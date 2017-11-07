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Jeff Bezos: Dünyayı kurtarmak için uzaya gitmek zorundayız

Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan aynı zamanda uzay turizmi şirketi Blue Origin'in sahibi olan Jeff Bezos, dünyayı kurtarmak için uzaya gitmek zorunda olduğumuz ve acele etmemiz gerektiğini düşünüyor.
1 yıl
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz ay dünyanın en zengin insanı unvanını alan ve yaklaşık 95 milyar dolarlık mal varlığına sahip olan Jeff Bezos; kurucusu ve CEO'su olduğu e-ticaret devi Amazon ile tanınıyor. Yarım trilyon dolarlık değere ulaşan Amazon'u yönetmek, Amazon'un hisselerinin yüzde 16'sına sahip olan Bezos için son derece önemli ancak 1994 yılında Wall Street'teki işinden ayrılıp bugünün e-ticaret devi olan Amazon'un ilk halini(sadece kitap satışı yaparak) kuran Bezos'un özel olarak ilgilendiği alan uzay. Geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta gerçekleşen bir etkinlikte konuşan Bezos, uzaya duyduğu ilgiyi ve uzay misyonlarının, dünyayı kurtarmak için ne denli önemli olduğunu açıkladı. 


Acilen Uzaya Gitmemiz Gerekiyor  

Lise yıllarından beri uzaya ilgi duyan Jeff Bezos, lisedeki mezuniyet konuşmasını Star Trek filmindeki Kaptan Kirk'ün "Uzay son sınır." sözleriyle noktaladığını açıklıyor. Tabi aradan geçen yıllar boyunca hem Bezos'un uzaya olan bakışı hem de insanlığın uzay hakkında sahip olduğu bilgiler değişti. Bezos; insanlığın, gezegenimizin ötesinde evreni keşfetmeye ihtiyacı olduğuna inanırken daha önce milyonlarca insanın da kendisi gibi uzayda gelecek gördüğünü belirtiyor. Bununla birlikte Bezos'un uzay çağrısı biraz daha aceleci zira Bezos "Dünyayı kurtarmak için uzaya gitmemiz gerekiyor." derken uzaya gitmek için acele etmemiz gerektiğini de vurguluyor. 


Uzay turizmi ve roket üreticisi Blue Origin şirketinin de sahibi olan Bezos yine de A planının yanında bir de B planı olması gerektiğini ve yaşamı sürdürebilmek adına Dünya'nın çevresini korumak zorunda olduğumuzu düşünüyor. Güneş sistemindeki bütün gezegenlere robotik sondalar göndererek şu an için yapılabileceğin en iyisini yaptıklarını kaydeden Bezos bu çalışmaların yetersiz olduğunu belirtiyor. Daha başarılı uzay çalışmaları için maliyetlerin düşürülmesini bir zorunluluk olarak değerlendiren Bezos, altyapı maliyetleri düştükçe internet sitelerinin yaygınlaştığını, aynı şekilde uzay misyonlarının maliyetleri azalırsa pek çok girişimcinin kendi uzay girişimini kurabileceğini savunuyor.


Masraflarını Azaltmanın Yolu Tekrar Kullanılabilirlik  

Bezos'un dediği gibi maliyetleri düşürmenin, şu an için en etkili yolu ise tekrar kullanılabilir roketlerin geliştirilmesi olarak görülüyor. Elon Musk'ın SpaceX şirketinin yanı sıra Blue Origin de son zamanlarda tekrar kullanılabilir roket teknolojisine odaklanmış durumda. Şirket, uzay yolculuğuna çıkmak isteyen turistleri alçak Dünya yörüngesine taşıyacak roketini 2019'un nisan ayına kadar hazır hale getirmeyi planlıyor. 


https://techcrunch.com/2017/11/05/jeff-bezos-guide-to-life/ Yorum Yaz
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kadirirdem 1 yıl
Bence bunlar Dünya'dan kaçmak istiyorlar.
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sniper23 1 yıl
Dünyayı kurtarmak için önce şu "devlet" denilen kanserden kurtulmamız lazım. Dünyada artık 206 devlet değil, sadece tek bir devlet olmalı ki sonra dünyanın asıl sorunlarına odaklanabilelim.
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St Batuhan 1 yıl sniper23
sniper23

Dünyayı kurtarmak için önce şu "devlet" denilen kanserden kurtulmamız lazım. Dünyada artık 206 devlet değil, sadece tek bir devlet olmalı ki sonra dünyanın asıl sorunlarına odaklanabilelim.

Buna benzer bir şeyi geçenlerde bir arkadaşıma söyledim, mason ilan etmişti beni. Dikkatli olmak lazım :)

Uzay turizmi yerine o zaman planları direkt uzaya koloni şeklinde revize ederse Blue Origin daha anlamlı olur. Dediği mantıksız değil zira dünyaya çok fazla zarar veriyoruz ve kurtarabilmek için de ya verdiğimiz zararlardan vazgeçeceğiz ya da dünyayı direkt terk edip kendi kendini iyileştirmesini düşüneceğiz. Lakin gittiğimiz yeri de halletmez miyiz kendimizi geliştirmezsek.
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NoPCNoGAME 1 yıl
Önden bu ve bunun gibilerin tamamı gitse kapitalizmden kurtulsak... hakkatten he dünya kurtulmuş olur. (aydınlanma evresi download :IIIIIIIII......: %65)
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