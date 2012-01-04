Microsoft, İngiliz perakendeci Comet'i 94 000 korsan Windows sürümü dağıtmakla suçluyor

Haber Editörü
Yazılım korsanlığı günümüzde firmaların en çok üzerinde durduğu ve hassasiyetle takip ettiği konuların başında geliyor. Pek çok yazılım, sinema veya müzik firması ürünlerini korsan dağıtan kişilerin yakalanması için güvenlik güçleriyle işbirliği yapıyor ve hukuk mücadelesi başlatıyor.
Yazılım korsanlığı isimsiz ve kaynağı belli olmayan gruplar tarafından dağıtılıyor veya satılıyor. Ancak ilk kez dev bir perakende firması korsanlık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.
Microsoft'un Korsanla Mücadele bölümü kıdemli avukatı David Finn, yaptığı duyuruda İngiliz perakende devi Comet'in 94 000 korsan Windows CD'si dağıttığını tespit ettiklerini basına duyurdu.
Comet firması, yeni satılan bilgisayarlara Hampshire'da bir fabrikada üretilen korsan Windows XP ve Vista kurtarma CD'leri eklemekle suçlanıyor. Finn, firmasının dağıtım ortaklarından daima daha iyisini beklediğini ve müşterilerinin de bunu hakettiğini belirtiyor.
Comet ise yaptığı resmi açıklamada kurtarma CD'si dağıtımının Microsoft'un fikri haklarını kesinlikle çiğnemediğini ve bunun yasal otoriteler tarafından doğrulandığını, haklarını her türlü ortamda savunacaklarını duyurdu. Firma aslen Fransız Kesa Electornics PLC şirketinin bünyesinde faaliyet gösteriyor. Comet, suçlu bulunması durumunda büyük bir prestij ve müşteri kaybına uğrayacak.
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Biz insanlardan herseyimizi caldilar. Dünyada milyonlarca insan internet ve oyun bagimlisi olmus. Sosyal hayatlarimizi caldilar ve bize sanal alemde yasatmaya mahkum ettiler. Ben öyle inaniyorumki bilgisayar ve oyun konsollari kullanicilarinin bir cogunda hem fiziksel hemde ruhi hastaliklar mevcuttur. Bel agrisi, sirt agrisi, boyun fitigi, görmede bozukluk, dikkatsizlik ve buna benzer bas agrisi yada gizli kanserler gibi bir sürü seyi siralayabiliriz. Bizleri sanal alemin icine hapsediyorlar ondan sonrada sanal suclara tesvik ediyorlar daha sonrada polis ve mahkeme yolu ile haklarini ariyorlar. Ne demisler hayydan gelen huya gider. Sanaldan gelen sanala gider.
Ac gözlüler grafikkarti cikartiyor diger yandanda hemen korsan oyunu cracki basiyor. Bizde saniyoruz hackerler oyunu kirdi. Evet kirdi ama donanimsal ürün satan sirketler icin kirdi. İphone, android vb. gibi hepsi ayni taktigi kullaniyor. Microsoft kendisi bile kacak yazilim kullanimina göz yumuyor. Zaten dünyada aldigi lisan gelirleri ona yeterde artar bile.
Arada böyle korsan yazilimlara karsi mücadele yapmalarida sadece gösteri amacli biz korsana kesinlikle karsiyiz imaji vermek.