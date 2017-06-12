Microsoft’un katlanabilen tabletine ait patent ortaya çıktı

Microsoft’un katlanabilen tabletinin patenti ortaya çıktı. Sıradan bir akıllı telefona benzer boyutlara sahip olan tablet, üç farklı şekle girebiliyor. Patentten de görülebileceği gibi tablet 0 derecede kapalı konumda, 180 derecede düz bir şekilde açık konumda ve 360 derecede tamamen açık konumda.

Tabletin patentinde yer alan bilgilere göre 180 derecelik açıda tabletin her iki bölümü de aynı kullanıcı arayüzünü paylaşıyor. Diğer açılarda ise farklı ekranlarda, farklı kullanıcı arayüzü bulunuyor. Katlanabildiği gibi ayrılabilen de ekranlar, kenar kısımlarında bulunan mıknatıslar sayesinde kolayca birleştiriliyorlar.

Patentte tabletin hangi işletim sistemine veya nasıl bir kullanıcı arayüzüne sahip olacağını gösteren hiçbir detay yer almıyor ancak bazı söylentilere göre bu cihaz Windows 10 işletim sistemiyle satışa sunulacak. Söylentilerde bahsedilen aksine tabletin hiçbir zaman satışa sunulmama olasılığı da mevcut fakat Microsoft tarafından 2009 senesinde paylaşılan bir videoda patentte yer alan tablete benzer bir cihazın gösterilmesi, şirketin böyle bir cihaz üretmeyi uzun zamandır planlamış olabileceği ihtimallerini de akıllara getiriyor. Videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

http://www.phonearena.com/news/Latest-patent-images-reveal-what-a-Microsoft-foldable-tablet-could-look-like_id94909