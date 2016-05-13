Milli piyade tüfeği MPT-76 seri üretime başladı

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Milli piyade tüfeği olarak son dönemde adını sıkça duyduğumuz MPT-76, sonunda güzel bir gelişme ile yeniden gündemde. Makine ve Kimya Endüstri Kurumu tarafından Kırıkkale Silah Fabrikası’nda seri üretimine başlanan silah, alanındaki 50’nin üzerinde testin tamamını başarıyla geçen dünyadaki tek silah olarak büyük önem taşıyor. Tüfeğin sadece testleri esnasında 1 Milyondan fazla mermi kullanılmış.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde aynı silah bir skandal ile de gündeme gelmişti. MKE Silah Fabrikası Müdürü, tüfeğin ve MP-5 kod adlı silahın proje detaylarının da yer aldığı belgeleri 1 Milyon 100 Bin lira karşılığında satmaya çalışırken yakalanmıştı.

Yurtdışından Silaha Talep Var

MKE tarafından yapılan açıklamalara göre silaha en yoğun talep ABD’den gelmiş durumda. Ayrıca Azerbaycan, Kenya ve Şili ordusu da bu silahı kullanmak için başvuruda bulunmuş ülkeler arasında yer alıyor. 2014 Eylül ayından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmeye başlanan silahın seri üretiminden çıkacak ürünler de ilk etapta TSK’ya verilecek. Kenya’dan gelen 10 Bin adetlik sipariş ise yaz ayları içinde teslim edilecek.

Milli Piyade Tüfeği MPT-76’nın Özellikleri

Silahın ağırlığı 4 kilo 180 gram,

Silahın etkili menzili 600 metre,

Dakikadaki atım sayısı 700 mermi,

Merminin namlu çıkış hızı saniyede 800 metre,

Teleskopik dipçiğe sahip olan tüfeğin namlu boyutu 406mm,

Tüfeğin üzerindeki pikatini raya gece görüş dürbünü takılabiliyor,

Silah ek aparatları da dahil olmak üzere toplam 413 parçadan oluşuyor,

Silah için G-3 gibi etkili, kalaşnikof gibi güvenilir ve M-16 gibi pratik ifadeleri kullanılıyor.

Tüfeğe ilişkin olarak Military Arms Channel tarafından hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsin: