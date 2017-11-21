Bazı Xiaomi telefonlarına güncelleme desteği kesiliyor

Akıllı telefonlarına uzun süreli ve sık güncelleme vermesi ile bilinen Çinli üretici Xiaomi, eskiyen donanımlar karşısında çaresiz kalıyor. MIUI 9 güncellemesi ile birlikte 6 telefonun fişi çekiliyor.
6 modele güncelleme desteği kesildi
Bir açıklama yapan firma, eskiyen donanımları nedeniyle kullanıcı tecrübesinde problemler oluşturacağını düşündükleri 6 model için güncelleme desteğini keseceklerini bildirdi. Bu telefonlar Mi 2/2S, Mi 4i, Redmi Note 4G, Redmi 2, Redmi 2 Prime ve Mi Note şeklinde sıralanıyor.Ayrıca Bkz. "Star Wars temalı OnePlus 5T geliyor"
Telefonlar içerisinde en eskisi 2012 yılında piyasaya sürülen Xiaomi Mi 2 olarak göze çarpıyor. Diğer modeller ise 2013, 2014 ve 2015 yıllarında piyasaya çıkmıştı. Yonga setleri ise Snapdragon S4 Pro, Snapdragon 615, Snapdragon 801 gibi oldukça eski yongalar.
Bahse konu telefonlar son olarak MIUI Global Beta ROM 7.11 sürümünü aldı ve artık herhangi bir beta programında yer alamayacak. Ayrıca MIUI 9 Global sürümünü aldıktan sonra da güncelleme desteği tamamen kesilecek.
Xiaomi güncelleme desteğini kesiyor olsa da MIUI 9 sürümü ile bunu yapması takdire şayan. Ayrıca yaklaşık 3-6 yıl arasında bir güncelleme desteği sunmuş oluyor ki bu, pek çok teknoloji devinin bile uzak kaldığı bir periyot.
https://wccftech.com/xiaomi-drops-miui-updates-six-phones/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mi5s Android 7 yi aldı diğerine göre daha geç oldu ama sonuçta alması önemli.Diger markalar amiral gemilerine güncelleme vermezken xiaomi 6 yıllık cihazlarına hala güncelleme ve destek veriyor.
Benim mi4 bile miui9 u alacak 2014 yılında çıkmış bir telefon olmasına rağmen
allah akıl fikir versin sana ya
adam bıkmadan usanmadan tüm xiaomi konularına 5s'e güncelleme gelmedi sakın almayın diye ağlamış. güncellemeyi bilmiyorum, nasıl yapılır araştırmaya tenezzül bile etmedim demek yerine bu çöp bunu almayın demiş sürekli.