Mini projeksiyon cihazı Tiny Piqo bağış rekorları kırıyor

Bugün projeksiyon cihazlarının ilk dönemlerindeki hantal yapılarından kurtulup cebe sığacak boyutlara indiğini görüyoruz. Küçük boyutlu projeksiyon cihazları abilerine nazaran biraz güçsüz kalıyordu ancak Tiny Piqo modeli bu tabuyu yıkacak.

Tiny Piqo özellikleri ve fiyatı

Indiegogo üzerinde rekor kıran projeksiyon cihazı daha kampanyanın başladığı ilk hafta ihtiyacı olan bağışı toplamayı başarmıştı. Halen daha 27 gün var ve özel kampanya sayesinde ilgi çekmeye devam ediyor.

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Yaklaşık 6 cm3 boyutlarında olan Tiny Piqo projeksiyon cihazı segmentinin en küçüğü ünvanını almış durumda. Full HD çözünürlükte 240 inçe kadar yansıtma yapabilen cihaz 200 ansi lümen parlaklık değerine sahip. Büyük boyutlu cihazlar kadar parlak olmasa da belirli bir karanlık düzeyinde canlı görüntüler yansıtabiliyor.

Android işletim sistemi sayesinde uygulama kurulabilen cihaz harici kaynaklara bağlanma zorunluluğunu ortadan kaldırılıyor. Üst kısımdaki dokunmatik panelden pek çok fonksiyona erişebiliyorsunuz. 16GB bellek hafıza kartları ile arttırılabiliyor.

Dahili bataryası 5 saate kadar kullanım sunarken hızlı şarj desteğine sahip. Çift stereo hoparlör Harman Kardon ve Bose imzası taşıyor. WiFi ve Bluetooth bağlantıları ile bir nevi akıllı telefon veya tablet gibi kullanılıyor diyebiliriz.

Tiny Pico cebinize koyarak götürebileceğiniz ve istediğiniz yerde dahili bataryası ile uzun süreli kullanabileceğiniz bir cihaz. Bu sayede büyük ilgi görüyor. 325$ seviyesinden başlayan bağış miktarları ile Mart ayında cihaza sahip olabilirsiniz.