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    Microsoft’un Copilot yapay zekası Minecraft ve diğer oyunlara geliyor

    Microsoft, düzenlediği etkinlik kapsamında yapay zekası Copilot hakkında önemli duyurular yaptı. Bunlardan birisi de yapay zekanın Minecraft ve diğer oyunlara gelecek olması.
    Microsoft Copilot, Minecraft ve diğer oyunlara geliyor! Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka bugünlerde çok revaçta ve görünen o ki Microsoft bu teknolojiyi Xbox ve PC oyunlarının bazılarına ekliyor. Şirketin son Surface and AI etkinliğinde, diğer teknoloji firmalarından gördüklerimize özgün bir yaklaşım olan yeni Copilot yapay zekasını gösterdi.

    Microsoft, etkinlik kapsamında Windows on Arm'ın geleceğini, Surface AI PC'leri ve yeni Microsoft Copilot AI özelliklerini detaylandırdı. Firma burada bazı önemli duyurular gerçekleştirdi. Bunlardan birisi de doğrudan oyunlar hakkında. Yapılan açıklamaya göre Microsoft Copilot, Minecraft ile başlayarak doğrudan video oyunlarına yerleştirilecek.

    Copilot, Minecraft ve diğer oyunlarda

    Paylaşılan bir demo videosunda Microsoft, bir oyuncunun Minecraft'ta bir kılıcın nasıl yapılacağını öğrenmek için Copilot'u kullandığını gösteriyor. Hem oyuncu hem de Copilot’un iletişimi doğal bir dil üzerinden gerçekleşiyor. Oyuncu sorusunu sorduktan sonra Copilot, eğer gerekli malzemeler envanterinizde varsa size nasıl yapılacağını anlatacak. Eğer envanterde gerekli malzemeler yoksa ihtiyacınız olan malzemeleri söyleyerek sizi onlara yönlendirecek. Copilot, bu süreçte oyun içi ekranınızı görerek bunları size aktaracak. Yani elinizde ne gibi eşyalar olduğunu öğrenmesi için envanteri açmanız gerekiyor veya "bu ne?" diye sorduğunuz o an sorduğunuz şeye bakmanız gerekiyor.

    Microsoft Copilot, Minecraft ve diğer oyunlara geliyor! Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla elveda “tutorial” bölümleri diyebiliriz. Bununla birlikte Copilot, oyunlarda sadece “craft” süreçlerine olmayacak. Yayınlanan başka bir videoda Minecraft’ta karşısına bir zombi çıkan oyuncunun “bu ne?” demesi üzerine Copilot’un oyuncuya tanımlama yaptığı ve zombiden kaçmak için neler yapması gerektiğini söylediğini görüyoruz. Videolardan da anlaşılacağı üzere Copilot, oldukça insansı bir ses kullanıyor. Microsoft, bu yeni Copilot’un OpenAI'ın yeni GPT-4o'su tarafından desteklendiğini söylüyor.

    Microsoft aynı zamanda artık standart olmaya başlayan AI PC’ler aracılığıyla kullanılan verilerin cihazda kalacağını ve izin alınmadan buluta yüklenmeyeceğini veya dil modellerini eğitmek için kullanılmayacağını söylüyor.

    Her halükarda oyunlara yardımcı bir yapay zekanın eklenmesi büyük bir olay. Saatlerinizi verdiğiniz bir bölüm sonu canavarıyla nasıl dövüşmeniz gerektiğini, hangi eşyalara sahip olmanız gerektiğini internette arama yapmadan doğrudan oyunun içinde öğrenebilmek oldukça güzel bir özellik gibi duruyor. Hatırlıyorum da, Darksiders 2’yi ilk oynayışımda (küçüktüm) bir bölümü geçememiş ve oyunu bırakmıştım. Muhtemelen zorluk eşiği benim gibi düşük olan çoğu oyuncu benzer durumlarda oyunları bırakabiliyor. Copilot, insanları bu dertten kurtarabilir.

    Öte yandan oyunculara rehberlik etmesi için sadece bir oyuna özel olarak hazırlanan web siteleri bile mevcut. Yapay zekanın oyuna eklenmesi, bu tip rehber sitelerinin sonu anlamına gelebilir. Microsoft, şimdilik Copilot’un Minecraft’a veya diğer oyunlara ne zaman geleceğini açıklamadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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