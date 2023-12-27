Detaylar belli oldu: “Yurt dışında yaşayanlar” telefonlarını 180 gün kayıtsız kullanılabilecek

Tam Boyutta Gör Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresinin 120 günden 180 güne çıkacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Şimdi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu kararın detaylarını paylaştı. Açıklamaya göre yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi Türkiye’de yaşayanlar için artmayacak. Bu uygulama, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberinde ülkeye getirdiği mobil cihazları kapsayacak.

180 gün kayıtsız kullanım yurt dışında yaşayanlar için geçerli

Bilindiği üzere yurt dışından alınan akıllı telefonlar Türkiye’de 120 gün süreyle kayıtsız olarak kullanılabiliyor. Bu süre dolmadan da gerekli IMEI kayıtları yapılması gerekiyor. Eğer Türkiye’de ikamet ediyorsanız geçtiğimiz günlerde açıklanan ve kayıt süresinin 120 günden 180 güne çıkacağını söyleyen yeni mevzuat değişikliği sizin için geçerli olmayacak. Yani, Rize’de yaşayan birisi Gürcistan’dan iPhone alacaksa yine 120 gün içinde IMEI kaydı yaptırmak zorunda.

Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi uzatılıyor 2 gün önce eklendi

Öte yandan yurt dışında yaşayan Türkler, getirilen yeni mevzuat değişikliğinden yararlanabilecek. Uraloğlu, yaptığı açıklamada "Yurt dışında yerleşik vatandaşlarla mavi kart hamili kişilere ilave haberleşme hizmeti verilmesine ilişkin mağduriyetin giderilebilmesi için BTK tarafından alınan kararla düzenleme yapıldı." ifadelerini kullandı.

Süreç nasıl işleyecek?

Açıklamaya göre yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının beraberinde getirdiği cihazlara ait yalnızca bir IMEI numarasıyla sınırlı olmak üzere kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkartılacak. 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi dolan kişilere, e-Devlet üzerinden başvurmaları halinde 2 defaya mahsus olarak 30'ar günlük ilave kullanım süresi tanımlanacak. Böylelikle yurt dışından gelen cihazlar için 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi, 180 güne uzatılacak. İlave kullanım süresinin dolmasının ardından ise söz konusu cihazlara ilişkin IMEI numaraları siyah listeye alınacak. Süre uzatımına ilişkin BTK kararı gerekli altyapının oluşturulmasının ardından 1 Mart 2024'te yürürlüğe girecek.

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Yurt dışındaki Türkler telefonlarını 180 gün kayıtsız kullanacak