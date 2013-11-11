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Microsoft ta Xbox One için yeni video yayınladı

5 yıl
1,8b
1
73
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft ta Xbox One için yeni video yayınladı
Yeni nesil oyun konsollarının çıkışına sadece günler kala Sony ve Microsoft arasındaki rekabette boyut değiştiriyor. Sony'nin yayınladığ PlayStation 4 resmi kutu açma videosuna Microsoft cephesinden yanıt geldi. Xbox One için hazırlanan yeni video, bir kutu açma içeriğine sahip olmasa da cihazın en güçlü özellilkerini ve tasarım detaylarını yakın planda ekranlara getiriyor.
Teorik olarak donanımı PlayStation 4'ten daha zayıf alan ve Kinect nedeniyle fiyatı PlayStation 4'ün üzerinde yer alan Xbox One, donanım olarak benzer şekilde AMD'nin Jaguar mimarisini kullanan 8 çekirdekli işlemci ve Radeon serisi benzer ama paralel işlemci sayısı daha az bir GPU'dan güç alıyor. GDDR5 bellek kullanmadığı için bant genişliği rakibinin gerisinde kalan ancak aradaki farkı silikona dahil ESRAM ile kapatma iddiasında olan Xbox One, gelişmiş yazılım özellikler ve internet servislerine de büyük oranda güveniyor.
Oyun özelliklerine ek olarak tv yetenekleri ile oturma odaları için hepsi bir arada çoklu ortam cihazı rolüne de bürünen Xbox One, gelişmiş Skype entegrasyonu ile kullanıcılar arasında görüntülü sohbet imkanı  da tanıyor. Titreşim özelliği eklenen tetik butonlarıyla güçlendirilmiş kumandası için Microsoft'un 100 milyon dolar harcadığı Xbox One, aynı zamanda vucut hareketlerini çok daha iyi analiz eden Full HD çözünürlüklü yeni nesil Kinect ile interaktif oyun deneyiminde çıtayı yukarı taşımayı hedefliyor. 
PlayStation 4'ten farklı olarak Xbox One'ın Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı şu an için bilinmiyor. 

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Executor06 5 yıl en beğenilen
Xbox için Türkiye diye biryer yok ama hâlâ sony'i ezip microsoft'u yüceltmeye çalışanlar var.
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hahayouaredead 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Ps4 diyenler ps4un ne artısı var? Kullanışlı bir arayuze, bulut sistemine, gelişmiş çevrimiçi medya özelliğine sahip mi? Her şey GPU değil, GPU sayesinde belki 1FPS düşük alırsınız ama ESRAMla stabilite asla bozulmaz

1 fps diyorsun


xbox one 720p de framei düşüyor. ps4 1080 p de sabit 60 fps. (iki cihazda da frame limiti 60)

tv ile bağlantılı olacak, bir kaç cable box zımpırtısı olacak.ülkende kullanamayınca ağlayacağın tonla özellik olacak.. ayrıca kendi kullanıcılarını banlayan firma. alıp oyun oynuyorsun uçuruluyorsun. tr desteği sıfır. yazılım olarak zaten epey şişirilmiş, ps4teki yazılım oyun konusunda da önde olacağını düşünüyorum. microsoftun yaptığı 2 yüzlülükler. xbox 360ı cazip kılan her şeyi yeni konsolda yok etmesi. pc oyun piyasasını bitirme çabası. bilmiyorum ama şuan xbox oneı savunan fanboyluk yapıyor gibi geliyor bana.

oyun hakkında ihtiyacın olan herşey ps4'da var. videonu kaydedip yayın yapabilirsin, anında paylaşabilirsin. kolun üzerinde bile kısayol paylaşma tuşu var.çevrim içi özelliklerden sahip olması gereken herşey var zaten.


ben olaya tamamı ile tarafsız bakıyorum. geçen dönem xbox 360 derdim. fakat bu dönem ps4 her türlü xbox onedan daha iyi.
TurboCorePs4 diyenler ps4un ne artısı var? Kullanışlı bir arayuze, bulut sistemine, gelişmiş çevrimiçi medya özelliğine sahip mi? Her şe...
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Schrödinger Kedisi 5 yıl
Microsoft "ta"
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Nokia Specialist 5 yıl
Bazıları tr de bu özellikler kullanılmayacak demiş. Xbox one ın sitesine girip alttaki yazıyı okusalar anlarlardı
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shemshamer 5 yıl
TheDC
Xbox One çıkış oyunları ve live sistemi dışında bildiğin çöp. Çıkış oyunu olarakta beni etkileyen sadece Ryse var şuan. Dead Rising 3 - Cod GHOSTS - BF4 falan hepsi 720p
Bu ne lan ? (DR3) Kaplamalara bak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

