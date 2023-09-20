WhatsApp iPad uygulaması geliyor: Testler başladı!

Tam Boyutta Gör Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bilgisayarların ardından tabletlere geliyor. iPad için WhatsApp uygulamasının gelmesi uzun zamandır bekleniyordu ve sonunda Meta, testlere başladı. WhatsApp, iPad’e geliyor!

WhatsApp'ın yeni özelliği platform sınırlamasını kaldırıyor 1 hf. önce eklendi

WhatsApp iPad uygulaması nasıl çalışıyor?

WABetaInfo tarafından bildirildiği üzere, Apple TestFlight üzerinden indirilebilen WhatsApp betanın son sürümü iPadOS ile uyumlu. Daha önce iPadOS uygulaması olmadığından, iPhone sürümü de Apple tabletle uyumlu olmadığından iPad kullanıcılarının web sürümünü kullanması gerekiyordu. Artık WhatsApp, Mac uygulamasına benzer şekilde iPad’de çalışacak. WhatsApp uygulamasından QR kod okutulduktan sonra tüm sohbetler indirilecek ve kullanıcılar iPhone, iPad ve Mac üzerinden mesaj gönderip alabilecek.

WhatsApp iPad uygulaması, iPhone yakında olmadığında veya aynı WiFi ağına bağlı olmadığında bile çalışacak. Ancak, iPad için WhatsApp, masaüstü sürümü gibi yardımcı uygulama niteliğinde. Bu, tabletten WhatsApp hesabı oluşturamayacağınız anlamına geliyor.

iPad için WhatsApp ne zaman çıkacak henüz belli değil. Beta sürümü yalnızca TestFlight aracılığıyla indirilebiliyor ve beta programına yeni bir kullanıcı kabul edilmiyor.

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