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"Microsoft'un işletim sistemi platformları 2015 yılında güncellenecek"

5 yıl
1,2b
1
39
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un son yıllarda Windows, Windows Phone ve Xbox işletim sistemlerini daha fazla birbirine yakınlaştırdığı, daha çok ortak paylaşım noktası oluşturduğu ve aynı tasarım ögelerini uyguladığı gözlemleniyor. Bu strateji önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

Firmaya yakınlığı ile bilinen gazeteci Mary Jo Foley tarafından elde edilen yeni bilgilere göre Microsoft 2015 yılında Windows, Windows Phone ve Xbox One işletim sistemlerini güncelleyecek ve bu çalışmalar Treshold projesi altında ilerliyor. Treshold ismini 2001 yılındaki ilk Halo oyununu oynayanlar mutlaka hatırlayacaktır. 

Treshold güncellemesi ile bu üç işletim sisteminin paylaştığı ögelerin genişletilmesi bekleniyor. Bu ögeler; Office, Bing, Intune gibi üst seviye değer taşıyan aktivitelerden oluşacak ve platformlar arasında aynı şekilde çalışacak.
Treshold projesinde mühendisler geliştirici araç setlerinin daha birbirine benzer olması için de çalışıyor. Bilindiği gibi Windows 8, Windows Phone 8 ve Xbox One işletim sistemleri ortak bir Windows NT çekirdeği paylaşıyor. 

Steve Ballmer'ın Temmuz ayında One Microsoft yaklaşımını anlatırken, üst seviye değer taşıyan aktivite paylaşımı konseptini de vurguladığı belirtiliyor. Treshold projesi ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Ortak uygulama mağazası, Windows RT ve Windows Phone platformlarının birleştirilmesi gibi konular açıklığa kavuşmadı.

Treshold öncesinde ise Microsoft'un Windows 8.1 için ilk güncelleme paketini ve Windows Phone 8.1 güncellemesini 2014 bahar döneminde yayınlaması bekleniyor.  

http://www.zdnet.com/microsoft-codename-threshold-the-next-major-windows-wave-takes-shape-7000023832/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SystemApps 5 yıl en beğenilen homeedition88
homeedition88

Vizyonsuzluk ne kotu sey!!!

cahillikte öyle...
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Fear of the Dark 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Android ve iOSçular


Siz hala gidin Facebook a ayrı yerden girin, skydrive a ulaşmak için 8takla atın, Office olmadığı için çakmalarla idare edin. Yeter ki şu konuyu batırmayın

Sana hantal, virüs dolu işletim sisteminle iyi mavi ekranlar. Ayrıca Libre Office var
TurboCoreAndroid ve iOSçularSiz hala gidin Facebook a ayrı yerden girin, skydrive a ulaşmak için 8takla atın, Office olmadığı ...
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®eis 5 yıl
Xp ile yola devam !
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bkaakco 5 yıl
Aslında platformları benzetmeleri güzel bir şey. Ben Windows 8 yüklü bilgisayarda Fruit Ninja, Shark Dash gibi oyunları oynayabiliyorum mesela. Bunları oynayabilmek için telefona ihtiyaç kalmıyor bir yerde.
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ulmel 5 yıl
son 854 gün
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Windows 8 kullanıyorum 500 liralık kağnı gbi laptop baya hızlandı ama market hakkatten çok zayıf
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DarthLuca 5 yıl
2015de kartal beylikdüzü arasıda 90 dakika olcak göya...
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eozenir 5 yıl
vee eminimki bu yorumları yapan çok kişinin bilgisayarında windows işletim sistemi var :D böyle bindiğimiz dalı kesende bir memleketiz :) ondan ilerleyemiyoruz
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seven_7343 5 yıl
Windows 8 de iyi güzel sisem hızlı açılıyorda.. sistem açıldımı herşey bitmiyorki masaüssü geliyor tamam ama hdd ışığı felç olmuş gibi devamlı yanıyor belliki sistem yüklemesi daha bitmemiş sadece egeomuzu tatmin etmek için öncelikle masaüssünü yüklüyor galiba.Bi süre bekledikten sonra bakıyorum hdd hayata dönmüş ancak o zaman rahat bi şekilde kullanabiliyorum.tabi sisteminde sdd olanlar bu sorunları yaşamyordur onlarda Vista bile hızlı açılır.
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redwolf0 5 yıl
WİNDOWS ADAM AKILLI BİR RAKİP CIKAMAZMI ?
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Fx_57,5 5 yıl
şu arayüzden nefret ediyorum pc de 8.1 de yanlışlıkla bu metro arayüzüne geçince cinlerim tepeme çıkıyor!
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seven44 5 yıl
windows 10 isterük
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Rajeesh 5 yıl
hahahhah windows fanboyları akmış yine konuya
yeto sistemi savunmak zor tabi
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