Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Image Composite Editor yazılımını 2.0 sürümüne güncelledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
966
1
3
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, Image Composite Editor yazılımını 2.0 sürümüne güncelledi
Microsoft, panorama fotoğraflar oluşturma odaklı Image Composite Editor yazılımını önemli özelliklerle 2.0 sürümüne güncelledi.
Microsoft Research departmanı tarafından ilk olarak 2008 yılında kullanıma sunulan Image Composite Editor, aradan geçen bu süre zarfında 1200'den fazla indirme almayı başarmış durumda. Temel görevi birden fazla kareyi tek bir fotoğrafta birleştirmek ve panorama sonuçlar hazırlamak olan yazılım, yayınlanan 2.0 sürümüyle ise artık panorama fotoğraf oluştururken meydana gelen boş / kayıp alanları otomatik olarak doldurabiliyor. Bu sayede verilen tek bir komut üzerinden çok daha bütünsel panoramalar sağlayan yazılım, ayrıca yine yeni eklenen özelliğiyle yüklenen videolardan da panoramalar çıkartabiliyor. 
Microsoft Image Composite Editor'un 2.0 sürümüyle kazandığı yeni özellikleri aşağıda yer alan video yardımıyla görebilir, ücretsiz olarak sunulan yazılıma ise direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://petapixel.com/2015/02/05/microsoft-unveils-image-composite-editor-v2-0-auto-completion-video-panorama/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
CanTnçr 4 yıl
Saolun arkadaşlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Böyle bir programın varlığından haberim bile yoktu, sağol dostum; işini iyi yapan uygulamalardan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baso34 4 yıl
Merhaba
bu güne kadar senin sesiz takipçilerindendim inan biz sesiz yığınlar
senin askerliğin boyunca epey sıkıldık hoş geldin
ve gelir gelmez bu programı tanıtmanla bendeki büyük bir açığı kapatmama yardım ettin özellikle panorama fotoların sağında solunda oluşan boşlukları tek hareketle doldurması mühiş çok teşekkür ederim ve mutlaka bu paylaşımlrı bekliyoruz


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Monster Tulpar T5 v4.1 GTX970m inceleme videosu "Oyun canavarı test masamızda" 4 yıl General Mobile Discovery Air video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim