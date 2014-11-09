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Microsoft kemik iletimi yöntemi ile görme engellilere sesli işaretler yollamayı planlıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft kemik iletimi yöntemi ile görme engellilere sesli işaretler yollamayı planlıyor

Genelde Windows ve Office yazılımları ile teknoloji dünyasında tanınırlığa sahip olan Microsoft, bunun yanında yeni teknolojiler geliştirme konusunda da oldukça önemli adımlar atıyor. Firmanın yeni çalışması görme engellilere yönelik.

Londra'da Guide Dogs yardm vakfı ortaklığında başlayan proje kapsamında, görme engelli kullanıcılara bone-conducting olarak da bilinen kemik üzerinden ses iletimi yöntemi ile ses işaretler yollanıyor ve kullanıcının sıkıntısız bir şekilde yürüyüş yapması sağlanıyor. 

Kullanıcılar kemik iletimi kulaklığını taktıktan sonra Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor. Pilot bir bölgede yollara ve engellere yerleştirilen sensörler, yakına gelince WiFi üzerinden akıllı telefonu, akıllı telefon da Bluetooth üzerinden kulaklığı uyarıyor. Kullanıcıya ise dörtnala giden atın sesine benzer bir ses iletiliyor. Böylece kullanıcı hem yola konsantre oluyor hem de engellerin farkına varabiliyor. 

Projeyi test eden Microsoft editörleri gözleri bağlı olarak son derece verimli bir şekilde yürüyüş yapabildiklerini ve gitmek istedikleri noktaya varabildiklerini belirtiyor. Görme engelli test kullanıcıları da sistemin güvenilirliğinden sık sık bahsediyor. 

Sistem ayrıca farklı titreşim yoğunlukları ile kullanıcının belirli mekanlara yaklaştığını veya binilecek otobüsün durağa geldiğini işaret edebiliyor ve adım adım navigasyon hizmeti de sunabiliyor. 

Kulaklığın yanında yol üzerinde yerleştirilmesi gereken sensörler nedeniyle projenin gerçekleşmesi biraz zahmetli olacak. Microsoft sistemin yaygın kullanılması için farklı arayışlar içerisinde. 

http://www.bbc.com/news/technology-29913637 Yorum Yaz
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ergün.sahin 4 yıl
güzel bir teknoloji bu sayede görme engeleri yolda daha kolay hareket ede bilecek
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dil_lenci 4 yıl
"oktayakgoz" kardeşim gerçekten taktir ettim. bir çok kişi bunun farkında bile değil. Saygılarımla.
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Mair 4 yıl
Teşekkürler paylaşım için.

Ben geçen yıl benzerini almıştım. İncelemesini de yazmıştım. Çift taraftan sarıyordu. Kulak deliklerini özellikle kapatınca dahi ses duyabilmek enfes bir deneyimdi. Sonra arabasında sık sık telefonla görüşen bir abime sattım.

aftershokz.com/...
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basartenk 4 yıl
Bu tür teknolojik gelişmeleri ve yayınlayanları alkışlıyoruz.
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Technotronic 4 yıl
İnsan sağlıgı ve mutluluğu için geliştirilen bütün teknolojik yenilikler haberler bende heyecan uyandırıyor umarım bir çok hastalıkların çaresi bulunur insanoğlu daha iyi yaşam şartlatına kavuşur
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oktayakgoz 4 yıl
haber çıktığından beri yorum varmı bakıyorum. kaç zamandır yorum yapılmadı. bir oyun konusu olsaydı yada iphone bükülüyor konusu sayfalarca yazı yazılmıştı.
işde bizim ve dünyanın hali budur.
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