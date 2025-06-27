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    40 yılın ardından Windows’ta “mavi ekran” dönemi sona eriyor

    Microsoft, 40 yıllık mavi ekran (BSoD) geleneğine son veriyor. Windows 11 ile birlikte çökme hataları artık “siyah ekran” olarak gösterilecek ve daha fazla teknik bilgi sunacak.

    40 yılın ardından Windows’ta “mavi ekran” dönemi sona eriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yaklaşık 40 yıldır Windows'un sembollerinden biri olan "Mavi Ekran" (Blue Screen of Death - BSOD) ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Şirket, Windows 11 ile birlikte bu ikonik hata ekranını "Siyah Ekran" (Black Screen of Death) olarak değiştireceğini resmen duyurdu.

    Mavi gidiyor, siyah geliyor

    Yeni tasarım, alışıldık mavi arka planı, üzgün yüz ifadesini ve QR kodunu tamamen ortadan kaldırıyor. Yerine, Windows güncellemeleri sırasında görülen ekranlara benzeyen sade, siyah bir arayüz geliyor. Ancak bu sadeleşme bilgilendirme açısından bir gerileme değil, aksine önemli bir gelişme. Yeni siyah ekranda, sistemin çökmesine neden olan hata kodu ve hatalı sürücü bilgisi doğrudan gösterilecek.

    Microsoft’un işletim sistemi güvenliğinden sorumlu başkan yardımcısı David Weston, bu değişimin temel amacının şeffaflık olduğunu belirtiyor. Weston’a göre bu sadeleştirme sayesinde hem kullanıcılar hem de BT yöneticileri, sorunların Windows’tan mı yoksa donanım bileşenlerinden mi kaynaklandığını daha kolay anlayabilecek.

    Bu güncelleme aynı zamanda Microsoft’un, sistem çökmesi gibi durumlarda müdahale süresini kısaltmayı hedeflediği daha büyük bir iyileştirme paketinin parçası. Yaz sonunda Windows 11 24H2 cihazlar içinyayınlanması planlanan güncellemeyle, "Siyah Ekran" tasarımına ek olarak Hızlı Makine Kurtarma (Quick Machine Recovery) özelliği de sisteme eklenecek. Bu yeni araç, açılmayan bilgisayarları daha kısa sürede eski haline döndürmeyi amaçlıyor.

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