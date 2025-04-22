Minecraft filmi gişede hız kesmiyor; 1 milyar doları geçebilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Oyun uyarlamalarının son dönemde yakaladığı başarı Minecraft filmiyle devam ediyor. Bu ayın başında sinemaseverlerle buluşan Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie), gişe performansıyla Warner Bros.'un yüzünü güldürmeye devam ediyor.

ABD'de 157 milyon dolarla açılış yapan Bir Minecraft Filmi, böylece ABD gişesinde bugüne kadarki en iyi açılışı yapan oyun uyarlaması olmuştu. ABD dışında da oldukça iyi performans sergileyen film, bu performansını sonraki haftalarda da sürdürdü. Filmin dünya genelindeki gişe hasılatı bugün itibarıyla 717 milyon dolara ulaşmış durumda.

Minecraft Filmi Gişede 1 Milyar Doları Geçebilir

Warner Bros. için daha da sevindirici olanı filmin hâlâ seyirci çekiyor olması. Birkaç hafta daha kayda değer hasılat toplamaya devam edecek gibi görünen film, bu sayede gişede 1 milyar dolar barajını aşabilir.

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Minecraft filmi, CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ünlü isimler yer alıyor. Onlara Sebastian Hansen ve Emma Myers gibi genç oyuncular eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Jared Hess (Napoleon Dynamite) oturuyor.

Bir Minecraft Filmi, gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.

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Minecraft filmi gişede 1 milyar dolara doğru yaklaşıyor