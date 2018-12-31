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Nokia 9 PureView basın videosu sızdırıldı

5 arka kamerası ile Android One programının en iyi modeli olmaya aday Nokia 9 PureView basın videosu sızdırıldı. Video net bir şekilde tüm özellikleri göz önüne seriyor.
4 ay
6,5b
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HMD Global’in bugüne kadar geliştirdiği en iyi ve ayrıca Android One programının da en güçlü akıllı telefonu olmaya aday Nokia 9 PureView kısa bir süre içerisinde tanıtılacak. Modelin basın videosu da internete sızdırıldı.

Nokia 9 PureView özellikleri ve fiyatı

Nokia 9 PureView modeli sektörün ilk 5 kameralı telefonu olma ünvanını elde edecek. Bugüne kadar 3 hatta 4 arka kameralı telefonlar görmüştük ancak Nokia çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. Mevcut çift kameralı sistemlere göre 10 kat daha fazla ışık alabilen bu kombinasyon aynı anda 5 fotoğraf çekip bunları birleştirebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Golf Club: Wasteland ile kıyamet sonrası golf keyfi"

Henüz kameraların fonksiyonu bilinmiyor ancak bir tanesinin derinlik algısı sunacağı ve kullanıcıların da bu verilere erişebileceği ifade ediliyor. Ayrıca çekim sonrası odaklama özelliği de bulunuyor.

Bunun haricinde Nokia 9 modeli amiral gemisi seviyesinde. 5.99 inçlik ekranında çentik yer almıyor ve 18:9 görüntü oranı sunuluyor. Snapdragon 845 yonga setinin yanında 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sunulacak.

Tanıtım videosundan telefonda 2560x1440 piksel çözünürlük, HDR 10 desteği, ekrana entegre parmak izi okuyucusu, kablosuz şarj desteği gibi özellikler olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Android One programı sayesinde Android R ve Q sürümlerini de alacak. Telefonun Ocak ayı sonunda satışa sunulması bekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Nokia-9-PureView-promo-video-leaked_id112327 Yorum Yaz
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mhrUca 4 ay en beğenilen
Saf andronid cop
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Xanax70 4 ay
Abi 5 kamera nedir şaka mı yapıyonuz ?? Bu profesyonel bir makine değil cep telefonu anasını satayım ne bu kamera yarışı ?
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Bay Robot 4 ay
Şu editör bloklama çıksın artık bıktım hala ‘sızdırıldı’ kelimesini kullanan editör haberlerinden.
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Mustafa-1453 4 ay
Arayüz android one güzel değil
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kraix 4 ay
Telefonum bana hayırlı olsun..
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mavizaman 4 ay
b*kunu çıkarmak deyimini canlandırmışsın nokia.
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zgr.gkmn 4 ay
Beş kamere ne yahu bir iki kamera neyinize yetmiyordu 5 tane kamera koyacağına koyduğun 2 kamerayı geliştirsen çok daha iyi olurdu
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OnderT 4 ay
845 ile gelirse hata yapar. Bu telefona 855 + 5G koysun piyasa onun olsun.
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Greylights 4 ay
bunun anakartı da delik değişiktir o zaman. Anakarta da fazla mesai yapmışlardır.
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White Water 4 ay
Video yayından kaldırılmış, göremeyenler buradan bakabilir;
[DHTUBE=https://www.youtube.com/watch?v=WSEaybSyTl0&feature=youtu.be]
youtube.com/...
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nightbringer 4 ay
Galiba bu cihaz daha erken çıkacaktı ama sorun çıktı. Bu sebepten 845 ile çıkıyor
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