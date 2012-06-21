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Microsoft'un Windows Phone 8 tanıtımını izleyin

6 yıl
3,3b
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft, dün San Francisco'daki Marriot Marquis otelinde düzenlediği Windows Phone Zirvesi'nin tamamını internette yayınladı. Yeni işletim sistemi sürümünün tanıtıldığı etkinlikte, mevcut akıllı telefonlar ve sonbaharda gelecek yeni ürünler hakkında önemli duyurular yapıldı.
'Apollo' kod adlı yeni Windows Phone 8, çarpıcı özellikleriyle ilk defa bu etkinlikte sergilendi. Windows 8 ile ortak bir çekirdeğe sahip olan yeni mobil platformun uygulama ve oyun hususunda geliştiricileri kendine çekmesi için elinden geleni yapan Redmond merkezli teknoloji devi, çok çekirdekli işlemci, yüksek çözünürlüklü ekran ve microSD kart desteğini de müjdeledi.
Microsoft'un yeni mobil işletim sisteminde Nokia harita teknolojileri yer alacak, Skype ile bütünleşilecek ve gerçek çoklu görev desteği olacak. Şuan için Android işletim sistemindeki gibi aynı ekranda birden fazla işlem yapılamıyor ve tüm görevler bu desteğe sahip değil. Sunum sırasında Skype ve harita uygulamasında sergilenen çoklu görev yetileri, tüm geliştiriciler tarafından kullanılabilecek. Yani işletim sistemi değil de görevler çoklu görevi destekleyecek. Bu özelliğe ihtiyaç duymayan içerikler yine eskisi gibi çalışmaya devam edecek.
Mevuc Windows Phone modelleri için maalesef WP8 güncellemesi dağıtılmayacak. Bu durum Microsoft'un mobil ekosisteminde parçalanmışlığa sebebiyet verebilir. Hatta WP8 için yazılan uygulamaların eski sürümleri desteklemeyeceği de belirtiliyor. Lumia serisi ile yükselişe geçmeyi uman Nokia ise; eski cihazlar için bazı WP8 özelliklerini taşıyacak Windows Phone 7.8 ile zaten olması gerektiğinden daha fazlasını kullanıcılarına sunduklarını düşünüyor.
Henüz piyasadaki birinci yılını dahi tamamlamamış cihazlar için en güncel yazılım desteğinin kesilmesi, Windows Phone'a duyulan güveni zedeleyebilir. Halihazırda Amazon, BestBuy gibi önemli perakendecilerin kullanıcı incelemeleriyle oluşturulan en iyi akıllı telefon listeleri, Windows Phone'lu cihazlarla dolu. Fakat bu üstünlük kesilen güncelleme desteğinin ardından bozulabilir.
Her halükarda analistler, Windows Phone'un birkaç yıl içerisinde mobil sektörün ikinci en çok kullanılan işletim sistemi olacağını öne sürüyor. Yola Nokia, Samsung, HTC ve Huawei ile çıkılacak. Yıl sonunda bu cihazları piyasada görebileceğiz. Bizi nasil bir işletim sisteminin beklediğini öğrenmek için yaklaşık iki saat uzunluğundaki Windows Phone Zirvesi'ni aşağıdan izlyebilirsiniz. 

http://www.wpcentral.com/full-windows-phone-summit-video-now-available-viewing Yorum Yaz
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Light Side 6 yıl en beğenilen
Bu Sefer Olmuş Hem Güven Sıkıntısı Olacağını Sanmıyorum Çünkü Mecburen Kesilmesi Gerekti Sonuçta wp8'in özelliklerini kaldıracak işlem ve grafik gücüne sahip değil(tüm lumia ve diğer wp7.5 modelleri) ondan adamlar en iyi işletim sistemini yapmak için güçlü bir donanım gerekiyordu olay gayet net ve açık e tabi doğal olarak tabi wp8'in tadı nokia pureviev teknolojisi ile çıkar...öyle htc falan yalan olur....son olarakta şunu diyim alt yazı olsa süper olmuş...
Bu Sefer Olmuş Hem Güven Sıkıntısı Olacağını Sanmıyorum Çünkü Mecburen Kesilmesi Gerekti Sonuçta wp8'in özelliklerini kaldıracak işlem ve grafik gücüne sahip d...
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THESTER 6 yıl
aRKADAŞLAR FORUM SİTELERİNDEN FALAN araştırdım, hiç kimse mi windows phone 8 için iyidi falan demez ya herkes mükemmeldi, harikaydı, Bundan sonra windows phone dan vazgeçmem gibi ifadeler kullanılmış. Acaba bu win 8 nasıl bişey olacak. Sırf win8'i beklediğim için telefonumu yenilemeyi erteledim.
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Vasto Lorde 6 yıl THESTER
THESTER
aRKADAŞLAR FORUM SİTELERİNDEN FALAN araştırdım, hiç kimse mi windows phone 8 için iyidi falan demez ya herkes mükemmeldi, harikaydı, Bundan sonra windows phone dan vazgeçmem gibi ifadeler kullanılmış. Acaba bu win 8 nasıl bişey olacak. Sırf win8'i beklediğim için telefonumu yenilemeyi erteledim.

Super bisey olacagi kesin
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MoTW 6 yıl
Bence mükemmel bir ana ekranı var. WP7 çok çirkindi buysa çok güzel olmuş. Not:Galaxy W sahibiyim...
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Faux Carnival 6 yıl
Windows Phone gümbür gümbür geliyor. Hele start ekranı şu an rakipsiz. Ne iOS kadar sade ve kullanışsız, ne de Android kadar kalabalık ve yorucu.

Telefonu elinize aldığınızda şak diye her şeyinizi görebiliyorsunuz, hatta okuyabiliyorsunuz. Ne tıklama, ne kaydırma, ne başka şey...
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SystemApps 6 yıl MoTW
MoTW

Bence mükemmel bir ana ekranı var. WP7 çok çirkindi buysa çok güzel olmuş. Not:Galaxy W sahibiyim...

galaksi w sahibi olanlara ödül mü veriyolar ne alaka?
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flinders2004 6 yıl
öyle htc falan yalan olur....son olarakta şunu diyim alt yazı olsa süper olmuş...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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imperial crusader 6 yıl
ciddi ciddi wp8 li bir telefon almaya niyetlendim
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mkt 6 yıl
Microsoft'tan bu kadarını beklemeyenler kulübü açacam bu gidişle :D
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Normsoner 6 yıl
Assassın's creed Halo Skyrim cpming to wındows phone 8 !!!!!!! (Skyrimi cok merak ediyorum)hem yazılım hemde donanım olarak wp8 cok süper geliyor
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Nike 6 yıl
Alt yazı olsa iyi olur gerçekten.
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regaibyigit. 6 yıl
Bu video içinde altyazı hazırlarsanız çok iyi olur :)
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DH Misafiri 6 yıl
sunumun başındaki adam kesin emo -.-
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Light Side 6 yıl en beğenilen
Bu Sefer Olmuş Hem Güven Sıkıntısı Olacağını Sanmıyorum Çünkü Mecburen Kesilmesi Gerekti Sonuçta wp8'in özelliklerini kaldıracak işlem ve grafik gücüne sahip değil(tüm lumia ve diğer wp7.5 modelleri) ondan adamlar en iyi işletim sistemini yapmak için güçlü bir donanım gerekiyordu olay gayet net ve açık e tabi doğal olarak tabi wp8'in tadı nokia pureviev teknolojisi ile çıkar...öyle htc falan yalan olur....son olarakta şunu diyim alt yazı olsa süper olmuş...
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