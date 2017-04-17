Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'tan yeni iris tarama sistemi

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Microsoft'un gelişmiş bir göz tarama sistemi için patent aldığını duyurdu. Sistemin Surface Phone'larda kullanılacağı düşünülüyor.
2 yıl
2,9b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'tan yeni iris tarama sistemi
Tam Boyutta Gör

Windows 10 ile birlikte Windows Hello'nun başta olduğu bir dizi yeni güvenlik önlemini kullanıma sunan Microsoft ilerleyen yıllarda piyasaya süreceği cihazlarında kullanılmak üzere yeni bir güvenlik sisteminin patentini aldı. Microsoft bazı şirketlerin çok daha önceden geliştirip patentini aldığı iris tarama teknolojileri gibi bir teknolojiyi geliştirdi ancak sistemin gözü farklı noktalardan aydınlatıp görüntüsünü alması ve kaydettiği veriler üzerinden ''karakteristik özelliklerle'' doğrulaması onu daha farklı kılabilir.


Karakteristik Özellikleri Tespit Edecek 

Patent dosyasında gözünün kısmen şeffaf üç boyutlu bir yapıya sahip olduğuna değinen Microsoft, ışığın farklı noktadan gelmesi halinde ortaya çıkacak olan göz görüntüsünün de farklı olacağına dikkat çekiyor. Microsoft'a göre bu farklı görüntülerin doğrulanması aşamasında hem kullanıcıyı zorlamayacak hem de güvenlik ihmaline neden olmayacak sistem, irisin bir göze ait olduğunu belirlemek için, irisin karakteristik özelliklerini belirleyecek ve ardından kullanıcı sistem ile telefonu açmaya çalıştığında en az 1 karakteristik özellik verilerle uyuştuğu takdirde kilit açılacak.


Microsoft bu yöntem sayesinde sistemin göze ait irisle fotoğraf üzerindeki irisi birbirinden ayırt edebileceğini dile getiriyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Samsung Galaxy S8'deki yüz tanıma sisteminin bir fotoğrafla kolayca açılabildiğini gördükten sonra bu güveni sağlamak kullanıcılar için oldukça önemli. 


Microsoft'un bu sistemi Surface Phone'lar dışında tablet, oyun konsolu, HoloLens, Surface Books gibi ilerleyen yıllarda tanıtacağı birçok cihazda kullanabileceği belirtiliyor.

https://www.neowin.net/news/microsoft-patents-an-advanced-eye-scanning-system-for-potential-use-in-future-devices Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Biyturs_OnSr 2 yıl en beğenilen OverClocK1ng
OverClocK1ng
Göz kırpmayı algılaması lazım. Göz kırp deyip algılarsa, resimle falan kandırılamaz.

Arkadaş artık şu haberleri okuyupta yorum yapın yeter lütfen.
haberden alıntı:
Microsoft bu yöntem sayesinde sistemin göze ait irisle fotoğraf üzerindeki irisi birbirinden ayırt edebileceğini dile getiriyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Samsung Galaxy S8'deki yüz tanıma sisteminin bir fotoğrafla kolayca açılabildiğini gördükten sonra bu güveni sağlamak kullanıcılar için oldukça önemli.
OverClocK1ngGöz kırpmayı algılaması lazım. Göz kırp deyip algılarsa, resimle falan kandırılamaz.Arkadaş artık şu haberleri okuy...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BlindGuardianNN 2 yıl
illa aynısı olmasın diye yandan tarayacaklar gözü kısaca, ama sonuçta göz işin içinde ilk bulan bulmuş sen ona benzemek istemiyorsunda altyapısında ilerliyorsun ya resu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rohanli_Theoden 2 yıl
oraya girmeyi kafaya takmış birisi gider personelden birinin gözünü çıkartır yine girer. en güzel güvenlik tedbiri; kapıya iki tane güvenlik görevlisi koymaktır.
sensör, kart, parmak izi.. bunlar hikaye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhanercan 2 yıl
Okuma yazma mı var bizim insanımızda doğru düzgün ? ver eline toynağı yanında kazı takılsın.@Biyturs_OnSr
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merveyanar 2 yıl
çok merak ettim yani ama bence bu sıkıntılı bi özellik olabilir bazıları için kullanışında çok zorlanır gibi geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 2 yıl
Göz kırpmayı algılaması lazım. Göz kırp deyip algılarsa, resimle falan kandırılamaz.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 2 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Göz kırpmayı algılaması lazım. Göz kırp deyip algılarsa, resimle falan kandırılamaz.

