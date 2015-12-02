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Minecraft oyununda üretilen akıllı telefon ile görüntülü konuşma yapılabilir mi? [Video]

Minecraft oyununda çılgın fikirlerin gerçeğe dönüştüğünü biliyoruz. Peki ama bu sanal dünyada üretilen bir telefonun şebekeye bağlanması, internette gezmesi ve arama yapması mümkün mü?
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,8b
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15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Minecraft oyununda üretilen akıllı telefon ile görüntülü konuşma yapılabilir mi? [Video]
 
SethBling adındaki Youtube kullanıcısı 1 milyon abonelik önemli bir kanala sahip. Oyun kanalında genellikle Minecraft videoları çeken kullanıcı ABD'li GSM operatörü Verizon ile ortak bir projede yer alarak oldukça ilginç bir iş çıkarmış. 
Oyuncu ve GSM operatörü bir araya gelerek Minecraft oyunu için özel bir çalışma yürütmüş ve oyuna akıllı telefon, baz istasyonu gibi bir kaç nesneyi eklemeyi başarmış. Yayınlanan videoda akıllı telefonun devasa büyük boyutlarda olduğu görülüyor ancak oyun içerisinde baz istasyonunu kurmadan akıllı telefon sinyal almıyor. Yakınlardaki bir bölgeye baz istasyonu kurulduğunda ise oyun içerisindeki sanal akıllı telefonumuz artık sinyal alıyor ve çalışabilir hale geliyor.

SethBling isimli kullanıcı ilk olarak akıllı telefon ile tarayıcıyı açarak kendi Twitter sayfasına ve web sitesine giriyor. Çözünürlük oldukça düşük olsa da akıllı telefonun ekranında web sitelerinin gerçek zamanlı görüntülerini görmek mümkün. Sonrasında ise çıtayı bir kademe daha yükselten oyuncu gerçek hayattaki cep telefonundan oyun içerisindeki cep telefonuna görüntülü konuşma çağrısı gönderiyor. Oyun içerisinden de bu çağrıyı kabul ettikten sonra Minecraft içerisindeki telefonla görüntülü konuşma yapılabildiğini görüyoruz. Sonrasında benzer şekilde arkadaşını arayan oyuncu arkadaşıyla da görüntülü konuşma yaparak bir oyunun sınırlarının ne kadar zorlanacağını bizlere göstermiş oluyor.

Çalışmanın Verizon ile ortak şekilde yürütüldüğünü belirtelim. Her ne kadar geliştirmenin kaynak kodları paylaşılmış olsa da oyun içerisinde gerçek bir numaraya sahip telefon yaratabilmek için bu şekilde bir GSM operatörünü desteğinin bulunması şart. 

http://verizoncraft.github.io/ Yorum Yaz
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emre1393 4 yıl en beğenilen
Herif oyunda cep telefonu yapmış, vestel hala ithal telefonu biz yaptık yerli diye millete itelemeye çalışıyor.
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tricore 4 yıl
illa gsm le bağlanmak zorunda değil internet üzerinden iletişim sağlayan başka bir yazılım viber vb de iş görürdü diye düşünüyorum ilkel bir yorum oldu bu ama, tatlı duruyor yahu...
illa gsm le bağlanmak zorunda değil internet üzerinden iletişim sağlayan başka bir yazılım viber vb de iş görürdü diye düşünüyorum ilkel bir yorum oldu bu ama, ...
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NamelessWonder 3 yıl
Aaaaaabi scientific hesap makinesini yapanı gördükten sonra bu oyunda başka ne yapılabilir ki demiştim, oha diyorum başka bir şey gelmiyor aklıma.
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Captain_Ivy 3 yıl
Nelerle uğraşmışlar yav.
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plt13 3 yıl
Teknoloji daha nereye gidecek merak ediyorum.
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Takeyaha 3 yıl
ohaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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PunkBunny 3 yıl
Cok iyiymis lan
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Redunay 4 yıl
Sacma
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artenis 4 yıl
Birileri buna işsizlik demiş. Haklı canım bizimkiler çalışıp yerli phone yapıyorlar :)
YERSEN.
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DH Misafiri 4 yıl
ne eklenti yazmışlardır oyuna android emulatorü eklenti olarak oyun için koymuşlar :D başka oluru yok eklentisiz olmaz zaten
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Lazeran 4 yıl
bir oyunun içindeki telefonla gerçek dünyadaki insanları arayabilmek. ilk defa minecraft'a nasipmiş ama gerçekten çok güzel bir iş çıkarmışlar. umarım gta 6 vb. oyunlara da bunu eklerler insanlar da oyun içinde istediği telefonu gerçek şekilde kullanmanın keyfinin çıkarabilir :D
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chtsydn 4 yıl
Düz minecraftta yapılamaz bence. Ozel bir mod falan kullanmışlardır.

Videoyu izlemeden yorum yaptım, zaten öyleymiş
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