini açıp / kapatabilme kontrolü

Yer imleri arayüzünde basitleştirme

Çeşitli hata gidermeleri

Arttırılmış performans

iPhone için Bing’in App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Bing Search – trends, images, news, weather, and more from the web - Microsoft Corporation
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Inque 5 yıl
Bu Bing nedense yillardir tutmadi. Boşa kürek cekiyorlar.
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ornapsen 5 yıl
Google bir nedenden dolayı bilgisayarımda açılmıyor. o andan itibaren mecburen bing kullanıyorum. aslında hiç eksiği yok Google yi aratmadı şimdilik..
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