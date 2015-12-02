Minecraft oyununda üretilen akıllı telefon ile görüntülü konuşma yapılabilir mi? [Video]

SethBling adındaki Youtube kullanıcısı 1 milyon abonelik önemli bir kanala sahip. Oyun kanalında genellikle Minecraft videoları çeken kullanıcı ABD'li GSM operatörü Verizon ile ortak bir projede yer alarak oldukça ilginç bir iş çıkarmış.

Oyuncu ve GSM operatörü bir araya gelerek Minecraft oyunu için özel bir çalışma yürütmüş ve oyuna akıllı telefon, baz istasyonu gibi bir kaç nesneyi eklemeyi başarmış. Yayınlanan videoda akıllı telefonun devasa büyük boyutlarda olduğu görülüyor ancak oyun içerisinde baz istasyonunu kurmadan akıllı telefon sinyal almıyor. Yakınlardaki bir bölgeye baz istasyonu kurulduğunda ise oyun içerisindeki sanal akıllı telefonumuz artık sinyal alıyor ve çalışabilir hale geliyor.



SethBling isimli kullanıcı ilk olarak akıllı telefon ile tarayıcıyı açarak kendi Twitter sayfasına ve web sitesine giriyor. Çözünürlük oldukça düşük olsa da akıllı telefonun ekranında web sitelerinin gerçek zamanlı görüntülerini görmek mümkün. Sonrasında ise çıtayı bir kademe daha yükselten oyuncu gerçek hayattaki cep telefonundan oyun içerisindeki cep telefonuna görüntülü konuşma çağrısı gönderiyor. Oyun içerisinden de bu çağrıyı kabul ettikten sonra Minecraft içerisindeki telefonla görüntülü konuşma yapılabildiğini görüyoruz. Sonrasında benzer şekilde arkadaşını arayan oyuncu arkadaşıyla da görüntülü konuşma yaparak bir oyunun sınırlarının ne kadar zorlanacağını bizlere göstermiş oluyor.



Çalışmanın Verizon ile ortak şekilde yürütüldüğünü belirtelim. Her ne kadar geliştirmenin kaynak kodları paylaşılmış olsa da oyun içerisinde gerçek bir numaraya sahip telefon yaratabilmek için bu şekilde bir GSM operatörünü desteğinin bulunması şart.

http://verizoncraft.github.io/