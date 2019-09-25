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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Milyonlarca kullanıcısı olan Kik Messenger kapatılıyor

    Kik Interactive tarafından geliştirilen ve milyonlarca kullanıcıya sahip mesajlaşma platformu Kik Messenger, şirketin kripto para faaliyetlerine odaklanacağı gerekçesiyle kapatılacak.
    31 dk.
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    kripto para
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Kik Messenger, dünyanın her yerinden gençlerin kullandığı en popüler mesajlaşma platformlarından biri. Ancak milyonlarca kullanıcıya sahip olması, Kik Interactive şirketinin geliştirdiği bu platformun sonlandırılmayacağı anlamına gelmiyor.

    Neden kapatılıyor?

    İlk akla gelen soru böylesine popüler bir mesajlaşma platformu neden kapatıldığı olabilir. Gelen haberler, geliştirici Kik Interactive'in, "Kin" olarak adlandırılan yeni bir kripto para birimine odaklanmak istediği yönünde. Şirket tüm kaynaklarını Kin için kullanmak istiyor ve bu nedenle Kik Messenger'ın fişi yakında çekilecek. Bu gelişmeyi ise şirketin kurucusu olan Ted Livingston kendi blog sayfasından duyurdu.
    Ancak, kolay bir karar değildi. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kripto para birimi Kin'le ilgili çeşitli yasal sorunlar olduğunu açıkladı. SEC ile süren 18 aylık görüşmelerin ardından ise Kik Interactive konuyu mahkemeye taşımaya karar verdi. Şirketin Kik Messenger'ı kapatarak tüm kaynaklarını davayı kazanmak için harcayacağı ifade ediliyor. Mahkemenin ne yönde bir karar vereceği ise merak konusu.


    https://medium.com/@tedlivingston/moving-forward-boldly-with-kin-ec6290a6453 Yorum Yaz
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