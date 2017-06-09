Microsoft iş istasyonları için özel bir Windows 10 sürümü hazırlıyor

Bu yıl itibariyle Microsoft’un Windows 10 işletim sistemini daha fazla optimize ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz ay eğitim kurumlarına yönelik Windows 10 S modelinden sonra bu kez de iş istasyonlarına yönelik bir Windows 10 sürümü geliyor.

Yüksek kapasiteli

Normalde sunuculara yönelik olarak Microsoft’un Windows Server işletim sistemini görüyoruz. Bununla birlikte çok işlemcili ve yoğun yüklerde çalışan iş istasyonlarına yönelik standart Windows 10 veya Pro işletim sistemleri bulunuyordu. Bu da ağır iş yüklerinde kapasitenin en iyi şekilde kullanılamamasına neden oluyordu.

Ortaya çıkan sızıntılar Microsoft’un iş istasyonları için de özelleştirmeye gittiğini gösteriyor. Windows 10 Pro işletim sisteminin iş istasyonlarına yönelik yeni bir sürümü, en iyi potansiyeli kullanabilmek amacını güdüyor.

Yeni sürümde 4 işlemciye ve 6TB RAM’e kadar çalışabilme desteği bulunuyor. Yine yüksek kapasite disk bölümleme, büyük ölçekli dosya saklama, daha yüksek veri aktarım hızı ve META koruması gibi özellikleri olan ReFS dosya sistemi de iş istasyonlarına sunulacak.

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Windows 10 Pro for Workstation PCs adındaki yeni sürüm ile ağır iş yüklerinde en iyi kapasiteyi kullanmak mümkün olacak. Böyle segment kullanıcılarının da daha akıcı çözümlere kavuşması sağlanacak.

Yeni Windows 10 Pro sürümünün ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak bu hafta beta programındaki kullanıcılara yanlışlıkla gönderilmiş. Bu bakımdan sonbahar dönemi en iyi ihtimal gibi duruyor.