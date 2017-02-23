Microsoft'tan drone ve uçan arabalar için gerçek zamanlı haritalara yatırım

Dronlar için dünyanın önde gelen hava sahası yönetim platformu olan AirMap, günde 100.000'den fazla drone uçuşunun gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Yüzlerce drone üreticisi ve geliştiricisi, düşük irtifalı hava sahasında güvenli bir şekilde uçmak ve başkaları ile iletişim kurmak için AirMap'ın hava sahası istihbarat ve servislerini kullanıyorlar. Şirket ayrıca İnsansız Trafik Yönetimi, coğrafi sınırlama (geofencing), uzaktan tanımlama, çözülme ve daha fazlası için çözümler de sunuyor.

AirMap bugün, Microsoft Ventures liderliğindeki 26 milyon dolarlık yatırımla İkinci Tur (Series B) finansmanı aldıklarını duyurdu. Microsoft'un AirMap'e yaptığı yatırım, şirketin güvenli bir drone ekosistemi hayalini ortaya koymuş durumda. Microsoft Research geçen hafta geliştiricilerin otonom ve robotik sistemler kurmasına yardımcı olacak yeni bir platform duyurdu.

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Aerial Informatics and Robotics (AIR) platformu tasarımcılara ve geliştiricilere, ihtiyaç duydukları büyük miktardaki eğitim verilerini sorunsuz bir şekilde oluşturabilmeleri için gerçekçi simülasyon ve araçlar sağlıyor. AirMap'in 26 milyon dolarlık finans turu, toplam yatırımını 43 milyon doların üzerine çıkarmış durumda. AirMap CEO'su Ben Marcus, "Uçan arabaların geleceği düşündüğümüzden daha yakın" diyor. Yani kendisi Jetgiller'deki fütüristik dünyanın yakında gerçeğe dönüşeceğine ikna olmuş durumda. Yeni(AIR) platformu tasarımcılara ve geliştiricilere, ihtiyaç duydukları büyük miktardaki eğitim verilerini sorunsuz bir şekilde oluşturabilmeleri içinve araçlar sağlıyor. AirMap'in 26 milyon dolarlık finans turu, toplam yatırımınıçıkarmış durumda. AirMap CEO'su Ben Marcus, "geleceği düşündüğümüzden daha yakın" diyor. Yani kendisi'deki fütüristik dünyanın yakında gerçeğe dönüşeceğine ikna olmuş durumda.

Microsoft Ventures'ın kurumsal başkan yardımcısı Nagraj Kashyap konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "AirMap, düşük irtifalı hava sahası yönetiminde lider ve drone sektörünün geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacaktır. Büyümelerini desteklemekten heyecan duyuyoruz ve bu arada, pilot ve otonom dronlar için ticari ve rekreasyonel uygulamaların büyümesini sağlıyoruz. AirMap gibi şirketlere yatırım yaparak, Microsoft'un kaynaklarının, platformlarının ve yapay zeka teknolojilerinin drone ekosisteminin geleceğine katkıda bulunabileceğine inanıyoruz." dedi.

http://www.theverge.com/2017/2/23/14670308/microsoft-ventures-invest-airmap-drones-flying-cars