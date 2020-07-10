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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone ve iPad’lerde kritik hata: Uygulamalar açılmıyor!

    Facebook kütüphanesindeki bir hata nedeniyle iOS ve iPadOS işletim sistemindeki bazı uygulamalar açılmadan çöküyor. Uygulamalar neden çöküyor? Yanıtı haberimizde.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    17,5b
    130
    58
    iPad
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    iPhone ve iPad’lerde kritik hata: Uygulamalar açılmıyor!
    Tam Boyutta Gör

    Bugün öğle saatleri itibariyle iOS ve iPadOS işletim sisteminde kritik bir hata meydana geldi. Tüm kullanıcıları etkileyen hata nedeniyle bazı uygulamalar açılmıyor. Uygulamayı açmak için uygulama ikonuna dokunduğunuzda hata mesajı vermeden uygulama çöküyor. Yaklaşık 6-7 denemeden sonra uygulama açılabilir duruma geliyor.

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    iPhone ve iPad'de uygulamalar neden çöküyor?

    Uygulamaların açılmama sebebinin Facebook kütüphanesindeki bir hatadan kaynaklandığı ortaya çıktı. FB SDK Core Kit ismindeki kütüphane uygulamaların çökmesine neden oluyor. Kütüphanedeki string türündeki bir değişkene Null değeri verildiği için bu sorun yaşanıyor. Facebook, hatayı gidermek için çalışmaya başladı. Sorun sadece Türkiye’deki değil tüm dünyadaki kullanıcıları etkiliyor

    Ayrıca Bkz. "Apple, yeni işletim sistemlerinin herkese açık betalarını yayınladı! iOS 14 public beta nasıl yüklenir?"

    DH mobil uygulamamamız da bu kütüphaneyi kullandığı için benzer sorun yaşanıyor. Spotify, 9GAG, N11, Bundle, Getir, BiTaksi, Enpara, Booking, Pinterest uygulamalarında da aynı sorun gözlemleniyor.

    Uçak moduna alınca uygulamalar açılıyor

    Bazı uygulamalar sürekli denemenize rağmen açılmıyor. Örneğin Spotify'ı 50 defa denememize rağmen açamıyoruz. Bu uygulamaları açmak için cihazınızı uçak moduna alabilirsiniz. İnternet bağlantısı olmayınca uygulamalar açılabiliyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    R0llingMan 2 sa. en beğenilen
    Oyfon çok stobol, hoç cokmoyor, oyroco çok govonloo hocklonmoso omkonsoooöözz.
    2 Yanıt Yanıtla +19
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    arslnhkn 2 sa. R0llingMan
    Ahahahaha çoh gomikkkkk
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    RascH (Buğra Rasch) 1 sa. R0llingMan
    Çıkardım konuşabilirsin (maskeyi)
    Yanıtla +9
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    Desider Specialist (Sencer Cebeci) 2 sa. (düzenlendi)
    peki sorunun kaynağı apple gibi başlık atmanıza ne demeli? clickbait
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 2 sa. Desider Specialist
    Yok öyle anlaşılmıyor kardeşim ama bi yandan haklısın android'de problem yok 😂😂
    Yanıtla +2
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    RascH (Buğra Rasch) 1 sa. R0llingMan
    Çıkardım konuşabilirsin (maskeyi)
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    Yorumlar (47) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mhmmt4991 (Muhammed Özdemir) 1 sa.
    Facebook uygulaması tam bir canavar ya android ve ios farketmezsizin durmadan arka planda çalışıp telefonu yormaktan baska bir halta yaramaz. Veri toplamaya da doymadı zuckerbrk
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    TheCapedCrusader 1 sa.
    Kim ne derse desin Apple
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    Nemesis-Prime 1 sa.
    Ben bir sorun yaşamadım. Sanırım Facebook hesabı ile giriş yapılan uygulamalarda sorun yaşanıyormuş.
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    Tiffany (TIFF ANY) 1 sa.
    Açılıyor
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    BigCLawRex 1 sa.
    Android kullanıcısıyım, geçenlerde buna benzer bir sorunla karşılaştım.Telefonda oyun yada herhangi ağır denebilecek bir uygulamada değilken aşırı ısındığını, şarj'ın çok çabuk bittiğini gözlemledim.İlk zamanlar pek önemsemesemde, hergün aynı sorunun devam ettiğini fark ettim ve bu canımı sıkmaya başladı.Farklı bir çok yol denedikten sonra facebook'u telefondan sildim. O günden bu yana herhangi bir sorun yok.
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    Reliq (Kaan Yamaner) 1 sa.
    İphone alacak parası olmayanlar dolmuş gene, yorumları okurken beyninizi kenara bırakmanızı öneririm. İq seviyeniz zedelenenilir..
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    BarGoS (barış ) 1 sa.
    İlk defa iPhone aldim 2020SE pişmanım
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    brnk (Burak Demirbas) 1 sa. BarGoS
    Sat gitsin android gibi ölü fiyata gitmiyo ikinci elde zorla kullandırtmıyorlar pişmansan değiştirebiliyorsun
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    Desider Specialist (Sencer Cebeci) 1 sa. BarGoS
    Neden pişmansın kardesim? elinde a13 islemci var, s20 den hızlı lan o telefon
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 1 sa.
    İnsanlar şaka gibi, konunun IOS ile ilgisi yokken bile suçu IOS’da buluyorlar. Adam kocaman facebook kütüphanesi yazmış ancak hala adam gelmiş “omoo stobill” yazmış. Siz androidçi tayfadan hiç bir şey olmaz. Size androidinizle iyi eğlenceler.
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    DH Misafiri 1 sa.
    Bendede aynı hatta bu haber geldi üstüne tıkladım açılmadı uygulamadan attı
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    Technical_Support (SERIF SENTURK) 1 sa.
    Adamlar iphone stabilliğini öyle içine dert yapmışlarki en ufak fırsatta şakrabanlıklar diz boyu. Birkaç saat sonra güncellemeyle çözerler şakrabanlar, merak etmeyin.
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    17471 kez okundu.
    39 kişi, toplam 47 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ios hata, uygulamalar açılmıyor ve
    7 etiket daha çöküyor iPhone uygulama çökmesi hata uygulamalar neden çöküyor Apple iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Facebook Sayfası253b
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