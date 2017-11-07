Jeff Bezos: Dünyayı kurtarmak için uzaya gitmek zorundayız

Acilen Uzaya Gitmemiz Gerekiyor
Lise yıllarından beri uzaya ilgi duyan Jeff Bezos, lisedeki mezuniyet konuşmasını Star Trek filmindeki Kaptan Kirk'ün "Uzay son sınır." sözleriyle noktaladığını açıklıyor. Tabi aradan geçen yıllar boyunca hem Bezos'un uzaya olan bakışı hem de insanlığın uzay hakkında sahip olduğu bilgiler değişti. Bezos; insanlığın, gezegenimizin ötesinde evreni keşfetmeye ihtiyacı olduğuna inanırken daha önce milyonlarca insanın da kendisi gibi uzayda gelecek gördüğünü belirtiyor. Bununla birlikte Bezos'un uzay çağrısı biraz daha aceleci zira Bezos "Dünyayı kurtarmak için uzaya gitmemiz gerekiyor." derken uzaya gitmek için acele etmemiz gerektiğini de vurguluyor.
Uzay turizmi ve roket üreticisi Blue Origin şirketinin de sahibi olan Bezos yine de A planının yanında bir de B planı olması gerektiğini ve yaşamı sürdürebilmek adına Dünya'nın çevresini korumak zorunda olduğumuzu düşünüyor. Güneş sistemindeki bütün gezegenlere robotik sondalar göndererek şu an için yapılabileceğin en iyisini yaptıklarını kaydeden Bezos bu çalışmaların yetersiz olduğunu belirtiyor. Daha başarılı uzay çalışmaları için maliyetlerin düşürülmesini bir zorunluluk olarak değerlendiren Bezos, altyapı maliyetleri düştükçe internet sitelerinin yaygınlaştığını, aynı şekilde uzay misyonlarının maliyetleri azalırsa pek çok girişimcinin kendi uzay girişimini kurabileceğini savunuyor.
Masraflarını Azaltmanın Yolu Tekrar Kullanılabilirlik
Bezos'un dediği gibi maliyetleri düşürmenin, şu an için en etkili yolu ise tekrar kullanılabilir roketlerin geliştirilmesi olarak görülüyor. Elon Musk'ın SpaceX şirketinin yanı sıra Blue Origin de son zamanlarda tekrar kullanılabilir roket teknolojisine odaklanmış durumda. Şirket, uzay yolculuğuna çıkmak isteyen turistleri alçak Dünya yörüngesine taşıyacak roketini 2019'un nisan ayına kadar hazır hale getirmeyi planlıyor.
https://techcrunch.com/2017/11/05/jeff-bezos-guide-to-life/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Buna benzer bir şeyi geçenlerde bir arkadaşıma söyledim, mason ilan etmişti beni. Dikkatli olmak lazım :)
Uzay turizmi yerine o zaman planları direkt uzaya koloni şeklinde revize ederse Blue Origin daha anlamlı olur. Dediği mantıksız değil zira dünyaya çok fazla zarar veriyoruz ve kurtarabilmek için de ya verdiğimiz zararlardan vazgeçeceğiz ya da dünyayı direkt terk edip kendi kendini iyileştirmesini düşüneceğiz. Lakin gittiğimiz yeri de halletmez miyiz kendimizi geliştirmezsek.