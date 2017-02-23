Chrome tarayıcısına Touch Bar desteği geldi

Giderek daha fazla uygulama MacBook Pro'nun Touch Bar'ını destekleyecek özellikler sunmaya başladı. Google Chrome da web tarayıcısının en yeni özelliklerini içeren alfa sürümü Canary ile bu listeye eklenmiş durumda. Arama devi Chrome 58’in tamamen kararlı sürümü ile birlikte bu özelliği tüm kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Google Chrome 58'in Canary yapısında zaten Touch Bar desteği bulunuyor. Ancak işlevselliği hala sınırlı ve bazı önemli geliştirmeler gerektiriyor. Şu anda Google Chrome çalışıken, Touch Bar'da yeni sekme ve sık kullanılanlar gibi seçenekler, geri, ileri ve yenileme butonları, çıkış tuşu ve dokunulduğunda tarayıcıdaki URL'ye odaklanan bir adres çubuğu gösteriliyor.

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Ayrıca ses kontrol düğmeleri ve parlaklık ayarı da var ancak tüm bu seçenekler statik durumda. Yani tarayıcıda açtığınız içeriğe bağlı olarak değişmiyor. Örneğin, Google Chrome'un YouTube'da bir video oynatılırken Touch Bar simgelerini video kontrol seçeneklerine dönüştürmesi yararlı olacaktır.

yeni özellikleri denemek istiyorsanız Mac sürümünü Apple MacBook Pro'dan bahsedilmiyor. Konuyla ilgili önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyoruz. Şu anda Canary kanalındaki Google Chrome 58'de yer alandenemek istiyorsanız Mac sürümünü buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Google'ın resmi olarak Touch Bar desteğini açıklamadığını belirtelim. Web tarayıcısının 58 numaralı sürüm notlarında da'dan bahsedilmiyor. Konuyla ilgili önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyoruz.

https://9to5mac.com/2017/02/22/chrome-58-touch-bar-support/