Microsoft, Image Composite Editor yazılımını 2.0 sürümüne güncelledi

Haber Editörü
Microsoft, panorama fotoğraflar oluşturma odaklı Image Composite Editor yazılımını önemli özelliklerle 2.0 sürümüne güncelledi.
Microsoft Research departmanı tarafından ilk olarak 2008 yılında kullanıma sunulan Image Composite Editor, aradan geçen bu süre zarfında 1200'den fazla indirme almayı başarmış durumda. Temel görevi birden fazla kareyi tek bir fotoğrafta birleştirmek ve panorama sonuçlar hazırlamak olan yazılım, yayınlanan 2.0 sürümüyle ise artık panorama fotoğraf oluştururken meydana gelen boş / kayıp alanları otomatik olarak doldurabiliyor. Bu sayede verilen tek bir komut üzerinden çok daha bütünsel panoramalar sağlayan yazılım, ayrıca yine yeni eklenen özelliğiyle yüklenen videolardan da panoramalar çıkartabiliyor.
Microsoft Image Composite Editor'un 2.0 sürümüyle kazandığı yeni özellikleri aşağıda yer alan video yardımıyla görebilir, ücretsiz olarak sunulan yazılıma ise direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://petapixel.com/2015/02/05/microsoft-unveils-image-composite-editor-v2-0-auto-completion-video-panorama/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu güne kadar senin sesiz takipçilerindendim inan biz sesiz yığınlar senin askerliğin boyunca epey sıkıldık hoş geldin
ve gelir gelmez bu programı tanıtmanla bendeki büyük bir açığı kapatmama yardım ettin özellikle panorama fotoların sağında solunda oluşan boşlukları tek hareketle doldurması mühiş çok teşekkür ederim ve mutlaka bu paylaşımlrı bekliyoruz