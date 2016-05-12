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Microsoft tasarım sorunları nedeniyle Surface Book 2'yi erteledi iddiası

Digitimes kaynaklı yeni bir rapor önümüzdeki ay gün ışığına çıkması beklenen Surface Book 2'nin "bazı tasarım sorunları" nedeniyle ertelendiğini ortaya koyuyor...
3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un halihazırda ikinci nesil Surface Book üzerinde çalıştığı biliniyor. Herkes yeni Surface Book'un 2017 ilkbaharında gelmesini beklese de geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapor yeni modelin önümüzdeki ay gün ışığına çıkabileceğini ortaya koymuştu.
Şimdi ise Digitimes tarafından yayınlanan yeni bilgiler, bir sonraki ay için hazırlandığı iddia edilen Surface Book 2 tanıtımının "bazı tasarım sorunları" nedeniyle ertelendiğini gösteriyor. Yani bu yaz yeni bir Surface Book almayı planlayanlar muhtemelen bunu gerçekleştiremeyecekler.
Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 Mobile'ın minimum sistem gereksinimlerini arttırdı"
Öte yandan Digitimes, yeni modelin bir sonraki ilkbaharda ortaya çıkacağını bildiren önceki raporlarla paralel şekilde, Surface Book 2'nin 2017 başlarında ortaya çıkacağını iddia ediyor. Çoğu kişi ilk modelin üzerinden 12 ay geçtikten sonra bu yıl yeni Surface Book'un ortaya çıkmasını beklerken aslında cihazın 2017 başında gelmesi daha mantıklı görünüyor.
2017'de çıkması neden mantıklı? 
Microsoft şu anda iki farklı dalgaya ayırdığı Redstone olarak bilinen ve resmi olarak Yıldönümü Güncellemesi olarak adlandırdığı büyük bir Windows 10 güncellemesi üzerinde çalışıyor. İlkinin yaz aylarında ve ikinci dalganın ise 2017 yılında dağıtılması bekleniyor.
Şirket Surface Book 2'yi Windows 10'un gelişiminde önemli bir kilometre taşı olacak ikinci Redstone güncellemesi ile birlikte getirmek istiyor. Yani yazılım devi işletim sisteminin olgunluğa ulaşmasını bekliyor. Bu şekilde yeni laptopun, halihazırda şirketin üzerinde çalıştığı yeni özelliklerden yararlanacak şekilde daha kararlı ve güvenilir bir işletim sistemi ile gelmesi planlanıyor. Şirketin yeni nesil Surface Book modeline Ultra HD ekranın yanında Thunderbolt 3 desteği eklemeyi de düşündüğü gelen haberler arasında.

http://www.digitimes.com/news/a20160512PD203.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
catador 3 yıl
Nedense haberi hiç yadırgamadım.
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DH Misafiri 3 yıl
DELL XPS tokatlar abi bunu.
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