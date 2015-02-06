Microsoft, Image Composite Editor yazılımını 2.0 sürümüne güncelledi

Microsoft, panorama fotoğraflar oluşturma odaklı Image Composite Editor yazılımını önemli özelliklerle 2.0 sürümüne güncelledi.

Microsoft Research departmanı tarafından ilk olarak 2008 yılında kullanıma sunulan Image Composite Editor, aradan geçen bu süre zarfında 1200'den fazla indirme almayı başarmış durumda. Temel görevi birden fazla kareyi tek bir fotoğrafta birleştirmek ve panorama sonuçlar hazırlamak olan yazılım, yayınlanan 2.0 sürümüyle ise artık panorama fotoğraf oluştururken meydana gelen boş / kayıp alanları otomatik olarak doldurabiliyor. Bu sayede verilen tek bir komut üzerinden çok daha bütünsel panoramalar sağlayan yazılım, ayrıca yine yeni eklenen özelliğiyle yüklenen videolardan da panoramalar çıkartabiliyor.

Microsoft Image Composite Editor'un 2.0 sürümüyle kazandığı yeni özellikleri aşağıda yer alan video yardımıyla görebilir, ücretsiz olarak sunulan yazılıma ise direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://petapixel.com/2015/02/05/microsoft-unveils-image-composite-editor-v2-0-auto-completion-video-panorama/