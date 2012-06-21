Microsoft'un Windows Phone 8 tanıtımını izleyin





Microsoft, dün San Francisco'daki Marriot Marquis otelinde düzenlediği Windows Phone Zirvesi'nin tamamını internette yayınladı. Yeni işletim sistemi sürümünün tanıtıldığı etkinlikte, mevcut akıllı telefonlar ve sonbaharda gelecek yeni ürünler hakkında önemli duyurular yapıldı.

'Apollo' kod adlı yeni Windows Phone 8, çarpıcı özellikleriyle ilk defa bu etkinlikte sergilendi. Windows 8 ile ortak bir çekirdeğe sahip olan yeni mobil platformun uygulama ve oyun hususunda geliştiricileri kendine çekmesi için elinden geleni yapan Redmond merkezli teknoloji devi, çok çekirdekli işlemci, yüksek çözünürlüklü ekran ve microSD kart desteğini de müjdeledi.

Microsoft'un yeni mobil işletim sisteminde Nokia harita teknolojileri yer alacak, Skype ile bütünleşilecek ve gerçek çoklu görev desteği olacak. Şuan için Android işletim sistemindeki gibi aynı ekranda birden fazla işlem yapılamıyor ve tüm görevler bu desteğe sahip değil. Sunum sırasında Skype ve harita uygulamasında sergilenen çoklu görev yetileri, tüm geliştiriciler tarafından kullanılabilecek. Yani işletim sistemi değil de görevler çoklu görevi destekleyecek. Bu özelliğe ihtiyaç duymayan içerikler yine eskisi gibi çalışmaya devam edecek.

Mevuc Windows Phone modelleri için maalesef WP8 güncellemesi dağıtılmayacak. Bu durum Microsoft'un mobil ekosisteminde parçalanmışlığa sebebiyet verebilir. Hatta WP8 için yazılan uygulamaların eski sürümleri desteklemeyeceği de belirtiliyor. Lumia serisi ile yükselişe geçmeyi uman Nokia ise; eski cihazlar için bazı WP8 özelliklerini taşıyacak Windows Phone 7.8 ile zaten olması gerektiğinden daha fazlasını kullanıcılarına sunduklarını düşünüyor.

Henüz piyasadaki birinci yılını dahi tamamlamamış cihazlar için en güncel yazılım desteğinin kesilmesi, Windows Phone'a duyulan güveni zedeleyebilir. Halihazırda Amazon, BestBuy gibi önemli perakendecilerin kullanıcı incelemeleriyle oluşturulan en iyi akıllı telefon listeleri, Windows Phone'lu cihazlarla dolu. Fakat bu üstünlük kesilen güncelleme desteğinin ardından bozulabilir.

Her halükarda analistler, Windows Phone'un birkaç yıl içerisinde mobil sektörün ikinci en çok kullanılan işletim sistemi olacağını öne sürüyor. Yola Nokia, Samsung, HTC ve Huawei ile çıkılacak. Yıl sonunda bu cihazları piyasada görebileceğiz. Bizi nasil bir işletim sisteminin beklediğini öğrenmek için yaklaşık iki saat uzunluğundaki Windows Phone Zirvesi'ni aşağıdan izlyebilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/full-windows-phone-summit-video-now-available-viewing