"Microsoft'un işletim sistemi platformları 2015 yılında güncellenecek"





Microsoft'un son yıllarda Windows, Windows Phone ve Xbox işletim sistemlerini daha fazla birbirine yakınlaştırdığı, daha çok ortak paylaşım noktası oluşturduğu ve aynı tasarım ögelerini uyguladığı gözlemleniyor. Bu strateji önümüzdeki yıllarda da devam edecek.





Firmaya yakınlığı ile bilinen gazeteci Mary Jo Foley tarafından elde edilen yeni bilgilere göre Microsoft 2015 yılında Windows, Windows Phone ve Xbox One işletim sistemlerini güncelleyecek ve bu çalışmalar Treshold projesi altında ilerliyor. Treshold ismini 2001 yılındaki ilk Halo oyununu oynayanlar mutlaka hatırlayacaktır.





Treshold güncellemesi ile bu üç işletim sisteminin paylaştığı ögelerin genişletilmesi bekleniyor. Bu ögeler; Office, Bing, Intune gibi üst seviye değer taşıyan aktivitelerden oluşacak ve platformlar arasında aynı şekilde çalışacak.

Treshold projesinde mühendisler geliştirici araç setlerinin daha birbirine benzer olması için de çalışıyor. Bilindiği gibi Windows 8, Windows Phone 8 ve Xbox One işletim sistemleri ortak bir Windows NT çekirdeği paylaşıyor.





Steve Ballmer'ın Temmuz ayında One Microsoft yaklaşımını anlatırken, üst seviye değer taşıyan aktivite paylaşımı konseptini de vurguladığı belirtiliyor. Treshold projesi ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Ortak uygulama mağazası, Windows RT ve Windows Phone platformlarının birleştirilmesi gibi konular açıklığa kavuşmadı.





Treshold öncesinde ise Microsoft'un Windows 8.1 için ilk güncelleme paketini ve Windows Phone 8.1 güncellemesini 2014 bahar döneminde yayınlaması bekleniyor.

http://www.zdnet.com/microsoft-codename-threshold-the-next-major-windows-wave-takes-shape-7000023832/