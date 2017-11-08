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Microsoft, kanser tedavisine farklı bir yöntemle yaklaşıyor

Bu yılın başında sağlık hizmetleri girişimi Healthcare NeXT'i başlatan Microsoft, kanserin tespiti ve tedavisinde yapay zeka ve makine öğrenme teknolojilerini kullanmayı amaçlıyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Microsoft, kanser tedavisine farklı bir yöntemle yaklaşıyor
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Son zamanlarda özellikle erken teşhisin son derece önemli olduğu kanser hastalığı için pek çok bilim insanının kanseri önceden tespit edebilen yapay zeka sistemleri oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bu akımın son temsilcilerinden olan Microsoft da insanların daha sağlıklı yaşaması ve ölümcül hastalıkların tedavi edilebilmesi için geçtiğimiz şubat ayında; yapay zekayı ve sağlık araştırmalarını bir araya getiren yeni bir girişim olan Healthcare NeXT'i başlatmıştı. Şirket şimdi daha farklı bir yaklaşımla kanserle mücadele etmeyi planlıyor.


Kanserli Hücrelere Farklı Yaklaşım 

NeXT ile kanser araştırmalarına odaklanarak hastalığın etkin bir tedavisini araştıran Microsoft, hastalığa tam anlamıyla bir teknoloji şirketi olarak yaklaşıyor. İnsan vücudunu bir bilgisayar gibi değerlendiren şirket vücuttaki hücreleri sistemde sorunsuz olarak çalışan aksamlar, kanser hücrelerini ise bilgisayar virüsleri gibi görüyor. Bu soyut değerlendirme aynı zamanda Microsoft'un kanserli hücrelerini yok etmek yerine yeniden programlama yoluna gideceği anlamına geliyor. Şirket kanserli hücreleri doğrudan öldürmeyecek onları adeta silmeye programlayacak.


Kanser araştırmalarını Cambridge'deki biyolojik hesaplama laboratuvarlarında gerçekleştiren şirket, iki farklı alt sisteme sahip. Birinci sistemde canlı bir hücrenin yapısı ve hücredeki hesaplamalar modelleniyor. İkinci sistemde ise araştırmacılar, biyolojik sistemlerin bilgisayarlı modellemelerini oluşturabilmek için araştırmacıların kullanacağı araçlar geliştiriliyor. Böylece araştırmacılar kanser hücrelerinin vücuttaki faaliyetlerini başarılı bir şekilde modelleyebiliyor ve kanserli hücrelerin tıpkı bilgisayardaki virüslerin temizlenmesi gibi nasıl etkisiz hale getirileceği araştırılıyor. 


Tedavi ve İlaç Geliştirmede Katkı Sağlayabilir 

Kansere karşı kesin bir 'tedavi', belki de kısa vadede oldukça iddialı bir vizyon olsa da araştırmacılar, bilgisayar modelleme yöntemiyle önemli ilerlemeler kaydetti. Bio Model Analyzer olarak adlandırılan sistemin testleri sırasında sistem; hücresel sinyal yollarını gösterdi ve hücrenin tekrar kararlı duruma getirilmesini sağladı. Sistem şu an için lösemi tedavisine yönelik ilaçlar geliştiren AstraZeneca başta olmak üzere bazı ilaç şirketleri tarafından da kullanılıyor.


AstraZeneca'dan biyolog  Jonathan Dry, kanser tedavisine yönelik tüm fikirlerini bu sistem sayesinde test etme şansı bulduklarını ve başarı için en iyi şansa sahip tedavileri belirleyebildiklerini kaydediyor. Henüz tedavi çalışmaları için sistemi kullanan şirketlerin önünde büyük bir yol olsa da Dry "Umarım bu sistem, ilaç keşfi yapma biçimimizi değiştirmenin başlangıcıdır." açıklamasıyla yeni modelleme sisteminin, kanserle tedavide yeni kapılar açabileceğine inandığını belirtiyor.


http://m.digitaljournal.com/life/health/microsoft-enters-race-to-find-cancer-cure/article/506800 Yorum Yaz
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burrnn 1 yıl
Malesef hastayı mavi ekran sonucu kaybettik.
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