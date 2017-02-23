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Chrome tarayıcısına Touch Bar desteği geldi

Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome, MacBook Pro’lardaki Touch Bar'ı destekleyen özellikler sunmaya başladı. Tarayıcının 58 numaralı sürümüyle bu yenilikler tüm kullanıcılara açılacak.
2 yıl
2,4b
1
6
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Giderek daha fazla uygulama MacBook Pro'nun Touch Bar'ını destekleyecek özellikler sunmaya başladı. Google Chrome da web tarayıcısının en yeni özelliklerini içeren alfa sürümü Canary ile bu listeye eklenmiş durumda. Arama devi Chrome 58’in tamamen kararlı sürümü ile birlikte bu özelliği tüm kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.
Google Chrome 58'in Canary yapısında zaten Touch Bar desteği bulunuyor. Ancak işlevselliği hala sınırlı ve bazı önemli geliştirmeler gerektiriyor. Şu anda Google Chrome çalışıken, Touch Bar'da yeni sekme ve sık kullanılanlar gibi seçenekler, geri, ileri ve yenileme butonları, çıkış tuşu ve dokunulduğunda tarayıcıdaki URL'ye odaklanan bir adres çubuğu gösteriliyor.
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Ayrıca ses kontrol düğmeleri ve parlaklık ayarı da var ancak tüm bu seçenekler statik durumda. Yani tarayıcıda açtığınız içeriğe bağlı olarak değişmiyor. Örneğin, Google Chrome'un YouTube'da bir video oynatılırken Touch Bar simgelerini video kontrol seçeneklerine dönüştürmesi yararlı olacaktır.
Şu anda Canary kanalındaki Google Chrome 58'de yer alan yeni özellikleri denemek istiyorsanız Mac sürümünü buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Google'ın resmi olarak Touch Bar desteğini açıklamadığını belirtelim. Web tarayıcısının 58 numaralı sürüm notlarında da Apple MacBook Pro'dan bahsedilmiyor. Konuyla ilgili önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyoruz.

https://9to5mac.com/2017/02/22/chrome-58-touch-bar-support/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
esmerbuyucu 2 yıl en beğenilen basartenk
basartenk
Touch Bar yapana kadar ekranı dokunmatik yap be kardeşim!

macOS mouse ve klavye hareketlerinden maksimum faydalanmak için yaratıldı. Touch bar sadece yardımcı bir ekipman. Dokunmatik işletim sistemine özellişmiş olarak iOS var zaten. Windows gibi çingene çadırı hem o olsun hem o deyince görüyoruz ne oluyo.
basartenkTouch Bar yapana kadar ekranı dokunmatik yap be kardeşim!macOS mouse ve klavye hareketlerinden maksimum faydalanmak i...
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Ryzen1200 2 yıl
Reklamdan bıktık
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drjacob 2 yıl
chrome 57 şuan iyi biraz daha az ram için çalışsalar daha güzel olur
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TheNewAtilla 2 yıl
Chrome'u bıraktım, kafam rahat valla. Microsoft edge'i tavsiye ederim windowscular için.
Bu touchbar da aletin fiyatı kadar güzel olmuş.
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basartenk 2 yıl
Touch Bar yapana kadar ekranı dokunmatik yap be kardeşim!
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esmerbuyucu 2 yıl basartenk
basartenk
Touch Bar yapana kadar ekranı dokunmatik yap be kardeşim!

macOS mouse ve klavye hareketlerinden maksimum faydalanmak için yaratıldı. Touch bar sadece yardımcı bir ekipman. Dokunmatik işletim sistemine özellişmiş olarak iOS var zaten. Windows gibi çingene çadırı hem o olsun hem o deyince görüyoruz ne oluyo.
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xmen121 2 yıl
Eklesin bakalım
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