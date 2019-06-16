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Mikroskobi ve sanal gerçeklik, hastalıklara karşı kullanılabilecek

Bilim insanları hastalıklarla etkin mücadele etmek için hücrelerin çok daha detaylı ve anlaşılabilir biçimde incelenebileceği bir sanal gerçeklik yöntemi geliştirdi. Detaylar haberimizde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Mikroskobi ve sanal gerçeklik, hastalıklara karşı kullanılabilecek
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Carnegie Mellon Üniversitesi ile Benaroya Araştırma Enstitüsünde görev yapna araştırmacıların kurudğu bir ekip, hücre yapılarının “içine” adım atmak için nano ölçekte görüntüleme teknikleri ile sanal gerçeklik teknolojisini birleştirmeyi başardı. Genişletilmiş mikroskobi adı verilen yöntem sayesinde hücre yapıları, klasik yöntemlere kıyasla çok daha detaylı incelenebilecek.

Yongxin (Leon) Zhao adlı bilim insanının üzerinde çalıştığı yöntem, biyopsi örneğinin (tanı amacıyla hastadan doku alınması ve bu dokunun mikroskopik çalışmalarla incelenmesi) fiziksel olarak 100 kata kadar büyütülerek incelenmesi üzerine kurulmuş. Bahsi geçen yöntemde Zao, biyopsi örneklerini suda çözünebilen hidrojellere çevirerek büyümelerini sağlıyor. Daha sonra uyguladığı bir teknikle dokuların çözülmesini sağlayan bilim insanı bunların hacimsel olarak 100 kata genişlemesini sağlıyor. Son olarak alınan örnekteki doku ve moleküllerle ilgili bilgiler veri haline ve iki boyutlu görüntülere dönüştürülüyor. Elde edilen görüntüler ise özel bir metotla sanal gerçeklik ortamında incelenebilecek üç boyutlu hale getiriliyor.

Ekibin ExMicroVR adını verdiği sanal gerçeklik arayüzünün büyük bir potansiyeli de beraberinde getirdiği ve tıp alanında önemli gelişmelere ışık tutabileceği belirtiliyor. Hastalıkların daha iyi irdelenip bunlara karşı daha etkin tedaviler geliştirilebilmesi ihtimali ExMicroVR sayesinde gerçeğe dönüşebilir. Arayüz sayesinde aynı anda altı uzmanın verileri inceleyebileceği de ayrıca belirtilmiş.

Son olarak ExMicroVR ekibi, sistemin olabildiğince ucuza mal edilmesini ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için kolay ulaşılabilir olmasını temenni ettiklerini ifade etmiş.

 

https://www.engadget.com/2019/06/15/vr-and-microscopy-see-inside-cells/ Yorum Yaz
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