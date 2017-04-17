Microsoft'tan yeni iris tarama sistemi

Tam Boyutta Gör



Windows 10 ile birlikte Windows Hello'nun başta olduğu bir dizi yeni güvenlik önlemini kullanıma sunan Microsoft ilerleyen yıllarda piyasaya süreceği cihazlarında kullanılmak üzere yeni bir güvenlik sisteminin patentini aldı. Microsoft bazı şirketlerin çok daha önceden geliştirip patentini aldığı iris tarama teknolojileri gibi bir teknolojiyi geliştirdi ancak sistemin gözü farklı noktalardan aydınlatıp görüntüsünü alması ve kaydettiği veriler üzerinden ''karakteristik özelliklerle'' doğrulaması onu daha farklı kılabilir.





Karakteristik Özellikleri Tespit Edecek

Patent dosyasında gözünün kısmen şeffaf üç boyutlu bir yapıya sahip olduğuna değinen Microsoft, ışığın farklı noktadan gelmesi halinde ortaya çıkacak olan göz görüntüsünün de farklı olacağına dikkat çekiyor. Microsoft'a göre bu farklı görüntülerin doğrulanması aşamasında hem kullanıcıyı zorlamayacak hem de güvenlik ihmaline neden olmayacak sistem, irisin bir göze ait olduğunu belirlemek için, irisin karakteristik özelliklerini belirleyecek ve ardından kullanıcı sistem ile telefonu açmaya çalıştığında en az 1 karakteristik özellik verilerle uyuştuğu takdirde kilit açılacak.





göze ait irisle fotoğraf üzerindeki irisi birbirinden ayırt edebileceğini dile getiriyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Samsung Galaxy S8'deki yüz tanıma sisteminin bir fotoğrafla Microsoft bu yöntem sayesinde sisteminbirbirinden ayırt edebileceğini dile getiriyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Samsung Galaxy S8'deki yüz tanıma sisteminin bir fotoğrafla kolayca açılabildiğini gördükten sonra bu güveni sağlamak kullanıcılar için oldukça önemli.





Microsoft'un bu sistemi Surface Phone'lar dışında tablet, oyun konsolu, HoloLens, Surface Books gibi ilerleyen yıllarda tanıtacağı birçok cihazda kullanabileceği belirtiliyor.

https://www.neowin.net/news/microsoft-patents-an-advanced-eye-scanning-system-for-potential-use-in-future-devices