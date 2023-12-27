Detaylar belli oldu: “Yurt dışında yaşayanlar” telefonlarını 180 gün kayıtsız kullanılabilecek

180 gün kayıtsız kullanım yurt dışında yaşayanlar için geçerli
Bilindiği üzere yurt dışından alınan akıllı telefonlar Türkiye’de 120 gün süreyle kayıtsız olarak kullanılabiliyor. Bu süre dolmadan da gerekli IMEI kayıtları yapılması gerekiyor. Eğer Türkiye’de ikamet ediyorsanız geçtiğimiz günlerde açıklanan ve kayıt süresinin 120 günden 180 güne çıkacağını söyleyen yeni mevzuat değişikliği sizin için geçerli olmayacak. Yani, Rize’de yaşayan birisi Gürcistan’dan iPhone alacaksa yine 120 gün içinde IMEI kaydı yaptırmak zorunda.
Öte yandan yurt dışında yaşayan Türkler, getirilen yeni mevzuat değişikliğinden yararlanabilecek. Uraloğlu, yaptığı açıklamada "Yurt dışında yerleşik vatandaşlarla mavi kart hamili kişilere ilave haberleşme hizmeti verilmesine ilişkin mağduriyetin giderilebilmesi için BTK tarafından alınan kararla düzenleme yapıldı." ifadelerini kullandı.
Süreç nasıl işleyecek?
Açıklamaya göre yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının beraberinde getirdiği cihazlara ait yalnızca bir IMEI numarasıyla sınırlı olmak üzere kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkartılacak. 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi dolan kişilere, e-Devlet üzerinden başvurmaları halinde 2 defaya mahsus olarak 30'ar günlük ilave kullanım süresi tanımlanacak. Böylelikle yurt dışından gelen cihazlar için 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi, 180 güne uzatılacak. İlave kullanım süresinin dolmasının ardından ise söz konusu cihazlara ilişkin IMEI numaraları siyah listeye alınacak. Süre uzatımına ilişkin BTK kararı gerekli altyapının oluşturulmasının ardından 1 Mart 2024'te yürürlüğe girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.