Microsoft ilk çeyrek mali raporunu açıkladı

Teknoloji devi Microsoft 2015 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali raporunu yayınladı. Raporda bazı servislerden ve departmanlardan elde edilen gelirlere de yer verilirken, şirketin genel anlamda ilk çeyrek geliri 21.7 Milyar dolar olarak açıklandı.

Raporda dikkat çeken noktalardan ilki Lumia satışları oldu. İlk çeyrekte 8.6 Milyon adet Lumia cihaz satan üretici bu satışlardan 1.4 Milyar dolar gelir elde etti. Satışlar geçtiğimiz yıla göre %18 artsa da bu bölümdeki gelirler %16 seviyesinde azaldı. Gelirlerin düşüşü ise daha fazla cihaz satılabilmesi için karj marjının azaltıması ve fiyatların düşürülmesi gösteriliyor.

Diğer yandan Surface gelirleri %44 yükselerek 713 Milyon dolara ulaşmış durumda. Surface Pro 3 modelinin bu gelir artışında yüksek payı olduğu belirtiliyor. Microsoft'un arama motoru Bing ise ABD pazarında ki payını %20.1'e yükseltirken arama reklamı gelirleri de %21'lik bir artış göstermiş durumda.

Office 365 üye sayısı da %35'lik artış işe 12.4 Milyon kişiye ulaşmış durumda. OEM satışları ile eldilen gelirlerde % 19-26 arası düşüş gözlenirken Xbox satışlarının da son bir yıl içinde %24 gelir kaybı yaşadığı belirtildi. Buna karşın Xbox Live kullanıcı sayısında ise %30'luk bir artış söz konusu.

Tüm bu gelirler ile 20.4 Milyar dolar gelire ulaşan Microsoft üretim, çalışan vb giderler dışında bir çeyrekte yaklaşık 3 milyar dolar kaynağı ar-ge için harcamış durumda. Satış ve pazarlama için ise 3.7 Milyar dolarlık bir bütçe ayrılmış. Tüm gelir ve giderler hesaplandığında ise ilk çeyrek sonunda şirket 5 Milyar dolar net kâra sahip.