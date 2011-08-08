Mini RFID cihazı tıbbi verilerinizi depoluyor ve istendiğinde erişilebiliyor

Giderek küçülen teknoloji sayesinde sağlık konusunda da önemli adımlar atılıyor. Belirli sağlık durumlarını ölçebilen mobil uygulamalar, tansiyon cihazları, şeker ölçüm ve enjeksiyon aletleri gibi ekipmanlar artık günlük kullanım için üretilir hale geldi. Sağlık alanında müdahale ekipmanları kadar hastaların medikal bilgilerini anlık olarak elde edebilmek de önem taşıyor.





Japon kimya ve teknoloji şirketi Asahi Kasei bu açıdan önemli bir cihaz geliştirdi. Taşınabilir bu cihaz taşıyan kişiye ait tüm medikal bilgileri depoluyor ve PC veya akıllı telefon ile Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojisi yoluyla erişilmesini sağlıyor.





Firmanın cihazında kullandığı akıllı kart teknolojisi ise FeliCa adını taşıyor. FeliCa 1994 yılından bu yana Japonya’da bir marka olarak faaliyet gösteriyor. Sistem geniş çaplı olarak Japon operatörler, Sony gibi PC üreticileri ve diğer elektronik şirketler tarafından kullanılıyor.





FeliCa akıllı karta doktor veya sağlık görevlileri sahibinin kan grubu, doğum tarihi, tedavi geçmişi gibi önemli bilgileri girebiliyor. Acil bir durumda ise yine bu bilgiler okunabiliyor. Ayrıca uzak sunuculara yüklenmiş röntgen sonuçları da link halinde karta depolanabiliyor.





3cm x 3cm ebatlarında olan cihaz anahtarlık şeklinde cepte bile taşınabiliyor. Asahi firması bir yıl içinde bu cihazları 25$’dan piyasaya sürmeyi planlıyor.