iPhone ve iPad’lerde kritik hata: Uygulamalar açılmıyor!

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Bugün öğle saatleri itibariyle iOS ve iPadOS işletim sisteminde kritik bir hata meydana geldi. Tüm kullanıcıları etkileyen hata nedeniyle bazı uygulamalar açılmıyor. Uygulamayı açmak için uygulama ikonuna dokunduğunuzda hata mesajı vermeden uygulama çöküyor. Yaklaşık 6-7 denemeden sonra uygulama açılabilir duruma geliyor.

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iPhone ve iPad'de uygulamalar neden çöküyor?

Uygulamaların açılmama sebebinin Facebook kütüphanesindeki bir hatadan kaynaklandığı ortaya çıktı. FB SDK Core Kit ismindeki kütüphane uygulamaların çökmesine neden oluyor. Kütüphanedeki string türündeki bir değişkene Null değeri verildiği için bu sorun yaşanıyor. Facebook, hatayı gidermek için çalışmaya başladı. Sorun sadece Türkiye’deki değil tüm dünyadaki kullanıcıları etkiliyor.

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DH mobil uygulamamamız da bu kütüphaneyi kullandığı için benzer sorun yaşanıyor. Spotify, 9GAG, N11, Bundle, Getir, BiTaksi, Enpara, Booking, Pinterest uygulamalarında da aynı sorun gözlemleniyor.

Uçak moduna alınca uygulamalar açılıyor

Bazı uygulamalar sürekli denemenize rağmen açılmıyor. Örneğin Spotify'ı 50 defa denememize rağmen açamıyoruz. Bu uygulamaları açmak için cihazınızı uçak moduna alabilirsiniz. İnternet bağlantısı olmayınca uygulamalar açılabiliyor.

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