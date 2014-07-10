Miniverse, iPad kullanıcılarının beğenisine sunuldu

Bağımsız bir oyun stüdyosu olan Ryt Games tarafından geliştirilen Miniverse adlı bilim kurgu temalı bulmaca oyunu Appstore'daki yerini aldı.





İki boyutlu bir oyun dünyasında geçen Miniverse'de uzay boşluğunda mahsur kalmış insanları uzay gemimize alarak kurtarmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de gezegenleri hareket ettirerek insanları uzay gemimizin ışınlama mesafesine getirmeye çalışıyoruz. Miniverse'deki amacımızı gerçekleştirmek başlarda kolay olsa da, ilerledikçe işin içine dahil olan solucan delikleri, asteroit alanları ve lazerler gibi yeni bulmaca unsurları işimizi oldukça zorlaştırıyor.





Gücünü Unity'den alan Miniverse, görsel anlamda mükemmeli vaat etmiyor. Ancak, özgün çizimleriyle farklı bir deneyim yaşatmayı başarıyor. Oyunun müzikleri ise, bilim kurgu temasına ayak uydurmayı başarıyor. Tek bir dokunuşla rahatlıkla kontrol edilebilen oyunda 50'den fazla seviye yer alıyor. Ücretsiz olarak sunulan oyunda bu seviyelerden 30 tanesi 1.99 TL karşılığında satın alınabiliyor.





Bilim kurgu temalı bulmaca oyunlarında hoşlanan iPad kullanıcılarının denemesi gereken oyunlar arasında yer alan Miniverse'e aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinde ulaşabilirsiniz. Bu arada oyunun demosunu tarayıcınız üzerinden deneyebileceğinizi de belirtelim.