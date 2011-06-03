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Microsoft'tan 128-bit şifreleme yapabilen kablosuz klavye/fare kiti

7 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'tan 128-bit şifreleme yapabilen kablosuz klavye/fare kiti
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Windows 8 işletim sistemi için özel bir tanıtım gerçekleştiren Microsoft cephesinde şirketin donanım bölümü yeni bir klavye/fare kiti hazırladı. Wireless Desktop 2000 adı verilen kablosuz kit, 128-bit AES şifreleme teknolojisini kullanıyor ve bu sayede klavye hareketlerini takip eden virüs veya istenmeyen yazılımlara karşı daha yüksek güvenlik sağlanıyor. Karbonfiber izlenimi yaratan özel doku tasarımlı bilekliği ile konforlu bir kullanım vaad eden klavyede hızlı uygulama erişimi için çok sayıda kısayol butonuna yer veriliyor.

Ergonomik kullanım hedeflenerek hazırlanan çift butonlu fare ise Microsoft'un güncel ürün gamındaki diğer fareler gibi BluTrack teknolojisini temel alıyor. Microsoft tarafından yurt dışında kullanıma sunulan Wireless Desktop 2000 kablosuz klavye/fare kitinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 39.95$.

Microsoft'tan 128-bit şifreleme yapabilen kablosuz klavye/fare kiti
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acbold 7 yıl
tasarım olarak düz olması ve bileklik yerlerinin güzel olmasından dolayı almayı düşünebilirim.fiyatıda normal gibi.
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Castiel 7 yıl
bu fıyata guzel bence 40 dolar hem kablosuz hemde guvenlık sıstemlı bence parasını hakedıyor
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AutumnLeaf 7 yıl
Microsoft'un önceki klavyelerinde yaşatmış olduğu teknik arızaları, piyasaya sürdüğü arızalı ürünleri bununla birlikte o 40 doların ülkemizde aynı düzeyde olmayacağını düşünürsek gayet güzel bir çözüm diyebiliriz. He bir de nedense "Microsoft" ve "Güvenlik" kelimeleri birbirine çok zıtmış gibi geliyor bana. :)
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Djarum Menthol 7 yıl
Fiyatı lira olsaydı. Neyse gene de uygun fiyat var. Kullanımını bilmek lazım ayrıca Türkiye'ye ne zaman gelecek bakalım?
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