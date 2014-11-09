Microsoft kemik iletimi yöntemi ile görme engellilere sesli işaretler yollamayı planlıyor





Genelde Windows ve Office yazılımları ile teknoloji dünyasında tanınırlığa sahip olan Microsoft, bunun yanında yeni teknolojiler geliştirme konusunda da oldukça önemli adımlar atıyor. Firmanın yeni çalışması görme engellilere yönelik.





Londra'da Guide Dogs yardm vakfı ortaklığında başlayan proje kapsamında, görme engelli kullanıcılara bone-conducting olarak da bilinen kemik üzerinden ses iletimi yöntemi ile ses işaretler yollanıyor ve kullanıcının sıkıntısız bir şekilde yürüyüş yapması sağlanıyor.





Kullanıcılar kemik iletimi kulaklığını taktıktan sonra Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor. Pilot bir bölgede yollara ve engellere yerleştirilen sensörler, yakına gelince WiFi üzerinden akıllı telefonu, akıllı telefon da Bluetooth üzerinden kulaklığı uyarıyor. Kullanıcıya ise dörtnala giden atın sesine benzer bir ses iletiliyor. Böylece kullanıcı hem yola konsantre oluyor hem de engellerin farkına varabiliyor.





Projeyi test eden Microsoft editörleri gözleri bağlı olarak son derece verimli bir şekilde yürüyüş yapabildiklerini ve gitmek istedikleri noktaya varabildiklerini belirtiyor. Görme engelli test kullanıcıları da sistemin güvenilirliğinden sık sık bahsediyor.





Sistem ayrıca farklı titreşim yoğunlukları ile kullanıcının belirli mekanlara yaklaştığını veya binilecek otobüsün durağa geldiğini işaret edebiliyor ve adım adım navigasyon hizmeti de sunabiliyor.





Kulaklığın yanında yol üzerinde yerleştirilmesi gereken sensörler nedeniyle projenin gerçekleşmesi biraz zahmetli olacak. Microsoft sistemin yaygın kullanılması için farklı arayışlar içerisinde.

http://www.bbc.com/news/technology-29913637