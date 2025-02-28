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    Anlık Bildirim

    Minecraft filminden yeni fragman geldi

    Merakla beklenen Minecraft filminden yeni bir fragman daha yayınlandı. Jack Black ve Jason Momoa gibi ünlü isimlerin rol aldığı film bu yıl sinemaseverlerle buluşacak.   
    Minecraft Tam Boyutta Gör
    Son zamanda sayıları hızla artan oyun uyarlamalarına çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Gişede oldukça iddialı olması beklenen Minecraft filmi bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi yaklaşan A Minecraft Movie (Bir Minecraft Filmi) için tanıtım çalışmalarını sürdüren Warner Bros., dün filmden son bir fragman daha yayınladı.

    Minecraft filmi, CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ünlü isimler yer alıyor. Onlara Sebastian Hansen ve Emma Myers gibi genç oyuncular eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Jared Hess (Napoleon Dynamite) oturuyor.

    Minecraft Filmi 4 Nisan 2025'de Gösterime Girecek

    Bir Minecraft Filmi, gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.

    Minecraft filminin şu ana kadar yayınlanan fragmanları iyi olduğu kadar kötü yorumlar da almış olsa da Warner Bros. filmin gişe potansiyeli konusunda oldukça umutlu. Stüdoy, filmin gişede 1.36 milyar dolar hasılata ulaşan The Super Mario Bros. Movie ile benzer bir performans sergileyeceğini umuyor.

    Minecraft filmi, dünyanın geri kalanında olduğu gibi Türkiye'de de 4 Nisan'da gösterime girecek.

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