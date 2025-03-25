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    Minecraft Vibrant Visuals duyuruldu: Baştan aşağı yenileniyor

    Minecraft'ın yaklaşık 15 yıldır değişmeyen görünümü çok yakında güncelleniyor. Yaklaşan bir güncelleme kapsamında, ikonik sandbox oyununa dinamik aydınlatma ve gölgeler ekleniyor.
    Minecraft Vibrant Visuals duyuruldu: Baştan aşağı yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Minecraft, 15 yıllık tarihinde en büyük görsel güncellemelerden birini almaya hazırlanıyor. Mojang, oyunun ikonik tasarımının korurken grafiklerde önemli bir yenilik sunacak "Vibrant Visuals" güncellemesini duyurdu. Yeni sürüm, dinamik aydınlatma ve yerel gölgelendirme ile oyunun atmosferini önemli ölçüde değiştirecek.

    Minecraft'a dinamik aydınlatma ve gölgeler ekleniyor

    Kaçıranlar için daha önce Mojang, Nvidia iş birliği ile Minecraft RTX'i duyurmuştu. Ancak bu sürümün özellikle RTX ekran kartları ile uyumlu olduğunu söyleyelim. Vibrant Visuals güncellemesi ise tüm donanımlar için ışık kaynaklarına bağlı olarak değişen yönlü aydınlatma ve hacimsel sis efektleri sunmaya hazırlanıyor.

    Buna göre Her blok, ışık kaynağının yönüne bağlı olarak dinamik gölgeler oluşturacak ve su veya metal yüzeylerde yansımalar görülebilecek. Özellikle güneşin oyundaki görünümü büyük bir değişim geçirecek. Artık basit bir blok yerine, gün boyunca çevreye hacimsel ışık yayarak oyuncuların dünyasında daha gerçekçi bir etki oluşturacak.

    Minecraft Vibrant Visuals duyuruldu: Baştan aşağı yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Güncelleme, yarı saydam nesnelerin de daha doğal görünmesini sağlayacak. Örneğin, çimenler ve yapraklar, ışık altında ince bir parlama efektiyle görünecek ve cam bloklar, ışığın geçişine dinamik olarak tepki verecek.

    Microsoft Vibrant Visuals ne zaman çıkıyor?

    Öncelikli olarak Minecraft: Bedrock Edition için sunulacak olan güncelleme, belirli platformlarda beta sürecine girecek. Mojang, hangi cihazların erken erişim sağlayacağını henüz açıklamasa da, Java Edition sürümünün tam sürüm sonrası güncellemeyi alacağı doğrulandı.

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    E
    emiristanbul 1 gün önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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