Arkadaş artık şu haberleri okuyupta yorum yapın yeter lütfen.
haberden alıntı:
Microsoft bu yöntem sayesinde sistemin göze ait irisle fotoğraf üzerindeki irisi birbirinden ayırt edebileceğini dile getiriyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Samsung Galaxy S8'deki yüz tanıma sisteminin bir fotoğrafla kolayca açılabildiğini gördükten sonra bu güveni sağlamak kullanıcılar için oldukça önemli.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Apple, Disney'i satın alıyor iddiası: 1 Trilyon dolarlık değere ulaşabilir 2 yıl NASA ilk kez bir roket fırlatılışını 360 derece olarak yayınlayacak 2 yıl LG G6 kutu açma ve ilk analiz 2 yıl Bayraktar Mini İHA’ların üçüncü sürümü TSK envanterinde 2 yıl Rusya'dan aşırı insansı robot: Fedor 2 yıl Hamamböcekleri neden PS4'ü seviyor? 2 yıl Nintendo Switch Mini geliyor 2 yıl Tesla fabrikasında kimyasal sızıntı 2 yıl Galaxy S8 ve S8+ modellerinde kırmızı ekran sorunu başladı 2 yıl Netflix 100 milyon kullanıcı sayısına adım adım yaklaşıyor 2 yıl iPad 4 modeli teknik serviste iPad Air 2 ile değiştiriliyor 2 yıl Volvo altyapılı Lynk & Co 03 Sedan, Şangay'da boy göstermeye hazırlanıyor 2 yıl Snapchat sadece zenginler için iddiası kullanıcıları ayağa kaldırdı 2 yıl Sanal gerçeklik ortamına “duvar” yerleştirmeyi başardılar 2 yıl Organları taklit eden çipler sayesinde hayvanlar üzerinde yapılan deneyler son bulabilir 2 yıl MSI'ın iddialı kasası testte "GTX 1080 SLI'lı MSI Aegis Ti 3" inceleme 2 yıl Yandex, Google’a karşı açtığı davayı kazandı [Güncellendi] 2 yıl MIT, en kısa boş zamanınızı bile eğitime harcamanızı istiyor 2 yıl Audi yeni bir e-tron elektrikli araç konsepti tanıtmaya hazırlanıyor 2 yıl Samsung Galaxy S8'in pilini patlatamadılar 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Microsoft'tan yeni iris tarama sistemi Sonraki Amper Music yapay zekayı müzik dünyası ile buluşturuyor 2 yıl Alibaba, MoneyGram'ı 1.2 milyar dolara satın alıyor 2 yıl Apple TV, tvOS 11 ile yeni bir çehreye bürünecek 2 yıl HP’nin Android tabanlı Remix OS’e sahip olan dizüstü bilgisayarı görüntülendi 2 yıl Hololems ile Lemmings’ler evinize geliyor 2 yıl iPhone 8 şema çalışmaları artıyor 2 yıl Pegasus'un Katarlılara satılacağı iddiasına yalanlama 2 yıl Türk yapımı yapboz bilgisayar kasasına 2 uluslararası ödül 2 yıl Türk oyun sektöründen yarım milyar dolarlık ihracat rekoru 2 yıl 5G destekli akıllı bandajlar 12 ay içinde test edilecek 2 yıl Marmaray’daki elektrik kesintilerine denizden destek 2 yıl Samsung Galaxy S8+’ın çift kameralı prototipine ait yeni görseller paylaşıldı 2 yıl AMD Radeon RX 580 hız aşırtma rakamları ortaya çıktı 2 yıl Binlerce domain teknik destek dolandırıcılığı için kullanılıyor 2 yıl Facebook canlı yayınında cinayet işlendi 2 yıl Mobilite: Yeni iPhone böyle mi görünecek, Xiaomi Mi6'dan haberler ve dahası... 2 yıl Hızlı ve Öfkeli 8 gişede rekora koşuyor 2 yıl Bilgisayar ve internetin mucitlerinden Robert Taylor hayatını kaybetti 2 yıl Firefox'a RAM tüketimini azaltacak 'Performans' ayarı geliyor 2 yıl Yapay zeka kalp krizi tahminlerinde doktorlardan daha başarılı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim