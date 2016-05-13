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Milli piyade tüfeği MPT-76 seri üretime başladı

Türk mühendislerce tasarlanan ve tamamen yerli imkanlar ile geliştirilen milli piyade tüfeği MPT-76, sonunda seri üretime geçiyor. İşte silaha ilişkin tüm detaylar:
3 yıl
28,9b
1
138
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli piyade tüfeği MPT-76 seri üretime başladı
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Milli piyade tüfeği olarak son dönemde adını sıkça duyduğumuz MPT-76, sonunda güzel bir gelişme ile yeniden gündemde. Makine ve Kimya Endüstri Kurumu tarafından Kırıkkale Silah Fabrikası’nda seri üretimine başlanan silah, alanındaki 50’nin üzerinde testin tamamını başarıyla geçen dünyadaki tek silah olarak büyük önem taşıyor. Tüfeğin sadece testleri esnasında 1 Milyondan fazla mermi kullanılmış.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde aynı silah bir skandal ile de gündeme gelmişti. MKE Silah Fabrikası Müdürü, tüfeğin ve MP-5 kod adlı silahın proje detaylarının da yer aldığı belgeleri 1 Milyon 100 Bin lira karşılığında satmaya çalışırken yakalanmıştı.

Yurtdışından Silaha Talep Var

MKE tarafından yapılan açıklamalara göre silaha en yoğun talep ABD’den gelmiş durumda. Ayrıca Azerbaycan, Kenya ve Şili ordusu da bu silahı kullanmak için başvuruda bulunmuş ülkeler arasında yer alıyor. 2014 Eylül ayından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmeye başlanan silahın seri üretiminden çıkacak ürünler de ilk etapta TSK’ya verilecek. Kenya’dan gelen 10 Bin adetlik sipariş ise yaz ayları içinde teslim edilecek.

Milli Piyade Tüfeği MPT-76’nın Özellikleri

  • Silahın ağırlığı 4 kilo 180 gram,
  • Silahın etkili menzili 600 metre,
  • Dakikadaki atım sayısı 700 mermi,
  • Merminin namlu çıkış hızı saniyede 800 metre,
  • Teleskopik dipçiğe sahip olan tüfeğin namlu boyutu 406mm,
  • Tüfeğin üzerindeki pikatini raya gece görüş dürbünü takılabiliyor,
  • Silah ek aparatları da dahil olmak üzere toplam 413 parçadan oluşuyor,
  • Silah için G-3 gibi etkili, kalaşnikof gibi güvenilir ve M-16 gibi pratik ifadeleri kullanılıyor.
Tüfeğe ilişkin olarak Military Arms Channel tarafından hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsin: 

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streetwolf 3 yıl en beğenilen
MPT 76 (Piyade Tüfeği) - JNG 90(Sniper) - UST 15(Pompalı) hepsi alanında dünyada ses getirip adından bahsettirdi. Bu ülkenin evlatları mühendislerimizden razıdır Allah ta onlardan razı olsun.
MPT 76 (Piyade Tüfeği) - JNG 90(Sniper) - UST 15(Pompalı) hepsi alanında dünyada ses getirip adından bahsettirdi. Bu ülkenin evlatları mühendislerimizden razıdı...
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1 Yanıt Yanıtla +163
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YOURMOVE 3 yıl
Bu silah ile ne pkk avlanır var ya oh mis.
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Batumatu 3 yıl
Ülkenin son zamanlarda yaptığı en iyi iş. Elektrikli otobüsler konusunda temsa inanılmaz çalışmalar ve işler yapıyor. Güzel şeyler oluyor ama kötü şeyler çok daha fazla olduğundan gölgede kalıyor.
Ülkenin son zamanlarda yaptığı en iyi iş. Elektrikli otobüsler konusunda temsa inanılmaz çalışmalar ve işler yapıyor. Güzel şeyler oluyor ama kötü şeyler çok da...
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1 Avatar
Rohanli_Theoden 2 yıl
b 4 3
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AnadoluEfes 2 yıl
Türk silahını bile yabancılar tanıtıyor :D
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ramco77x 3 yıl
Put dökecek yerleri kalmamistir dermisim
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The Balance 3 yıl
Guest_1999
hindistan marsa koloni kuruyor

Hindistan önce fakirleri doyursun. Ülkede açlık felaket durumda fazla. İnsanların değeri yok. Oraya öyle bir düzen getirmişler ki üstelik akıl alır gibi değil. Hangi vicdansız öyle bir şey yapabilir ki? Vicdansız demek bile az kalıyor. İnsanların geleceğiyle oynanılan yerlerden birisinin o derece zengin olması gayet tabi normal. Köleliğin 2. başkenti.(Çin'den sonra)
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AC_Hawker 3 yıl
Yeni BF de bu silah olur dedik, adamlar mağara devrine gitti
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DH Misafiri 3 yıl
Ölüm silahları ve teknoloji sitesi olarak değiştirmelisiniz bence vizyonunuzu çünkü bunun teknolojiyle bir ilgisi yok..Teknoloji insanlar içindir ve daha kaliteli yaşamaya yardımcı olur. Vizyonu teknoloji olan bir sitenin ölüm silahlarını tanıtması çok absürt bir durumdur..
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Lews Therin Telamon 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Ölüm silahları ve teknoloji sitesi olarak değiştirmelisiniz bence vizyonunuzu çünkü bunun teknolojiyle bir ilgisi yok..Teknoloji insanlar içindir ve daha kaliteli yaşamaya yardımcı olur. Vizyonu teknoloji olan bir sitenin ölüm silahlarını tanıtması çok absürt bir durumdur..

Kılıç öldürmez insan öldürür
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DH Misafiri 3 yıl
İl teber
Guest_1999 hindistan marsa koloni kuruyor
Yok jupitere ülke kuruyor..

sende bu treni binip marstaki koloniye git orda yaşa dostum.Belki oraya bi faydan olur.

bizim başarımız bizi mutlu eder. Biz olamayanlara....
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DH Misafiri 3 yıl
Hayırlı olsun bu yeni silah ordumuza.Ama daha geliştirilmesi gerekir.Tekli atışlarda ,sağa doğru geri tepmesi var.Bu durum pek güzel görünmüyor.Çünkü hem yorucu hem de hedef bozucu.Çoklu atışlarda sıkıntı daha da artıyor.Kalaşnikof la karşılaştırıldığında maalesef silahımız şimdilik geri durumda.Bazı özellikleri de kaleşlerde yok.Ama ,şu geri tepme meselesi mutlaka çözülmelidir..Bu konuya kafa yormak gerekecek.Başarılar..
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Barni Moloztaş 3 yıl
Çok güzel
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melinoz 3 yıl
Yobazlara bak,sokak basi put dikmiyorda silah yapiyor[>:]
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