Microsoft yeni şarj istasyonları duyurdu

Nokia'nın sadece mobil cihaz bölümünü değil beraberinde aksesuar üretimini de satın alan Microsoft, farklı ürünlerle piyasaya yayılmaya devam ediyor. Firmanın son ürünü taşınabilir şarj istasyonu.





Yen ürünler firmanın Portable Dual adındaki serisi altında yer alacak. Aynı anda iki cihazı şarj edebilen seride farklı kapasitelere sahip 3 adet taşınabilir şarj istasyonu yer alıyor. İstasyonlarda batarya verimliliği ön planda tutulmuş.





Normalde şarj istasyonları tam dolu bile olsa uzun süre bekleme konumunda kaldığında enerjisini yitimeye başlıyor. Microsoft yeni serinin 3 aylık bekleme sonucunda yüzde 80 kapasitesini koruduğunu belirtiyor. LED bildirimler ile batarya seviyesi de takip edilebiliyor. Ayrıca istasyonlar hem şarj olurken aynı anda şarj da edebiliyor.





Seride 5200mAh gücündeki model 35$, 9000mAh gücündeki model 45$, 12000mAh gücündeki model ise 55$ olacak şeklinde belirli pazarlarda yaz aylarının sonlarına doğru satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-unveils-three-new-Portable-Dual-battery-packs-prices-start-at-35_id70316