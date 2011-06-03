Microsoft'tan 128-bit şifreleme yapabilen kablosuz klavye/fare kiti

Windows 8 işletim sistemi için özel bir tanıtım gerçekleştiren Microsoft cephesinde şirketin donanım bölümü yeni bir klavye/fare kiti hazırladı. Wireless Desktop 2000 adı verilen kablosuz kit, 128-bit AES şifreleme teknolojisini kullanıyor ve bu sayede klavye hareketlerini takip eden virüs veya istenmeyen yazılımlara karşı daha yüksek güvenlik sağlanıyor. Karbonfiber izlenimi yaratan özel doku tasarımlı bilekliği ile konforlu bir kullanım vaad eden klavyede hızlı uygulama erişimi için çok sayıda kısayol butonuna yer veriliyor.

Ergonomik kullanım hedeflenerek hazırlanan çift butonlu fare ise Microsoft'un güncel ürün gamındaki diğer fareler gibi BluTrack teknolojisini temel alıyor. Microsoft tarafından yurt dışında kullanıma sunulan Wireless Desktop 2000 kablosuz klavye/fare kitinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 39.95$.