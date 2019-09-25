Apple, iOS 13 ve iPadOS'ta kullanılan üçüncü taraf klavyeler konusunda uyardı

Teknoloji Editörü
Apple, iOS 13.1 ve iPadOS'u birkaç saat önce indirmeye sundu ancak şirket kullanıcılarını henüz çözemediği bir hata konusunda uyarıyor. Söz konusu hata ise iPhone'larda kullanılan üçüncü taraf klavye uygulamaları ile ilgili.
Şimdilik kullanmamanız tavsiye ediliyor
Şirket sitesinde yer alan destek makalesinde de açıklandığı gibi, Apple, iOS 13 ve iPadOS işletim sistemlerinde yüklü olan üçüncü taraf klavyelerin, buna izin vermemiş olsanız bile "tam erişim" sağlayabileceğini belirtiyor. Tam erişime sahip klavyeler internete veri gönderebilir ve bu da sizin o an yazdığınız her şeyi içerebilir. Apple yaklaşmakta olan iOS bir yazılım güncellemesiyle birlikte bu hatayı düzeltmeyi planlıyor. iOS 13.2'nin de beta testine girdiği düşünülürse muhtemelen düzeltme bu güncellemeye eklenecektir.Popüler üçüncü taraf klavyeleri arasında Google Gboard, Microsoft'a ait SwiftKey ve Grammarly yer alıyor. Eğer bu klavye uygulamalarından birini kullanıyorsanız, ek özellikleri kullanabilmek için tam erişim vermiş olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Herhangi bir üçüncü taraf klavyeniz olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar*Genel*Klavye*Klavyeler*Düzenle kısayolunu kullanabilirsiniz. Apple şimdilik bu uygulamaları kullanmamanızı tavsiye ediyor.
https://support.apple.com/en-us/HT210613?/en-us/advisory Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Allah, tambu klavye gibi, yerli kurumsal geliştirici ürünlerinin şerrinden korusun, hiçbir şekilde bunların hiçbir uygulamasını kullanmadım, her zamanda kullanmamanız gerektiğini her yerde hatırlattım, cin olmadan adam çarpıyorlar, ajanlık peşindeler, zaten bir tane google gibi hafiyeye muhtaç kalmışız, android yüzünden, daha ne macera arayıp gereksiz yere 3.taraf uygulama yükleyeyim, imkan oldukça yerel uygulamalarla idare etmeye çalışacaksın, yetmediği yerde başka çareleri ararsın, tlf boşta bile konuşmalar dinleniyor, klavye girdileri gönderiliyor, ön/arka kamera çekiyor, özel tüzel hiçbir saklımız gizlimiz kalmadı..
Izinsiz nasil oluyor :)) ?
O zaman izinsiz sende cihaza dokunma sesle komut vs verme :) ...