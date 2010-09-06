Mini-key ile iPhone 4'e mekanik klavye ekleyin!

Hiç şüphe yok ki iPad'i bir kenara koyarsak iPhone en iyi sanal klavyelerden birine sahip. Hatta akıllı telefonlar içinde en iyisi de diyebiliriz. Fakat iş dünyası uzun bir BlackBerry beraberliği ardından sanal klavyeyi henüz tam manasıyla kabullenebilmiş değil.

Eğer siz de iPhone 4'ün cazibesine kapılan fakat sanal klavye ile arası pek iyi olmayanlardansanız iyi bir haberimiz var. Mobilemag editörlerinin IFA 2010'da görüntülemeyi başardıkları yeni bir iPhone aksesuarı ile iPhone 4'ünüze kolayca mekanik QERTY klavye ekleyebiliyorsunuz.

Nuu Mini-Key, iPhone 4'e korucuyu bir kılıfmış gibi ekleniyor. Telefon ile Bluetooth üzerinden haberleşen klavye, kendi şarjlı pillerine ve arka aydınlatmasına sahip. iPhone'un anten kısmını tamamen kapattığı için sinyal kaybı sorunlarını da ortadan kaldırıan Mini-Key, şu anki çalışma mantığıyla HTC HD2 ve benzeri fiziki bir klavyeye sahip olmayan ama büyük ekranları ile kullanıcıların ilgisini çeken telefonlar için de kolaylıkla uyarlanabilir gibi duruyor.

Fotoğraftan da anlaşılabileceği gibi iPhone 4'ü orjinal haline oranla bir miktar daha uzun ve kalın hale getiren Mini-Key, henüz prototip aşamasında olduğu için pil ömrü ve uyumluluk gibi konularda net bilgi bulunmuyor. Bir aksilik olmaz ise yılbaşına kadar piyasaya sürülecek olan klavyenin 70$ civarında bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

Güncelleme: Daha fazla fotoğraf için Engadget'ı ziyaret edebilirsiniz.

http://www.mobilemag.com/2010/09/04/ifa-mini-key-keyboard-from-nuu-converts-iphone-into-a-flipping-clamshell/