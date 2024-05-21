Microsoft’un Copilot yapay zekası Minecraft ve diğer oyunlara geliyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka bugünlerde çok revaçta ve görünen o ki Microsoft bu teknolojiyi Xbox ve PC oyunlarının bazılarına ekliyor. Şirketin son Surface and AI etkinliğinde, diğer teknoloji firmalarından gördüklerimize özgün bir yaklaşım olan yeni Copilot yapay zekasını gösterdi.

Microsoft, etkinlik kapsamında Windows on Arm'ın geleceğini, Surface AI PC'leri ve yeni Microsoft Copilot AI özelliklerini detaylandırdı. Firma burada bazı önemli duyurular gerçekleştirdi. Bunlardan birisi de doğrudan oyunlar hakkında. Yapılan açıklamaya göre Microsoft Copilot, Minecraft ile başlayarak doğrudan video oyunlarına yerleştirilecek.

Copilot, Minecraft ve diğer oyunlarda

Paylaşılan bir demo videosunda Microsoft, bir oyuncunun Minecraft'ta bir kılıcın nasıl yapılacağını öğrenmek için Copilot'u kullandığını gösteriyor. Hem oyuncu hem de Copilot’un iletişimi doğal bir dil üzerinden gerçekleşiyor. Oyuncu sorusunu sorduktan sonra Copilot, eğer gerekli malzemeler envanterinizde varsa size nasıl yapılacağını anlatacak. Eğer envanterde gerekli malzemeler yoksa ihtiyacınız olan malzemeleri söyleyerek sizi onlara yönlendirecek. Copilot, bu süreçte oyun içi ekranınızı görerek bunları size aktaracak. Yani elinizde ne gibi eşyalar olduğunu öğrenmesi için envanteri açmanız gerekiyor veya "bu ne?" diye sorduğunuz o an sorduğunuz şeye bakmanız gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla elveda “tutorial” bölümleri diyebiliriz. Bununla birlikte Copilot, oyunlarda sadece “craft” süreçlerine olmayacak. Yayınlanan başka bir videoda Minecraft’ta karşısına bir zombi çıkan oyuncunun “bu ne?” demesi üzerine Copilot’un oyuncuya tanımlama yaptığı ve zombiden kaçmak için neler yapması gerektiğini söylediğini görüyoruz. Videolardan da anlaşılacağı üzere Copilot, oldukça insansı bir ses kullanıyor. Microsoft, bu yeni Copilot’un OpenAI'ın yeni GPT-4o'su tarafından desteklendiğini söylüyor.

Microsoft aynı zamanda artık standart olmaya başlayan AI PC’ler aracılığıyla kullanılan verilerin cihazda kalacağını ve izin alınmadan buluta yüklenmeyeceğini veya dil modellerini eğitmek için kullanılmayacağını söylüyor.

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Her halükarda oyunlara yardımcı bir yapay zekanın eklenmesi büyük bir olay. Saatlerinizi verdiğiniz bir bölüm sonu canavarıyla nasıl dövüşmeniz gerektiğini, hangi eşyalara sahip olmanız gerektiğini internette arama yapmadan doğrudan oyunun içinde öğrenebilmek oldukça güzel bir özellik gibi duruyor. Hatırlıyorum da, Darksiders 2’yi ilk oynayışımda (küçüktüm) bir bölümü geçememiş ve oyunu bırakmıştım. Muhtemelen zorluk eşiği benim gibi düşük olan çoğu oyuncu benzer durumlarda oyunları bırakabiliyor. Copilot, insanları bu dertten kurtarabilir.

Öte yandan oyunculara rehberlik etmesi için sadece bir oyuna özel olarak hazırlanan web siteleri bile mevcut. Yapay zekanın oyuna eklenmesi, bu tip rehber sitelerinin sonu anlamına gelebilir. Microsoft, şimdilik Copilot’un Minecraft’a veya diğer oyunlara ne zaman geleceğini açıklamadı.

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Microsoft Copilot, Minecraft ve diğer oyunlara geliyor!