Bazı Xiaomi telefonlarına güncelleme desteği kesiliyor

Akıllı telefonlarına uzun süreli ve sık güncelleme vermesi ile bilinen Çinli üretici Xiaomi, eskiyen donanımlar karşısında çaresiz kalıyor. MIUI 9 güncellemesi ile birlikte 6 telefonun fişi çekiliyor.

6 modele güncelleme desteği kesildi

Bir açıklama yapan firma, eskiyen donanımları nedeniyle kullanıcı tecrübesinde problemler oluşturacağını düşündükleri 6 model için güncelleme desteğini keseceklerini bildirdi. Bu telefonlar Mi 2/2S, Mi 4i, Redmi Note 4G, Redmi 2, Redmi 2 Prime ve Mi Note şeklinde sıralanıyor.

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Telefonlar içerisinde en eskisi 2012 yılında piyasaya sürülen Xiaomi Mi 2 olarak göze çarpıyor. Diğer modeller ise 2013, 2014 ve 2015 yıllarında piyasaya çıkmıştı. Yonga setleri ise Snapdragon S4 Pro, Snapdragon 615, Snapdragon 801 gibi oldukça eski yongalar.

Bahse konu telefonlar son olarak MIUI Global Beta ROM 7.11 sürümünü aldı ve artık herhangi bir beta programında yer alamayacak. Ayrıca MIUI 9 Global sürümünü aldıktan sonra da güncelleme desteği tamamen kesilecek.

Xiaomi güncelleme desteğini kesiyor olsa da MIUI 9 sürümü ile bunu yapması takdire şayan. Ayrıca yaklaşık 3-6 yıl arasında bir güncelleme desteği sunmuş oluyor ki bu, pek çok teknoloji devinin bile uzak kaldığı bir periyot.