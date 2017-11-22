Misfit Command akıllı saati bir yıl şarj gerektirmiyor

Giyilebilir cihazlarda ne kadar çok fonksiyon ağırlıklı giderseniz batarya ömrü de o kadar kısa oluyor. Dokunmatik ekran, WiFi, GPS, LTE, nabız ölçer gibi özellikler birer batarya canavarı. Bunlardan kurtulduğunuz takdirde çok uzun süre şarj etmeden saatinizi kullanabiliyorsunuz.

Misfit Command neler sunuyor?

Misfit de Command adındaki akıllı saatinde böyle bir yol izlemiş. Analog bir kadran tercihi yapan firma akıllı saat özelliklerini altına entegre etmiş ve bir yıla kadar kullanım ömrü sunan bir yapı ortaya çıkmış.

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50 metreye kadar su altında kullanılabilen Misfit Command, sağ kısmında iki tuş barındırıyor. Bunlara basarak müzik oynatabilme, deklanşör kontrolü, diğer akıllı ev aletlerine bağlantı kurma gibi fonksiyonlar yapılabiliyor.

3 eksenli bir ivme ölçer barındıran saat atılan adım, yakılan kalori, gidilen mesafe ve uyku süreci gibi değerleri takip edebiliyor. Tüm veriler uyumlu uygulamada depolanıyor. Hedefler ise kadranın altındaki minik alanda görülebiliyor. Bu alanda bildirim, gelen mesajlar gibi uyarılar da analog olarak gösteriliyor. Misfit Command 150$ fiyat etiketine sahip olacak.