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Misfit Command akıllı saati bir yıl şarj gerektirmiyor

Misfit’in yeni akıllı saati bu kez biraz daha klasik tasarımı temel alıyor. Sadece en gerekli bileşenleri koyan firma bu sayede 1 yıla kadar kullanım süresi elde etmeyi başarmış.
1 yıl
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1
8
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Giyilebilir cihazlarda ne kadar çok fonksiyon ağırlıklı giderseniz batarya ömrü de o kadar kısa oluyor. Dokunmatik ekran, WiFi, GPS, LTE, nabız ölçer gibi özellikler birer batarya canavarı. Bunlardan kurtulduğunuz takdirde çok uzun süre şarj etmeden saatinizi kullanabiliyorsunuz.

Misfit Command neler sunuyor?

Misfit de Command adındaki akıllı saatinde böyle bir yol izlemiş. Analog bir kadran tercihi yapan firma akıllı saat özelliklerini altına entegre etmiş ve bir yıla kadar kullanım ömrü sunan bir yapı ortaya çıkmış.

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50 metreye kadar su altında kullanılabilen Misfit Command, sağ kısmında iki tuş barındırıyor. Bunlara basarak müzik oynatabilme, deklanşör kontrolü, diğer akıllı ev aletlerine bağlantı kurma gibi fonksiyonlar yapılabiliyor.

3 eksenli bir ivme ölçer barındıran saat atılan adım, yakılan kalori, gidilen mesafe ve uyku süreci gibi değerleri takip edebiliyor. Tüm veriler uyumlu uygulamada depolanıyor. Hedefler ise kadranın altındaki minik alanda görülebiliyor. Bu alanda bildirim, gelen mesajlar gibi uyarılar da analog olarak gösteriliyor. Misfit Command 150$ fiyat etiketine sahip olacak.

 

https://www.slashgear.com/misfit-command-smartwatch-requires-no-charging-21508795/ Yorum Yaz
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_turbo_ 1 yıl
Akli gitmis saati kalmis.
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OverClocK1ng 1 yıl
İyi ve gerçekten akıllı saat olarak kullanılan bir saat için 1 yıl çok gereksiz. Bence akıllı özellikleri de aktif olarak yoğun kullanımda 18 gün olsa çok iyi olur. Ayda 2 kez şarj edersin. Pil de bitmez.
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Eeltorm 1 yıl
Akıllıdır ama çok akıllıya benzemiyor.
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kar98-k 1 yıl
Klasik
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1ses1 1 yıl
Dokunmatik ekran, WiFi, GPS, LTE, nabız ölçer bu özellikler saati akıllı yapmıyormu. Hepsini çıkarmış neresi bunun akıllı. Kadrana bakınca ne göreceğim.
Şimdi telefonuma watssap dan mesaj gelince bunun neresine bakıp anlıyacağım. Mors alfebesi ilemi söylüyecek.
İyi 1 litre yakan araç keşfettim kaporta yok tekerlerkler bisiklet tekerleği DEposu 20 litre koltuk larda yok bağdaş oturup kullanacaksınız ama 1iltre yakıt tüketimi var gibi oldu bu saat.
2 Yanıt Yanıtla +3
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FatihAsl 1 yıl 1ses1
1ses1

Dokunmatik ekran, WiFi, GPS, LTE, nabız ölçer bu özellikler saati akıllı yapmıyormu. Hepsini çıkarmış neresi bunun akıllı. Kadrana bakınca ne göreceğim.

Şimdi telefonuma watssap dan mesaj gelince bunun neresine bakıp anlıyacağım. Mors alfebesi ilemi söylüyecek.

İyi 1 litre yakan araç keşfettim kaporta yok tekerlerkler bisiklet tekerleği DEposu 20 litre koltuk larda yok bağdaş oturup kullanacaksınız ama 1iltre yakıt tüketimi var gibi oldu bu saat.





akılılı saati akıllı telefon sandın galiba, saate LTE yi ne yapacan sim kart takıp internet de sörfmü yapıcan
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addidas_85 1 yıl 1ses1
1ses1
Dokunmatik ekran, WiFi, GPS, LTE, nabız ölçer bu özellikler saati akıllı yapmıyormu. Hepsini çıkarmış neresi bunun akıllı. Kadrana bakınca ne göreceğim.
Şimdi telefonuma watssap dan mesaj gelince bunun neresine bakıp anlıyacağım. Mors alfebesi ilemi söylüyecek.
İyi 1 litre yakan araç keşfettim kaporta yok tekerlerkler bisiklet tekerleği DEposu 20 litre koltuk larda yok bağdaş oturup kullanacaksınız ama 1iltre yakıt tüketimi var gibi oldu bu saat.

Hocam bence de size cidden akıllı bir saat lazım
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tobepeople 1 yıl
Casio F-91W-1DG vardı çok eski asker saati diye bilinir 10 yıl şarj gerektirmiyor :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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