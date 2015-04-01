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Microsoft yeni Surface 3 tabletini tanıttı

4 yıl
4,7b
1
25
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft yeni Surface 3 tabletini tanıttı
Surface 3 ve Surface Pro 3 
Microsoft daha önce Surface ve Surface 2 adındaki Windows RT sürümü kullanan tabletlerini piyasaya sürmüştü. Bugün geldiğimiz noktada ise Windows RT'den vazgeçen yazılım devi Windows 8.1 işletim sistemine sahip Surface 3 tabletini duyurdu.
İlk olarak tasarımından başlayacak olursak Microsoft'un Surface serisi ile başlattığı anlayışın yeni cihaz ile birlikte de devam ettiğini görüyoruz. Şimdiye kadar çıkan en ince ve en hafif Surface tablet olma özelliğini de taşıyan Surface 3'ün inceliği 8.7 mm ve ağırlığı ise 622 gram. 10.8 inç ekrana yer verilen tablette ise yine Surface Pro 3 modelinde gördüğümüz 3:2 oranı tercih edilmiş. Yine Surface tabletlerden alışık olduğumuz arkada açılabilir stand bu modelde de yerini koruyor ve 3 farklı açı ile tableti kullanmanıza olanak sağlıyor.
Microsoft yeni Surface 3 tabletini tanıttı
 
Tasarım konusunda diğer detaylarda ise tabletin Micro USB şarj girişine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da cep telefonunda kullandığımız şarj aletleri ile tableti şarj edebileceğimiz anlamına geliyor. Ancak hızlı şarj isteyen 13W güce sahip şarj aletini de tercih edebilirler. Ayrıca tablet üzerinde USB 3.0, Mini DisplayPort ve SD kart okuyucu da yer alıyor. 
Teknik özellik kısmına göz atacak olursak yeni Surface Windows 8.1 ile çalıştığı için ARM tabanlı işlemcilerden de vazgeçilirken, Surface 3 için Intel çözümlerine yer verilmiş. 1.6 GHz saat hızında çalışan Intel Atom x7-Z8700 işlemcisine sistem bileşenleri olarak 2 GB sistem belleği ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi 10.8 inç dokunmatik ekrana sahip olan cihaz 3:2 oranında 1920 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip. Kablosuz bağlantıda 802.11ac, Bluetooth 4.0 teknolojilerine destek verilirken, pil kapasitesinin 10 saat video oynatmaya yeteceği bilgisi de paylaşılmış. Ayrıca önde 3.5MP ve arkada 8MP kameraya yer verilen Surface 3 her iki kamerasıyla da 1080p video kaydı gerçekleştirebiliyor.
Microsoft yeni Surface 3 tabletini tanıttı
 
Windows 8.1 sürümü ile birlikte tableti satın alacak kullanıcılara bir yıllık Office 365 üyeliği ve OneDrive bulut hizmetinden 1 TB alan hediye ediliyor. Ayrıca tabletin ücretsiz olarak Windows 10'a yükseltilebileceğini de hatırlatalım. Takip etmeyen kullanıcılar için ise tabletin eski Surface modellerinden farklı olarak Windows için geliştirilen masaüstü uygulamaları çalıştırabileceğini de söylemek gerekiyor.
Surface Pen(49.99 $), Type Cover klavye (129.99) gibi aksesuarları bulunan tablet için ayrıca bir de dock istasyonu bulunuyor. Ekstra USB bağlantılarına (2xUSB 3.0 , 2xUSB 2.0) ve Mini DisplayPort sağlayan istasyon ekstra şarj ünitesine de sahip ve fiyatı 199.99 dolar olarak belirlenmiş.

2 GB bellek ve 64 GB depolama alanına sahip Surface 3 için ise 499 dolarlık satış fiyatı uygun görülmüş. Ancak 4 GB bellek ve 128GB depolama alanına sahip model ise 599 dolar fiyata sahip. 4G destekli modelleri tercih edecek kullanıcıların ise   2 GB bellek ve 64 GB depolama alanı sunan model için 599 , 4 GB bellek ve 128GB depolama alanı sunan model için ise 699 dolarlık ödeme yapmaları gerekecek. Surface 3 5 Mayıs tarihinden itibaren kullanıcılarla buluşacak.

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ahmetaksoy1985 4 yıl en beğenilen
Surface Pro 4 iptal edilmedi. 2 ay içerisinde lansmanı yapılıcaktır. Surface 3 ise günlük işler ve tablet kullanımı için güzel cihaz olmuş. 3:2 oranı Surface Pro 3'ün izinden gitmiş ve dikey kullanımı kolaylaştıracaktır. Tabletin fiyatına gelince 499$'a ancak 16 gb Ipad Air 2 Wifi alabiliyorsunuz. Cihazı bilgisayar olarak da kullanabileceğinizi düşünürsek fiyat uygun. Sadece kalemi içinde olsaymış daha iyi olurmuş.
Surface Pro 4 iptal edilmedi. 2 ay içerisinde lansmanı yapılıcaktır. Surface 3 ise günlük işler ve tablet kullanımı için güzel cihaz olmuş. 3:2 oranı Surface Pr...
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tricore 3 yıl
Umutcan
Gördüğüm kadarıyla surface pro 3ün atom işlemcili versiyonu. Çok fazla işlem gücüne ihtiyaç duymayanlar rahatlıkla tercih edebilir. Önceki düz surface modelleri gibi arm işlemci kullanılmamış olması, dolayısıyla tam fonksiyonlu desktop windows 8.1e sahip olması büyük bir avantaj. Bu tip cihazlar böyle uygun fiyatlara düştükçe arm tabletlere para harcamanın hiçbir anlamı kalmayacak yakında.

