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Microsoft, makinelere insan gibi görmeyi öğretiyor

Yapay zeka konusunda önemli çalışmalara imza atan Microsoft, şimdi de makinelere, görüntüleri insanların yaptığı gibi analiz etmeyi öğretecek bir sistem geliştirdi.
3 yıl
3,1b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının önde gelen firmaları, geleceği şekillendirecek teknolojilerin başında gelen yapay zeka konusunda ilerleme kaydetmek için önemli yatırımlar yapıyorlar. Yapay zeka konusunda kayda değer çalışmalar yürüten bu dev firmalar arasında, Microsoft da yer alıyor.
 Başta Cortana olmak üzere yapay zeka ile ilişkili birçok projesi bulunan ve henüz birkaç gün önce Minecraft'ın yapay zeka için bir test alanı olarak kullanılacağını duyuran Microsoft, bir yandan da, görüntüleri bir insan gibi analiz edebilen yeni bir sistem geliştiriyor. Microsoft Research ekibi ve Carnegie Mellon Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen bu yeni sistem; görüntü işleme, derin öğreneme ve dil anlama teknolojilerini kullanarak görüntüleri analiz ediyor ve görüntü ile ilgili yöneltilen sorulara bir insanın vereceği gibi cevaplar veriyor.
Yapay zeka sistemlerinin sorulara insanlar gibi cevap verebilmesi, son derece önemli bir gelişme. Bu kabiliyete sahip bir makine, insanlara gerçek zamanlı bir şekilde önerilerde bulunabilir ve ihtiyaçlarını karşılayacak bilgiler sunabilir. Araştırmacılar, bu yeni sistemin ne gibi konularda kullanılabileceğini açıklamak için, bisikletçilere yardımcı olacak bir uyarı sistemini örnek gösteriyor. Bisikletin etrafını görebilen bir kameradan veri toplayan sistem, sürekli olarak kendisine; "sol arka tarafıma ne var?", "sol tarafımdan geçecek başka bisikletçi var mı?" veya "yakınımda göremeyeceğim koşucular var mı?" gibi sorular sorabilecek. Bu soruların cevapları, direkt olarak bisikleti süren kişiye aktarılarak, olası kazaların önüne geçecek direktifler verilebilecek.

 Peki bu sistem nasıl çalışıyor?

 Microsoft Research'ün Deep Learning Technology Center (Derin Öğrenme Teknoloji Merkezi) departmanında görevli araştırmacılar Xiaodong He, Li Deng ve Jianfeng Gao tarafından geliştirilen sistem, görüntü hakkındaki soruları cevaplamak için çok adımlı mantık yürütme yöntemini kullanıyor. Mesela yukarıdaki resmi ele alalım. Sistem, "bisikletin sepetinde ne oturuyor?" sorusunu cevaplamak için ilk aşamada konu ile ilişkili öğeleri; yani bisiklet, sepet ve sepetin içindekileri tanımlıyor. Ardından ikinci aşamada soruda belirtilen bölgeye, yani sepete odaklanılıyor ve içinde ne olduğu belirleniyor.
İnsanların buna benzer soruları cevaplamak için gerekli şeylere odaklandığını belirten Xiaodong He, bu sistemle birlikte yapay zekanın da görüntüyü yapay sinir ağlarında işleyerek hangi bölgelerin soruyu cevaplamak için gerekli olduğunu belirlediğini ve alakasız bilgileri ortadan kaldırdığını söylüyor.
Yapay zekanın gelişiminde önemli bir yere sahip olan derin öğrenme metodu, Microsoft'un yeni sisteminde hem cevabı bulmak için görüntünün analiz edilmesinde, hem de cevabın doğal dile aktarılmasında kullanılıyor. Bu işlemler bir insan için son derece basit görünse de, bir makine için dil öğrenmek ve bir görüntü ile ilgili soruları cevaplamak son derece karmaşık bir işlem. Temelinde bu sistem ile birlikte elde edilmek istenen şey, insanların gerekli detaylara dikkatini verebilme özelliğini makinelerde de kullanabilmek. Li Deng'e göre birkaç yıl öncesine kadar böylesi bir teknolojiyi hayal etmek bile imkansızdı.

http://blogs.microsoft.com/next/2015/11/24/system-trains-machines-to-look-at-images-the-way-people-do-and-answer-questions-about-them/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 3 yıl en beğenilen
Eline Windows 8li bir telefon verin. Güncelleme alacak cihazınız diyip tarihi devamlı erteleyin. O sayede, Makinalar sabretmeyi de öğrensin.
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myhotyro 3 yıl
Microsoft önce kendi Windows'un içine zıçmamayı öğrensin.
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_CeKoCu_ 3 yıl
hacberlerden çok yorumlara bakması güzel :D
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kadirirdem 3 yıl
@MinPayne çok haklı sabretmeyi ogretsin önce...
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murat-smsk 3 yıl
ROBOTLARIN çağı uzak değil
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selahattın ısık 3 yıl
İnsan gibi davranmadığı sürece sorun yok...
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OverClocK1ng 3 yıl
Kararsız, istikrarsız, ne yapacağı belli olmayan, sürekli fikir değiştiren ve arada bir atarlanıp "Kâr etmemiz lazım, giderlerden kısmamız lazım" deyip iptaller silsilesine döndüren MicroFOSSS a, bu proje için de 6 ay ile 1 sene arası veriyorum. Bakarsın o kadar bile sürmez, bundan da kâr etmiyoruz, kapatın deyip kapatır bunu da...
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kaazto28 3 yıl
skynet is coming... very soon :)
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TearsForFears 3 yıl kaazto28
kaazto28

skynet is coming... very soon :)

skynet gibi yapay zeka veya terminatör filmindeki gibi robotların gelmesine en az 50 yıl var.
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ceo-tr 3 yıl
rahat bırakın makineleri. insan gibi görüp ne yapacak. dünyadaki terörü, açlığı, savaşları, kötülükleri görüp insanların bu dünya için zararlı olduğunu düşünürse al sana SKYNET yada MATRIX.
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1ses1 3 yıl
myhotyro

Microsoft önce kendi Windowsun içine zıçmamayı öğrensin.


İşte onun için insanlar gibi görmeyi değil insanlar gibi zıçmayı öğrenmesi lazım. Hadi yavrum ıkın yellen gibi mod lanması lazım.
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myhotyro 3 yıl
Microsoft önce kendi Windows'un içine zıçmamayı öğrensin.
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Guest-F8946C419 3 yıl en beğenilen
Eline Windows 8li bir telefon verin. Güncelleme alacak cihazınız diyip tarihi devamlı erteleyin. O sayede, Makinalar sabretmeyi de öğrensin.
1 Yanıt Yanıtla +18
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Kartal Göz 3 yıl Guest-F8946C419
MinPayne
Eline Windows 8li bir telefon verin. Güncelleme alacak cihazınız diyip tarihi devamlı erteleyin. O sayede, Makinalar sabretmeyi de öğrensin.



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microsoft, yapay zeka ve
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