Minecraft filmi gişedeki yolculuğuna rekorla başladı

Tam Boyutta Gör Minecraft tüm zamanların en popüler oyunlarından biri olduğu için film uyarlamasından da beklentiler oldukça yüksekti. Yayınlanan fragmanlar filmin kalitesine dair şüphe yaratmış olmasına rağmen filmin gişe potansiyelinin oldukça yüksek olduğu düşünülüyordu. Bu öngörüler doğru çıktı. Bu hafta gösterime giren Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie) sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Gişeye oldukça iddialı bir giriş yapan Bir Minecraft Filmi, vizyondaki ilk hafta sonunda 301 milyon dolar hasılata ulaştı. Bu meblağ, Minecraft'ın şimdiden 2025'in en çok hasılat yapan ikinci filmi olduğu anlamına geliyor. Çünkü sinemalar için oldukça durgun başlayan 2025'te şu ana kadar sadece Captain America: Brave New World bundan daha fazla hasılat yapabilidi.

Öte yandan film bu etkileyici açılışıyla birlikte oyun uyarlamaları için de yeni bir rekora imza atmış oldu. ABD'de 157 milyon dolarla açılış yapan Bir Minecraft Filmi, böylece ABD gişesinde bugüne kadarki en iyi açılışı yapan oyun uyarlaması oldu. Bu rekor daha önce Super Mario Bros. Movie'deydi. Dünya genelindeki hasılat konusunda rekor hâlâ Super Mario Bros. Movie'de ama Bir Minecraft Filmi de hemen arkasından ikinci sıraya yerleşti.

Çin, Birleşik Krallık, Meksika gibi ülkelerde de ilgiyle karşılanan Minecraft filminin sonraki haftalarda da gişede iyi bir perrformans sergilemesi bekleniyor. 301 milyon dolarlık bu açılışın ardından filmin 1 milyar dolar barajını aşması pek de sürpriz olmaz.

Sinemada bu hafta: 4 Nisan 2025 2 gün önce eklendi

Minecraft Filminde Jack Black ve Jason Momoa Gibi Ünlü İsimler Rol Alıyor

Minecraft filmi, CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ünlü isimler yer alıyor. Onlara Sebastian Hansen ve Emma Myers gibi genç oyuncular eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Jared Hess (Napoleon Dynamite) oturuyor.

Bir Minecraft Filmi, gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.

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