Minecraft Vibrant Visuals duyuruldu: Baştan aşağı yenileniyor

- Minecraft'a dinamik aydınlatma ve gölgeler ekleniyor
- Microsoft Vibrant Visuals ne zaman çıkıyor?
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Minecraft'a dinamik aydınlatma ve gölgeler ekleniyor
Kaçıranlar için daha önce Mojang, Nvidia iş birliği ile Minecraft RTX'i duyurmuştu. Ancak bu sürümün özellikle RTX ekran kartları ile uyumlu olduğunu söyleyelim. Vibrant Visuals güncellemesi ise tüm donanımlar için ışık kaynaklarına bağlı olarak değişen yönlü aydınlatma ve hacimsel sis efektleri sunmaya hazırlanıyor.
Buna göre Her blok, ışık kaynağının yönüne bağlı olarak dinamik gölgeler oluşturacak ve su veya metal yüzeylerde yansımalar görülebilecek. Özellikle güneşin oyundaki görünümü büyük bir değişim geçirecek. Artık basit bir blok yerine, gün boyunca çevreye hacimsel ışık yayarak oyuncuların dünyasında daha gerçekçi bir etki oluşturacak.
Microsoft Vibrant Visuals ne zaman çıkıyor?
Öncelikli olarak Minecraft: Bedrock Edition için sunulacak olan güncelleme, belirli platformlarda beta sürecine girecek. Mojang, hangi cihazların erken erişim sağlayacağını henüz açıklamasa da, Java Edition sürümünün tam sürüm sonrası güncellemeyi alacağı doğrulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!