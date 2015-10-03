Milli kanser ve grip aşısı projeleri için düğmeye basıldı

İlaçta dışa bağımlılığı azaltma adına atılan adımlar yavaş yavaş meyvesini vermeye başlıyor. Dün itibariyle TÜBİTAK tarafından başlatılan Milli Biyobenzer Kanser İlacı (BİOSİM) ve Milli Pandemik Grip Aşısı (GRİPA) Geliştirilmesi Projeleri'nin açılış töreni yapıldı.





Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık; Türkiye'nin ilk milli biyoteknolojik biyobenzer kanser ilacını yerli imkanlarla ve uluslararası standartlara uygun bir surette üretmeyi amaçladıklarını dile getirdi.





GRİPA projesiyle tersine genetik, tersine aşı gibi tekniklerle hücre temelli aşı üretim teknolojisinde gelişe sağlanması hedefleniyor. Böylece grip salgınlarına karşı hızlı aşı üretimi sağlanabilecek. İki proje biyoteknolojik ilaç üretim altyapısını geliştirecek ve ortaya çıkacak olan birikim sayesinde yeni projelere kapı aralanıp ilaçta dışa olan bağımlılık azalacak. Proje için TÜBİTAK uzmanları uzun süredir hazırlık çalışması yapıyordu.





Işık gen teknolojisinde gelinen nokta sayesinde 21. yüzyılın biyoteknolojik asır olarak tanımlanabileceğini belirtirken, ülkemizde biyoteknolojik ürünlerin toplam pazar büyüklüğü 2014'te 2,6 milyar liraya ulaştığını ve kutu bazında Türkiye'de tüketilen ilaçların yüzde 73,5'i yerli üretimle karşılandığını ancak ithal edilen ürünlerin yüksek katma değerli olması nedeniyle ilaç sektöründe geçen yıl yaklaşık 4 milyar dolar ticaret açığı verdiğimizi vurguladı.

http://www.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=18267&lng=tr