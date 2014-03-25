Microsoft, iPhone için Bing'i güncelledi

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde iPad çin Bing’I güncelleyen Microsoft, bugün de Bing’in iPhone’a özel uygulamasını güncelledi.
Yayınlanan güncelleme ile birlikte Bing şu yeniliklere sahip oluyor:
Sallama özelliğini açıp / kapatabilme kontrolü
Yer imleri arayüzünde basitleştirme
Çeşitli hata gidermeleri
Arttırılmış performans
iPhone için Bing’in App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:Bing Search – trends, images, news, weather, and more from the web - Microsoft Corporation
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