Katılıyorum şu mobil ekran kartlarının soğutucusuz olan u serileri biraz daha performans vermeye başladı mı , taşınabilir hafif oyun tabletleri çağı başlayacak gibi.
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Umutcan 3 yıl tricore
tricore

Umutcan

Gördüğüm kadarıyla surface pro 3ün atom işlemcili versiyonu. Çok fazla işlem gücüne ihtiyaç duymayanlar rahatlıkla tercih edebilir. Önceki düz surface modelleri gibi arm işlemci kullanılmamış olması, dolayısıyla tam fonksiyonlu desktop windows 8.1e sahip olması büyük bir avantaj. Bu tip cihazlar böyle uygun fiyatlara düştükçe arm tabletlere para harcamanın hiçbir anlamı kalmayacak yakında.


Katılıyorum şu mobil ekran kartlarının soğutucusuz olan u serileri biraz daha performans vermeye başladı mı , taşınabilir hafif oyun tabletleri çağı başlayacak gibi.



i5-i7 kullanan surface pro serilerinde oyun da rahat oynanabiliyor, ayarlar düşürülünce çoğu oyun 30-60fps çalışıyor.
Mesela oynadığım guild wars 2 mediumda gayet iyi ve akıcı. Lol dota gibi oyunlar son ayarlarda da çalışır sanırım.
Ben şahsen oynadığım mmorpg'leri surface pro 3'üme de kurdum gayet rahat oynanıyor. Dışardayken oyunu ve satışlarımı takip edebiliyorum vs...
Her konuda olduğu gibi oyun konusunda da bana göre tartışmasız en iyi tablet, en azından very high olmasa da fruit ninja angry birds gibi
basit appler yerine kaliteli gerçek pc oyunları oynuyorsunuz. Güç konusuna gelince ise evet, intel cpu içinde gelen grafik birimini iyileştirirse,
ileride desktop pcler kadar performanslı tablet pcler görülebilir. Surface'in temel amacı oyun olmasa da oyun işini de görebiliyor.
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tricore 3 yıl
gta 5 i açmışlar bununla la abow .
youtube.com/...
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xmasx 4 yıl
Surface pro 4 merak ediyorum. Ne yalan soyleyeyim parasi bir kenara bu urunler buram buram kalite kokuyor bunu ne apple yapabiliyor ne de baskasi.
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Elsa 4 yıl
Gelsin hemen alalım
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HSeldon 4 yıl
Ben de hemen almak istiyorum ama Türkiye ye geliyor mu ki?

Biraz ağırlığı fazla olmuş. Ekran da en azından geri kalmamak adına retina olabilirmiş. Onun dışında çok işlevsel bir cihaz.
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El_domingo 4 yıl
ipad fiyatına windows tablet, 599$ 4gb 128 gb gelsin hemen alırım..
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Umutcan 4 yıl
Gördüğüm kadarıyla surface pro 3'ün atom işlemcili versiyonu. Çok fazla işlem gücüne ihtiyaç duymayanlar rahatlıkla tercih edebilir.
Önceki düz surface modelleri gibi arm işlemci kullanılmamış olması, dolayısıyla tam fonksiyonlu desktop windows 8.1'e sahip olması büyük bir avantaj.
Bu tip cihazlar böyle uygun fiyatlara düştükçe arm tabletlere para harcamanın hiçbir anlamı kalmayacak yakında.
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alaz1903 4 yıl
Kesin olarak almayı düşündüğüm cihaz. Masaüstünde kullandığım işletim sistemini içerdiği için hiçbir işim yarım kalmayacak, hem de mobil ve hafif olma keyfi. Süper dokunmatik ekran ve ileri fonksiyonlu kalem. Fiyatı göreceli olarak pahalı olabilir. Apple'ın geçen günlerde tanıttığı tek portlu Starbuck masasına koymalık ve sosyalmedya'ya girmelik pc'sine binlerce dolar istendiği düşünülürse tam teşekküllü bu cihaza vereceğim para az bile.
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HSeldon 4 yıl
Türkiye'de satılacak mı? veya Türkiye'den almanın yolu var mı?
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alp0007 4 yıl
Alırım...
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kesbi 4 yıl
İşte fiyat performans oranı iyi bir makine nihayet. Bize böyle modellerle gelin. İnşallah Türkiye'ye gelir.
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matmuhendisi 4 yıl
rt den vazgeçmek nasıl akıllarına gelmiş acaba
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aybey 4 yıl
Özellikleri gayet iyi.
Oyuncak tabletlerden, padlerden iyi özellikleri var.
Eğer Tr'ye gelmezse yurt dışından aldıracağız artık.
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