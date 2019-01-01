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Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mini projeksiyon cihazı Tiny Piqo bağış rekorları kırıyor

Cebe sığacak boyutlarda Full HD çözünürlüğü 240 inçe kadar yansıtabilen Tiny Piqo projeksiyon cihazı Indiegogo üzerinde bağış rekorları kırıyor. İlk bir ayında proje 75 kat bağış topladı.
4 ay
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6
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün projeksiyon cihazlarının ilk dönemlerindeki hantal yapılarından kurtulup cebe sığacak boyutlara indiğini görüyoruz. Küçük boyutlu projeksiyon cihazları abilerine nazaran biraz güçsüz kalıyordu ancak Tiny Piqo modeli bu tabuyu yıkacak.

Tiny Piqo özellikleri ve fiyatı

Indiegogo üzerinde rekor kıran projeksiyon cihazı daha kampanyanın başladığı ilk hafta ihtiyacı olan bağışı toplamayı başarmıştı. Halen daha 27 gün var ve özel kampanya sayesinde ilgi çekmeye devam ediyor.

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Yaklaşık 6 cm3 boyutlarında olan Tiny Piqo projeksiyon cihazı segmentinin en küçüğü ünvanını almış durumda. Full HD çözünürlükte 240 inçe kadar yansıtma yapabilen cihaz 200 ansi lümen parlaklık değerine sahip. Büyük boyutlu cihazlar kadar parlak olmasa da belirli bir karanlık düzeyinde canlı görüntüler yansıtabiliyor.

Android işletim sistemi sayesinde uygulama kurulabilen cihaz harici kaynaklara bağlanma zorunluluğunu ortadan kaldırılıyor. Üst kısımdaki dokunmatik panelden pek çok fonksiyona erişebiliyorsunuz. 16GB bellek hafıza kartları ile arttırılabiliyor.

Dahili bataryası 5 saate kadar kullanım sunarken hızlı şarj desteğine sahip. Çift stereo hoparlör Harman Kardon ve Bose imzası taşıyor. WiFi ve Bluetooth bağlantıları ile bir nevi akıllı telefon veya tablet gibi kullanılıyor diyebiliriz.

Tiny Pico cebinize koyarak götürebileceğiniz ve istediğiniz yerde dahili bataryası ile uzun süreli kullanabileceğiniz bir cihaz. Bu sayede büyük ilgi görüyor. 325$ seviyesinden başlayan bağış miktarları ile Mart ayında cihaza sahip olabilirsiniz.

 

https://newatlas.com/piqo-micro-projector-1080p/57828/ Yorum Yaz
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10ff 4 ay
Bununla sabah ışığında maç izlenmez ki yahu.
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BekirHan 4 ay
Asus Zenbeam E1 gibi bir ürün piyasadayken kim buna neden bu kadar para verir anlamak mümkün değil?
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hdtv 4 ay BekirHan
Zenbeam full HD değil native çözünürlüğü düşük
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Escapetolife 4 ay
Kickstarter'dan bağış yaptığım ürün için 4 ay sonra teslimat yapılacak dendi, 13 ay geçti hala teslim almadım. Bağışı yapanlar bunu göze alıyor sonuçta ama firmanın daha önce üretmiş olduğu ürünler yoksa uzak durmakta fayda var.
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huzzeyin 4 ay
Önce derler mart olmadı haziran sonra derler eylül sonra da biz beceredik derler. Genelde böyle şişirilen şeyler elde patlıyor. Milletin parası çok saçmaya el kadar cihaza 325 dolar 1750 tl verilir mi? Al kocaman aleti koy gemi gibi. Şarj durumu ne olacak? Bende zte pro var bedava geldi bana hediye mis gib daha küçültmeye gerek yok. Paraya yazık :)
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kayamtky 4 ay
200 ansi-lümen ?
Başka bir şey konuşmaya gerek var mı.
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