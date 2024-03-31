Minecraft’ın Playstation 5 versiyonu yolda

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en başarılı oyunlarından biri olan Minecraft, neredeyse tüm platformlarda varlığına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Xbox Series için yeni nesil güncellemesi alan yapımın yakında Playstation 5 versiyonu da yenilenebilir.

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Minecraft PS5 için güncellenebilir

Mojang, geçtiğimiz yılın son ayında Minecraft’ı Xbox Series platformu için güncellemişti. Xbox Series S ve Xbox Series X için 4K çözünürlük desteği sunan bu güncelleme, PS5 kullanıcılarına ulaşmamıştı ve PS5 oyuncuları, bu zamana kadar yapımın Playstation 4 versiyonunu kullanıyordu. Eleştirilerin üzerine stüdyo, yakında bu güncellemeyi Playstation kullanıcıları ile buluşturacak gibi görünüyor.

Playstation odaklı sızıntıları ile bilinen PlayStation Game Size, X platformu üzerinde Minecraft’ın Playstation 5 versiyonunu doğruladı. Bu versiyonun detayları henüz bilinmiyor ancak yapımın PS5 kullanıcıları için 4K çözünürlük, ışın izleme ve 120fps desteği sunması muhtemel görünüyor. Henüz Microsoft veya Mojang tarafından doğrulanmayan bu güncellemenin önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor.



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Minecraft PS5 için güncellenebilir