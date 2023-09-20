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    Anlık Bildirim

    WhatsApp iPad uygulaması geliyor: Testler başladı!

    Meta, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın tablet versiyonu için testlere başladı. WhatsApp iPad uygulaması şu anda beta programına dahil olan bazı kullanıcılarla test ediliyor.
    whatsapp ipad uygulaması testte Tam Boyutta Gör
    Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bilgisayarların ardından tabletlere geliyor. iPad için WhatsApp uygulamasının gelmesi uzun zamandır bekleniyordu ve sonunda Meta, testlere başladı. WhatsApp, iPad’e geliyor!

    WhatsApp iPad uygulaması nasıl çalışıyor?

    WABetaInfo tarafından bildirildiği üzere, Apple TestFlight üzerinden indirilebilen WhatsApp betanın son sürümü iPadOS ile uyumlu. Daha önce iPadOS uygulaması olmadığından, iPhone sürümü de Apple tabletle uyumlu olmadığından iPad kullanıcılarının web sürümünü kullanması gerekiyordu. Artık WhatsApp, Mac uygulamasına benzer şekilde iPad’de çalışacak. WhatsApp uygulamasından QR kod okutulduktan sonra tüm sohbetler indirilecek ve kullanıcılar iPhone, iPad ve Mac üzerinden mesaj gönderip alabilecek.

    WhatsApp iPad uygulaması, iPhone yakında olmadığında veya aynı WiFi ağına bağlı olmadığında bile çalışacak. Ancak, iPad için WhatsApp, masaüstü sürümü gibi yardımcı uygulama niteliğinde. Bu, tabletten WhatsApp hesabı oluşturamayacağınız anlamına geliyor.

    iPad için WhatsApp ne zaman çıkacak henüz belli değil. Beta sürümü yalnızca TestFlight aracılığıyla indirilebiliyor ve beta programına yeni bir kullanıcı kabul edilmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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