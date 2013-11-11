Microsoft ta Xbox One için yeni video yayınladı

Yeni nesil oyun konsollarının çıkışına sadece günler kala Sony ve Microsoft arasındaki rekabette boyut değiştiriyor. Sony'nin yayınladığ PlayStation 4 resmi kutu açma videosuna Microsoft cephesinden yanıt geldi. Xbox One için hazırlanan yeni video, bir kutu açma içeriğine sahip olmasa da cihazın en güçlü özellilkerini ve tasarım detaylarını yakın planda ekranlara getiriyor.

Teorik olarak donanımı PlayStation 4'ten daha zayıf alan ve Kinect nedeniyle fiyatı PlayStation 4'ün üzerinde yer alan Xbox One, donanım olarak benzer şekilde AMD'nin Jaguar mimarisini kullanan 8 çekirdekli işlemci ve Radeon serisi benzer ama paralel işlemci sayısı daha az bir GPU'dan güç alıyor. GDDR5 bellek kullanmadığı için bant genişliği rakibinin gerisinde kalan ancak aradaki farkı silikona dahil ESRAM ile kapatma iddiasında olan Xbox One, gelişmiş yazılım özellikler ve internet servislerine de büyük oranda güveniyor.

Oyun özelliklerine ek olarak tv yetenekleri ile oturma odaları için hepsi bir arada çoklu ortam cihazı rolüne de bürünen Xbox One, gelişmiş Skype entegrasyonu ile kullanıcılar arasında görüntülü sohbet imkanı da tanıyor. Titreşim özelliği eklenen tetik butonlarıyla güçlendirilmiş kumandası için Microsoft'un 100 milyon dolar harcadığı Xbox One, aynı zamanda vucut hareketlerini çok daha iyi analiz eden Full HD çözünürlüklü yeni nesil Kinect ile interaktif oyun deneyiminde çıtayı yukarı taşımayı hedefliyor.

PlayStation 4'ten farklı olarak Xbox One'ın Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı şu an için bilinmiyor.