Nokia 9 PureView basın videosu sızdırıldı

HMD Global’in bugüne kadar geliştirdiği en iyi ve ayrıca Android One programının da en güçlü akıllı telefonu olmaya aday Nokia 9 PureView kısa bir süre içerisinde tanıtılacak. Modelin basın videosu da internete sızdırıldı.

Nokia 9 PureView özellikleri ve fiyatı

Nokia 9 PureView modeli sektörün ilk 5 kameralı telefonu olma ünvanını elde edecek. Bugüne kadar 3 hatta 4 arka kameralı telefonlar görmüştük ancak Nokia çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. Mevcut çift kameralı sistemlere göre 10 kat daha fazla ışık alabilen bu kombinasyon aynı anda 5 fotoğraf çekip bunları birleştirebiliyor.

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Henüz kameraların fonksiyonu bilinmiyor ancak bir tanesinin derinlik algısı sunacağı ve kullanıcıların da bu verilere erişebileceği ifade ediliyor. Ayrıca çekim sonrası odaklama özelliği de bulunuyor.

Bunun haricinde Nokia 9 modeli amiral gemisi seviyesinde. 5.99 inçlik ekranında çentik yer almıyor ve 18:9 görüntü oranı sunuluyor. Snapdragon 845 yonga setinin yanında 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sunulacak.

Tanıtım videosundan telefonda 2560x1440 piksel çözünürlük, HDR 10 desteği, ekrana entegre parmak izi okuyucusu, kablosuz şarj desteği gibi özellikler olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Android One programı sayesinde Android R ve Q sürümlerini de alacak. Telefonun Ocak ayı sonunda satışa sunulması bekleniyor.