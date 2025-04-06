Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Minecraft filmi gişedeki yolculuğuna rekorla başladı

    Bu hafta gösterime giren Bir Minecraft Filmi, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Film, gişedeki yolculuğuna oyun uyarlamaları için yeni bir rekora imza atarak başladı.
    Bir Minecraft Filmi Tam Boyutta Gör
    Minecraft tüm zamanların en popüler oyunlarından biri olduğu için film uyarlamasından da beklentiler oldukça yüksekti. Yayınlanan fragmanlar filmin kalitesine dair şüphe yaratmış olmasına rağmen filmin gişe potansiyelinin oldukça yüksek olduğu düşünülüyordu. Bu öngörüler doğru çıktı. Bu hafta gösterime giren Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie) sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

    Gişeye oldukça iddialı bir giriş yapan Bir Minecraft Filmi, vizyondaki ilk hafta sonunda 301 milyon dolar hasılata ulaştı. Bu meblağ, Minecraft'ın şimdiden 2025'in en çok hasılat yapan ikinci filmi olduğu anlamına geliyor. Çünkü sinemalar için oldukça durgun başlayan 2025'te şu ana kadar sadece Captain America: Brave New World bundan daha fazla hasılat yapabilidi.

    Öte yandan film bu etkileyici açılışıyla birlikte oyun uyarlamaları için de yeni bir rekora imza atmış oldu. ABD'de 157 milyon dolarla açılış yapan Bir Minecraft Filmi, böylece ABD gişesinde bugüne kadarki en iyi açılışı yapan oyun uyarlaması oldu. Bu rekor daha önce Super Mario Bros. Movie'deydi. Dünya genelindeki hasılat konusunda rekor hâlâ Super Mario Bros. Movie'de ama Bir Minecraft Filmi de hemen arkasından ikinci sıraya yerleşti.

    Çin, Birleşik Krallık, Meksika gibi ülkelerde de ilgiyle karşılanan Minecraft filminin sonraki haftalarda da gişede iyi bir perrformans sergilemesi bekleniyor. 301 milyon dolarlık bu açılışın ardından filmin 1 milyar dolar barajını aşması pek de sürpriz olmaz.

    Minecraft Filminde Jack Black ve Jason Momoa Gibi Ünlü İsimler Rol Alıyor

    Minecraft filmi, CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ünlü isimler yer alıyor. Onlara Sebastian Hansen ve Emma Myers gibi genç oyuncular eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Jared Hess (Napoleon Dynamite) oturuyor.

    Bir Minecraft Filmi, gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kung Fu ustasını sarsmayan süspansiyon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kredi çekip mevduata yatırmak yasak mı türkçe nick önerileri hyundai i20 1.2 mpi jump alınır mı en sessiz çamaşır makinesi kredi kartı limit yükseltme taktikleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15
    Asus TUF Gaming A15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum