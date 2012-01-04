Microsoft, İngiliz perakendeci Comet'i 94 000 korsan Windows sürümü dağıtmakla suçluyor

Yazılım korsanlığı günümüzde firmaların en çok üzerinde durduğu ve hassasiyetle takip ettiği konuların başında geliyor. Pek çok yazılım, sinema veya müzik firması ürünlerini korsan dağıtan kişilerin yakalanması için güvenlik güçleriyle işbirliği yapıyor ve hukuk mücadelesi başlatıyor.





Yazılım korsanlığı isimsiz ve kaynağı belli olmayan gruplar tarafından dağıtılıyor veya satılıyor. Ancak ilk kez dev bir perakende firması korsanlık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Microsoft'un Korsanla Mücadele bölümü kıdemli avukatı David Finn, yaptığı duyuruda İngiliz perakende devi Comet'in 94 000 korsan Windows CD'si dağıttığını tespit ettiklerini basına duyurdu.





Comet firması, yeni satılan bilgisayarlara Hampshire'da bir fabrikada üretilen korsan Windows XP ve Vista kurtarma CD'leri eklemekle suçlanıyor. Finn, firmasının dağıtım ortaklarından daima daha iyisini beklediğini ve müşterilerinin de bunu hakettiğini belirtiyor.





Comet ise yaptığı resmi açıklamada kurtarma CD'si dağıtımının Microsoft'un fikri haklarını kesinlikle çiğnemediğini ve bunun yasal otoriteler tarafından doğrulandığını, haklarını her türlü ortamda savunacaklarını duyurdu. Firma aslen Fransız Kesa Electornics PLC şirketinin bünyesinde faaliyet gösteriyor. Comet, suçlu bulunması durumunda büyük bir prestij ve müşteri kaybına uğrayacak.