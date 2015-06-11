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Microsoft yeni şarj istasyonları duyurdu

3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft yeni şarj istasyonları duyurdu

Nokia'nın sadece mobil cihaz bölümünü değil beraberinde aksesuar üretimini de satın alan Microsoft, farklı ürünlerle piyasaya yayılmaya devam ediyor. Firmanın son ürünü taşınabilir şarj istasyonu.

Yen ürünler firmanın Portable Dual adındaki serisi altında yer alacak. Aynı anda iki cihazı şarj edebilen seride farklı kapasitelere sahip 3 adet taşınabilir şarj istasyonu yer alıyor. İstasyonlarda batarya verimliliği ön planda tutulmuş. 

Normalde şarj istasyonları tam dolu bile olsa uzun süre bekleme konumunda kaldığında enerjisini yitimeye başlıyor. Microsoft yeni serinin 3 aylık bekleme sonucunda yüzde 80 kapasitesini koruduğunu belirtiyor. LED bildirimler ile batarya seviyesi de takip edilebiliyor. Ayrıca istasyonlar hem şarj olurken aynı anda şarj da edebiliyor. 

Seride 5200mAh gücündeki model 35$, 9000mAh gücündeki model 45$, 12000mAh gücündeki model ise 55$ olacak şeklinde belirli pazarlarda yaz aylarının sonlarına doğru satışa sunulacak.  

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-unveils-three-new-Portable-Dual-battery-packs-prices-start-at-35_id70316 Yorum Yaz
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Götterfunken 3 yıl
Bu harici pil üreticileri anca aynı ürünü en ucuza satarak öne geçebilirler bence.Çünkü hepsi birbirinin aynı.Plastik de olsa metal hatta altın da olsa tek işe yaradıkları nokta şarj etmek.O yüzden ben de 10050 mAh'lık 59 liralık hesaplı ve kaliteli Asus'unkinden aldım.Rakipsiz kesinlikle.Ucuz ve kullanışlı.45 dolara kaç tane satabilir ki Microsoft
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ekmek arası ekmek 3 yıl
Xioami ve zenpower a rakip olamaz fiyatı yuksek
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl ekmek arası ekmek
ekmek arası ekmek
Xioami ve zenpower a rakip olamaz fiyatı yuksek

1-2 ay sonra perti çıkıyor çoğunun. Fiyatı düşük diye aldanmamak lazım.
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OverClocK1ng 3 yıl
9000 lik olan bile 45 Dolarmış.
Ben de birkaç gün önce Asus'un yeni Türkiye Web mağazasından 10050 mAh lik, 11 tane mi ne patentli, bir sürü güç ve ısınma korumalı powerbank aldım.
Fiyat da 45 dolar falan değil, kargo dahil 59 lira. Üstelik 9000 den de yüksek.
3000 lik telefonları 3 kere rahatça şarj edebiliyormuş. Ayrıca şarj esnasında ısınmaması da güzel bir şey. Hem de boyutu da bir kredi kartı boyutundaymış.
Üzerindeki USB portundan da 5.1 volt ve 2.4 Ampere kadar verebiliyor.
Az önce aradım, kargoya gelmiş. Şimdi motoruma atlayıp almaya gidiyorum...
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