Microsoft yeni Surface 3 tabletini tanıttı

Surface 3 ve Surface Pro 3

Microsoft daha önce Surface ve Surface 2 adındaki Windows RT sürümü kullanan tabletlerini piyasaya sürmüştü. Bugün geldiğimiz noktada ise Windows RT'den vazgeçen yazılım devi Windows 8.1 işletim sistemine sahip Surface 3 tabletini duyurdu.

İlk olarak tasarımından başlayacak olursak Microsoft'un Surface serisi ile başlattığı anlayışın yeni cihaz ile birlikte de devam ettiğini görüyoruz. Şimdiye kadar çıkan en ince ve en hafif Surface tablet olma özelliğini de taşıyan Surface 3'ün inceliği 8.7 mm ve ağırlığı ise 622 gram. 10.8 inç ekrana yer verilen tablette ise yine Surface Pro 3 modelinde gördüğümüz 3:2 oranı tercih edilmiş. Yine Surface tabletlerden alışık olduğumuz arkada açılabilir stand bu modelde de yerini koruyor ve 3 farklı açı ile tableti kullanmanıza olanak sağlıyor.

Tasarım konusunda diğer detaylarda ise tabletin Micro USB şarj girişine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da cep telefonunda kullandığımız şarj aletleri ile tableti şarj edebileceğimiz anlamına geliyor. Ancak hızlı şarj isteyen 13W güce sahip şarj aletini de tercih edebilirler. Ayrıca tablet üzerinde USB 3.0, Mini DisplayPort ve SD kart okuyucu da yer alıyor.

Teknik özellik kısmına göz atacak olursak yeni Surface Windows 8.1 ile çalıştığı için ARM tabanlı işlemcilerden de vazgeçilirken, Surface 3 için Intel çözümlerine yer verilmiş. 1.6 GHz saat hızında çalışan Intel Atom x7-Z8700 işlemcisine sistem bileşenleri olarak 2 GB sistem belleği ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi 10.8 inç dokunmatik ekrana sahip olan cihaz 3:2 oranında 1920 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip. Kablosuz bağlantıda 802.11ac, Bluetooth 4.0 teknolojilerine destek verilirken, pil kapasitesinin 10 saat video oynatmaya yeteceği bilgisi de paylaşılmış. Ayrıca önde 3.5MP ve arkada 8MP kameraya yer verilen Surface 3 her iki kamerasıyla da 1080p video kaydı gerçekleştirebiliyor.

Windows 8.1 sürümü ile birlikte tableti satın alacak kullanıcılara bir yıllık Office 365 üyeliği ve OneDrive bulut hizmetinden 1 TB alan hediye ediliyor. Ayrıca tabletin ücretsiz olarak Windows 10'a yükseltilebileceğini de hatırlatalım. Takip etmeyen kullanıcılar için ise tabletin eski Surface modellerinden farklı olarak Windows için geliştirilen masaüstü uygulamaları çalıştırabileceğini de söylemek gerekiyor.

Surface Pen(49.99 $), Type Cover klavye (129.99) gibi aksesuarları bulunan tablet için ayrıca bir de dock istasyonu bulunuyor. Ekstra USB bağlantılarına (2xUSB 3.0 , 2xUSB 2.0) ve Mini DisplayPort sağlayan istasyon ekstra şarj ünitesine de sahip ve fiyatı 199.99 dolar olarak belirlenmiş.



2 GB bellek ve 64 GB depolama alanına sahip Surface 3 için ise 499 dolarlık satış fiyatı uygun görülmüş. Ancak 4 GB bellek ve 128GB depolama alanına sahip model ise 599 dolar fiyata sahip. 4G destekli modelleri tercih edecek kullanıcıların ise 2 GB bellek ve 64 GB depolama alanı sunan model için 599 , 4 GB bellek ve 128GB depolama alanı sunan model için ise 699 dolarlık ödeme yapmaları gerekecek. Surface 3 5 Mayıs tarihinden itibaren kullanıcılarla buluşacak.