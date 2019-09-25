Apple, iOS 13 ve iPadOS'ta kullanılan üçüncü taraf klavyeler konusunda uyardı

Apple, iOS 13.1 ve iPadOS'u birkaç saat önce indirmeye sundu ancak şirket kullanıcılarını henüz çözemediği bir hata konusunda uyarıyor. Söz konusu hata ise iPhone'larda kullanılan üçüncü taraf klavye uygulamaları ile ilgili.

Şimdilik kullanmamanız tavsiye ediliyor

Şirket sitesinde yer alan destek makalesinde de açıklandığı gibi, Apple, iOS 13 ve iPadOS işletim sistemlerinde yüklü olan üçüncü taraf klavyelerin, buna izin vermemiş olsanız bile "tam erişim" sağlayabileceğini belirtiyor. Tam erişime sahip klavyeler internete veri gönderebilir ve bu da sizin o an yazdığınız her şeyi içerebilir. Apple yaklaşmakta olan iOS bir yazılım güncellemesiyle birlikte bu hatayı düzeltmeyi planlıyor. iOS 13.2'nin de beta testine girdiği düşünülürse muhtemelen düzeltme bu güncellemeye eklenecektir.

https://support.apple.com/en-us/HT210613?/en-us/advisory

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Popüler üçüncü taraf klavyeleri arasında Google, Microsoft'a aitveyer alıyor. Eğer bu klavye uygulamalarından birini kullanıyorsanız, ek özellikleri kullanabilmek için tam erişim vermiş olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Herhangi birolup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar*Genel*Klavye*Klavyeler*Düzenle kısayolunu kullanabilirsiniz. Apple şimdilik bu uygulamalarıtavsiye ediyor.