ikisini de almayacagim ama iki konsolu yan yana koysan ps4 e gore bu alet oldukca cirkin, ilk gordugumde buyuk hayal kirikligi yasadim bildigin kutu.hadi dis gorunusunu gectim donanim daha onemli tabiki dicem ama onda da geride xbox one. benim evimde 1080p tv varken neden o kadar para dokup hala 720p ye razi olayimki. fiyattada 100 dolar zaten pahali e ben ne anladim bu isten???
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Xbox gelene kadar atı alan üsküdarı gecer
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Guest-8EF5824CF 5 yıl
Rekabetin bitmesi bizim hiç işimize gelmeyecek . PS4 bu kadar iyiyse bugün sebebi rekabet ti . Umarım XBOX ONE Mükemmek bir makina olur . Yoksa bizler kaybedecez .
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ganja77 5 yıl
UYDU ALICISI
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TheDC 5 yıl
Xbox One çıkış oyunları ve live sistemi dışında bildiğin çöp.

Çıkış oyunu olarakta beni etkileyen sadece Ryse var şuan.

Dead Rising 3 - Cod GHOSTS - BF4 falan hepsi 720p


Bu ne lan ? (DR3)

Kaplamalara bak.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Skylined 5 yıl ganja77
Tümör

UYDU ALICISI

Dreambox ile karşılaştırma videosu gelse iyi olur, kafa kafaya giderler :D
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senjido 5 yıl
yazı çok yanlış olmuş.önce Microsoft Xbox promo videosunu yayınlandı.Ardından 1-2 gün sonra Sony gönderdi.Microsoft cevap vermiş falan değil yani belirtmek isterim.
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sozercem86 5 yıl
Her iki konsoluda yıllarca kullanmış biri olarak bu sene playstationun bi adım öne geçtiğini söyleyebilirim, teknik özellikleri xboxtan daha üstün fakat şunuda unutmayalım xboxda bulunan kinect teknolojisi, gamepad konforu ve serverlerin güvenliği + kalitesi unutulmamalı.. Ben hangisini alacağım konusunda kararsız kaldım teknik olarak xbox one benim için hayalkırıklığı oldu.
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GOGOMEZ 5 yıl sozercem86
sozercem86

Her iki konsoluda yıllarca kullanmış biri olarak bu sene playstationun bi adım öne geçtiğini söyleyebilirim, teknik özellikleri xboxtan daha üstün fakat şunuda unutmayalım xboxda bulunan kinect teknolojisi, gamepad konforu ve serverlerin güvenliği + kalitesi unutulmamalı.. Ben hangisini alacağım konusunda kararsız kaldım teknik olarak xbox one benim için hayalkırıklığı oldu.

"Efendim gerçek bir oyuncusun belli her iki platformada sahip olucaksın ya öyle ya böyle o yüzden ilerdeki zamanlarda 1 yıl diyelim herşey dahada aydınlanır
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Schmerzhaft 5 yıl
Xbox 720 olsun adı her oyun 720p nerdeyse :D
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hayansame 5 yıl
Victarion Greyjoy
Sırf o gamepad için almayı düşünüyorum Xbox One ama gördüğüm kadarıyla diğer her şeyde PS4 ezmiş geçmiş.
En iyisi bekleyip hangisinin daha iyi olduğunu deneyimlerle anlamak. Vazgeçemiyorum şu gamepadden.

Aynen gamepad den vazgeçemiyorum bende sizin gibi, bir gamepad bu kadarmı etkiler insanı, keşke ps4le uyumlu olsaydı. Aynıı dediğiniz gibi bende bir süre (1yıl gibi) çıkan konsolları kendimce tartıcam ve ona göre alıcam , görünen o ki heralde ps4 alırım :(
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black_67 5 yıl
microsoftun pc oyunculuğunu katledeceği yeni zımbırtı
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kikocan 5 yıl hayansame
hayansame

Victarion Greyjoy

Sırf o gamepad için almayı düşünüyorum Xbox One ama gördüğüm kadarıyla diğer her şeyde PS4 ezmiş geçmiş.
En iyisi bekleyip hangisinin daha iyi olduğunu deneyimlerle anlamak. Vazgeçemiyorum şu gamepadden.


Aynen gamepad den vazgeçemiyorum bende sizin gibi, bir gamepad bu kadarmı etkiler insanı, keşke ps4le uyumlu olsaydı. Aynıı dediğiniz gibi bende bir süre (1yıl gibi) çıkan konsolları kendimce tartıcam ve ona göre alıcam , görünen o ki heralde ps4 alırım :(

+1

Ama şöyle bir durum var ki PS4 için aynı Xbox benzeri gamepad'ler yakın zamanda piyasaya çıkar...
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Beograd 5 yıl
Xboxone iOS ise ps4 androiddir. İste bu kadar.
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PeerNet* 5 yıl
olmamış gibi ya
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onur01 5 yıl Beograd
ZgodaN
Xboxone iOS ise ps4 androiddir. İste bu kadar.

İOS mu Android mi? İOS
XBOX One mi Playstation 4 mü? Playstation 4

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