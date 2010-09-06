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Mini-key ile iPhone 4'e mekanik klavye ekleyin!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,4b
1
40
iPhone
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Hiç şüphe yok ki iPad'i bir kenara koyarsak iPhone en iyi sanal klavyelerden birine sahip. Hatta akıllı telefonlar içinde en iyisi de diyebiliriz. Fakat iş dünyası uzun bir BlackBerry beraberliği ardından sanal klavyeyi henüz tam manasıyla kabullenebilmiş değil.

Eğer siz de iPhone 4'ün cazibesine kapılan fakat sanal klavye ile arası pek iyi olmayanlardansanız iyi bir haberimiz var. Mobilemag editörlerinin IFA 2010'da görüntülemeyi başardıkları yeni bir iPhone aksesuarı ile iPhone 4'ünüze kolayca mekanik QERTY klavye ekleyebiliyorsunuz.

Nuu Mini-Key, iPhone 4'e korucuyu bir kılıfmış gibi ekleniyor. Telefon ile Bluetooth üzerinden haberleşen klavye, kendi şarjlı pillerine ve arka aydınlatmasına sahip. iPhone'un anten kısmını tamamen kapattığı için sinyal kaybı sorunlarını da ortadan kaldırıan Mini-Key, şu anki çalışma mantığıyla HTC HD2 ve benzeri fiziki bir klavyeye sahip olmayan ama büyük ekranları ile kullanıcıların ilgisini çeken telefonlar için de kolaylıkla uyarlanabilir gibi duruyor.

Fotoğraftan da anlaşılabileceği gibi iPhone 4'ü orjinal haline oranla bir miktar daha uzun ve kalın hale getiren Mini-Key, henüz prototip aşamasında olduğu için pil ömrü ve uyumluluk gibi konularda net bilgi bulunmuyor. Bir aksilik olmaz ise yılbaşına kadar piyasaya sürülecek olan klavyenin 70$ civarında bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

Güncelleme: Daha fazla fotoğraf için Engadget'ı ziyaret edebilirsiniz.


http://www.mobilemag.com/2010/09/04/ifa-mini-key-keyboard-from-nuu-converts-iphone-into-a-flipping-clamshell/ Yorum Yaz
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SonŞaman 9 yıl
Beyler iPhone 4 ne oldu ? Şu anten sorunu falan ? Son durum nedir ?
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whtswrongstupid 9 yıl

DeHsHeT
Beyler iPhone 4 ne oldu ? Şu anten sorunu falan ? Son durum nedir ?

Turkiyede oyle bi sorunla karsilasan duymadim
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resler 9 yıl
Yıllar önce bana hediye edilen casio databankın klavyesine benziyor.
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SaatliBomba 9 yıl
iphone 4 aldıkta kaldı klavye
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Brainy 9 yıl

SaatliBomba

iphone 4 aldıkta kaldı klavye



+ 9999
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cagrimir 9 yıl
gereksiz icatlar listesine suphesiz girer.
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BlackEagle 9 yıl

cagrimir

gereksiz icatlar listesine suphesiz girer.


Kesinlikle
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Shapekaan 9 yıl
Ipadte de iphone dada sanal klavye bence muthis...
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1 HiT u DowN 9 yıl
iphoneuma a bunu takacağıma camdan atarım daha iyi..
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Kaan™ 9 yıl
Cakma gibi gostermis.
Ayrica bende su an iPhone dan yaziyorum. Alistiktan sonra hicte zor degil bence.
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mrykt 9 yıl
Daha prototip ileridedaha kibar bir tasarımla gelirse güzel olur
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Awesome 9 yıl
Sanal klavyeyle aranın iyi olmaması imkansız çünkü alışıldı mı supersonic hızda yazılıyor. YouTube'da john4lakers ın kanalında görebilirsin videolarında.
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Speed-Step 9 yıl
@Awesome

Merhaba,

Aslında sadece hız açısından bakmamak gerekli sanal klavyeler ekranın bir bölümünü işgal ediyorlar. Özellikle uzak bilgisayara erişimde dosyalar üzerinde değişiklik yapmak veya ofis dökümanlarında ufak düzenleme için ekranın tamamanını kullanabilmek hiç de fena olmaz :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
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