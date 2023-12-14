Instagram'a yapay zeka ile arka plan kaldırma özelliği geldi

Instagram arka planı beyaz/siyah yapma ya da arka plan değiştirme kolaylaşıyor. Instagram arka plan kaldırma üretken yapay zeka destekli yeni araç sayesinde son derece kolay hale gelecek.

Yapay zekadan güç alan yeni araç, Instagram Story paylaşımlarında fotoğrafın arka planını kaldırmak isteyenler için üçüncü parti uygulama gereksinimini ortadan kaldıracak. Kullanıcılar, arka plan düzenleyici simgesine dokunduklarında karşılarına çeşitli istem önerileri çıkacak. Hazır istemler ya da kullanıcının kendi yazdığı istemlere göre arka plan silinip yenisiyle değiştirilecek. Yeni oluşturulan arka plana sahip Hikaye paylaşıldığında diğer kullanıcıların da özelliği hızlıca denemelerini sağlayan bir çıkartma gösterilecek.

Fotoğraflardaki arka plan nasıl silinir? 1 yıl önce eklendi

Instagram arka plan nasıl değiştirilir?

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Instagram’ı açın. Hikaye paylaşım ekranına gelin. Üstteki arka plan değiştirme simgesine dokunun. Fotoğrafın arka planı saydam olacak. Arka planı değiştirmek için bir istem girin. Yeni arka planlı fotoğrafı paylaşın. Instagram hikaye arka plan kaldırma tamamdır.

Instagram'ın yapay zeka destekli arka plan düzenleyicisi şu anda ABD'deki kullanıcılara açık.

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Instagram arka plan kaldırma nasıl yapılır?