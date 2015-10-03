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Milli kanser ve grip aşısı projeleri için düğmeye basıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Milli kanser ve grip aşısı projeleri için düğmeye basıldı

İlaçta dışa bağımlılığı azaltma adına atılan adımlar yavaş yavaş meyvesini vermeye başlıyor. Dün itibariyle TÜBİTAK tarafından başlatılan Milli Biyobenzer Kanser İlacı (BİOSİM) ve Milli Pandemik Grip Aşısı (GRİPA) Geliştirilmesi Projeleri'nin açılış töreni yapıldı.

Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık; Türkiye'nin ilk milli biyoteknolojik biyobenzer kanser ilacını yerli imkanlarla ve uluslararası standartlara uygun bir surette üretmeyi amaçladıklarını dile getirdi. 

GRİPA projesiyle tersine genetik, tersine aşı gibi tekniklerle hücre temelli aşı üretim teknolojisinde gelişe sağlanması hedefleniyor. Böylece grip salgınlarına karşı hızlı aşı üretimi sağlanabilecek. İki proje biyoteknolojik ilaç üretim altyapısını geliştirecek ve ortaya çıkacak olan birikim sayesinde yeni projelere kapı aralanıp ilaçta dışa olan bağımlılık azalacak. Proje için TÜBİTAK uzmanları uzun süredir hazırlık çalışması yapıyordu.

Işık gen teknolojisinde gelinen nokta sayesinde 21. yüzyılın biyoteknolojik asır olarak tanımlanabileceğini belirtirken, ülkemizde biyoteknolojik ürünlerin toplam pazar büyüklüğü 2014'te 2,6 milyar liraya ulaştığını ve kutu bazında Türkiye'de tüketilen ilaçların yüzde 73,5'i yerli üretimle karşılandığını ancak  ithal edilen ürünlerin yüksek katma değerli olması nedeniyle ilaç sektöründe geçen yıl yaklaşık 4 milyar dolar ticaret açığı verdiğimizi vurguladı.  

http://www.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=18267&amp;lng=tr Yorum Yaz
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fatsa52 4 yıl en beğenilen
Doktorlarimiz sagolsun. Bize ilaci bonibon niyetine ver Allah ver. Tıp dunyasinda hicbir ahlaki kural yok arkadaslar. Kar daima birinci öncelik. Bunun otesinde hastalik degerlerinin asagi cekilmesi, dunya kadar maniplasyon. Doktorlarin coguda malesef bu ahlaksizliklarin parali askeri. Benim cocugum doktor olacak cok para kazanacak felsefesi ile yetistirilen evlatlar.istisnalara can feda
Doktorlarimiz sagolsun. Bize ilaci bonibon niyetine ver Allah ver. Tıp dunyasinda hicbir ahlaki kural yok arkadaslar. Kar daima birinci öncelik. Bunun otesinde...
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interwap 4 yıl
Sağlık sektörü, doktorluk ticaret olmuş.
Bir doktorun "çok acil böbreğini almamız gerekiyor, hemen şimdi" dediği hastaya başka doktor "su toplamış, şu ilaçları düzenli kullan bir şeyin kalmaz" diyecek kadar fark varsa birileri insan hayatıyla çok kolay oynuyor demektir.
Sağlık sektörü, doktorluk ticaret olmuş.Bir doktorun "çok acil böbreğini almamız gerekiyor, hemen şimdi" dediği hastaya başka doktor "su toplamış, şu ilaçl...
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Umutcan 4 yıl
Sağlık ve sigorta sistemini de bir an önce düzene sokmaları lazım. Geliri olmayan insanlara gss adı altında 2000-8000tl arası borç çıkarmak nedir...
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ø 4 yıl
Tuz, şeker ve ekmeği en asgari seviyede tutun ve rutin olarak 6 ayda 1 seans hacamat tedavisi olun ve bütün hastalıklardan uzak olun. Allah hastane koridorlarına ve ilaç baronlarının eline düşürmesin.
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hollowman_ 4 yıl
ilaç sektöründe yerli üretim %73'e ulaştı diye sayısal verilere dayalı haber yapılıyor, her gelişime "bizden olmaz, çok geriyiz, biz yapamıyoruz edemiyoruz" diye kompleksli yorum yapanlar "hükümet mi övüyorsunuz" diyor. Olanı, yapılanı söylemeye bile tahammül yok, sadece kötülemek, istemezük demenin, görmezden gelmenin adı olmuş "muhalefet"
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apokhan 4 yıl
Vay arkadas ne milli bir millet olduk. Ilk iliskisini yapana "milli" oldun mu denir. Sagolsunlar herseyin millisini yapiyorlar ama motor yabanci.
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zultaran 4 yıl
Her düğmeye bu sene basıyorlar anasını satayım sanki daha önce hiç öyle bir sorun yoktu da dur lan bunu nasıl fark edememişiz der gibi
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Mianfei 4 yıl
Seçim yaklaşıyor tabi DH'den de mi oy toplayacağınız :DD
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lzerk 4 yıl
Güzel bir adım atılmış ülkemiz adına, herkes yaşadığı sorundan bahsetmiş, bu atılan güzel adımı, haklı yada haksız olun, yaşadığınız problemler örtemez. Eleştirmeyi bile beceremiyoruz ne yazık ki...
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umut_baris 4 yıl
Paran yoksa öl diyen sağlık sisteminde aşı üretsen neye yarar?

Yeterli sayıda hekimin yok ama pamuk tıkacak imamın fazlasıyla var?

Var olan hekimler aşırı iş yükünden bezmiş, insanların can güvenliği özel sağlık kuruluşlarına peşkeş çekilmiş.

Hükumetin sosyal devlet anlayışı bu kadardır arkadaşlar.
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AMDR 4 yıl umut_baris
Yeterli sayıda hekim var.Teşhis için 3-4 farklı doktora gidiyoruz ne yazık ki.Reçeteler pc ortamına geçtiğinden beri genç doktorlar çoğaldı ve bilgisayardan otomatik ilaç seçip gönderiyorlar.Uyanık doç.doktorlarda saat 4 den sonra odasına geçiyor.
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kadirirdem 4 yıl
Duzelsin zaten bir sürü sikinti var düzeltsibler...
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Lord Melkor 4 yıl
Değerli eski rektörümüzün haberi
milliyet.com.tr/...
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idris 4 yıl
Her bademciklerim şiştiğinde (Ki senede 3 ila 4 defa olur bu.) 10 ~ 15 TL değerindeki basit bir antibiyotiği yazdırmak için yapmam gerekenler:
1. Acilde saatlerce kuyruk bekleyeceğim ve eczaneye gidince yaklaşık 10 ~ 15 TL ücret ödeyeceğim.
2. Ya da özel hastaneye gidip en az 20 TL hastaneye vereceğim. Eczaneye gittikten sonra da muayene farkı, reçete bedeli, ilaç katkı payı vs. ödeyeceğim. En az 50 TL
3. Bir sonraki gün aile hekiminden randevu alacağım. Bir gece o ağrıyı ateşi halsizliği çekeceğim. Muayene olup 10 ~ 15 TL eczaneye ödeyeceğim.
Evet evet SGK her ay düzenli olarak maaşımdan kesinti yapıyor. Bu sayede sağlık hizmetlerinden ücretsiz(!) faydalanıyorum.
Ülkemizin sağlık sistemi de on numara.
Hastaneye, sağlık ocağına eczaneye duble yollardan gidiyorum.
Daha ne ister bi insan.
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