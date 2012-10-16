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Microsoft'un Walking Dead için hazırladığı özel Windows 8 reklamı yayınlandı

6 yıl
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İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yeni işletim sistemi Windows 8'in pazarlama kampanyası için 1.5-1.8 milyar dolar civarında bir mebla harcamayı planlayan Microsoft'un önceki gün yeni bir reklam filmi daha ortaya çıktı. AMC'nin zombi temalı popüler dizisi Walking Dead'in üçüncü sezon açılış bölümünün ekrana geldiği zaman diliminde bu diziye özel olarak hazırlanmış bir Windows 8 reklamı yayınlandı.
Windows 8'li bir tablet bilgisayar kullanan şahsın Internet Explorer 10 üzerinden AMC'nin resmi Walking Dead internet sitesindeki StorySync adlı uygulamasının kullandığı ve yeni sistemin bir tablet üzerinde kolayca kullanılabildiğine dikkat çekildiği reklamda, Microsoft'un kısa süre önce duyurduğu yeni ergonomik klavyesine de yer veriliyor. Bununla birlikte hızlı geçiş efektleriyle yazılımın tabletlerdeki çoklu görev yetilerini rakiplerinden çok daha öteye taşıyabileceğinin sinyallerini veriyor.
Satışına 26 Ekim'de başlanacak olan Microsoft Windows 8 ile alakalı reklam ve tanıtım uygulamalarının sayısının önümüzdeki haftalarda artış göstermesi bekleniyor. Walking Dead'e özel Windows 8 reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz.


http://www.wpcentral.com/walking-dead-and-windows-8-ad-finally-shows Yorum Yaz
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infom@n 6 yıl
aceleciburak
sezon açılışı güzeldi Walking Dead in ... o hapishanede çok şeyler olacak bu sezonda belli yani ...

İçeriyi temizleyebilseler hapishane çok güvenli bir yer. Kimisi aksiyon arıyor ama ben mantık aradığım için hep "bu manyaklar salak salak ortalıkta dolanıyor hiç mi güvenli yer yok diye" düşünüyorum.
Dizilere surface'i dahil etmeleri lazım :) aylaklara olmaz ama ama :)
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SysEdit 6 yıl
Windows 8' de yakında zombi olacağı için iyi bir seçim olmuş...


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Batuist 6 yıl
Tek kelime ile harika bir reklam olmuş..
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erci501 6 yıl
walking dead in başlaması win8 den daha önemli benim için.
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Dexter61 6 yıl
Güzelmiş :D
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aceleciburak 6 yıl
sezon açılışı güzeldi Walking Dead in ... o hapishanede çok şeyler olacak bu sezonda belli yani ...
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