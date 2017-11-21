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Bazı Xiaomi telefonlarına güncelleme desteği kesiliyor

En eskisi 2012 en yenisi 2015 çıkışlı olan Xiaomi Mi 2/2S, Mi 4i, Redmi Note 4G, Redmi 2, Redmi 2 Prime ve Mi Note telefonlarına güncelleme desteği kesiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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64
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarına uzun süreli ve sık güncelleme vermesi ile bilinen Çinli üretici Xiaomi, eskiyen donanımlar karşısında çaresiz kalıyor. MIUI 9 güncellemesi ile birlikte 6 telefonun fişi çekiliyor.

6 modele güncelleme desteği kesildi

Bir açıklama yapan firma, eskiyen donanımları nedeniyle kullanıcı tecrübesinde problemler oluşturacağını düşündükleri 6 model için güncelleme desteğini keseceklerini bildirdi. Bu telefonlar Mi 2/2S, Mi 4i, Redmi Note 4G, Redmi 2, Redmi 2 Prime ve Mi Note şeklinde sıralanıyor.

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Telefonlar içerisinde en eskisi 2012 yılında piyasaya sürülen Xiaomi Mi 2 olarak göze çarpıyor. Diğer modeller ise 2013, 2014 ve 2015 yıllarında piyasaya çıkmıştı. Yonga setleri ise Snapdragon S4 Pro, Snapdragon 615, Snapdragon 801 gibi oldukça eski yongalar.

Bahse konu telefonlar son olarak MIUI Global Beta ROM 7.11 sürümünü aldı ve artık herhangi bir beta programında yer alamayacak. Ayrıca MIUI 9 Global sürümünü aldıktan sonra da güncelleme desteği tamamen kesilecek.

Xiaomi güncelleme desteğini kesiyor olsa da MIUI 9 sürümü ile bunu yapması takdire şayan. Ayrıca yaklaşık 3-6 yıl arasında bir güncelleme desteği sunmuş oluyor ki bu, pek çok teknoloji devinin bile uzak kaldığı bir periyot. 

 

https://wccftech.com/xiaomi-drops-miui-updates-six-phones/ Yorum Yaz
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grafman09 2 yıl en beğenilen
Piyasadaki diğer üreticilere örnek olması gerekir..
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Flag_Ship_Killer 2 yıl WaylandIZMIR
WaylandIZMIR
Mi 5S Android 6'da kaldı. O kadar süper donanımı sap gibi ortada bıraktı. İyi ki Xiaomi almamışım. Güncelleme desteği sınıfta kaldı.

Mi5s Android 7 yi aldı diğerine göre daha geç oldu ama sonuçta alması önemli.Diger markalar amiral gemilerine güncelleme vermezken xiaomi 6 yıllık cihazlarına hala güncelleme ve destek veriyor.

Benim mi4 bile miui9 u alacak 2014 yılında çıkmış bir telefon olmasına rağmen
WaylandIZMIRMi 5S Android 6'da kaldı. O kadar süper donanımı sap gibi ortada bıraktı. İyi ki Xiaomi almamışım. Güncelleme desteği sınıfta kald...
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Sirchade 2 yıl rosedaled3
rosedaled3
WaylandIZMIR
Mi 5S Android 6'da kaldı. O kadar süper donanımı sap gibi ortada bıraktı. İyi ki Xiaomi almamışım. Güncelleme desteği sınıfta kaldı.

Sonuna kadar katılıyorum sana,bir çok yer de dile getirdim ama insanlar da nasıl bir saplantı olmuşsa xiaomi beni kötülediler.3 adet mi 5s var hiç birine gelmedi güncelleme çıktığı sürüm ile gidiyor telefon.Herkes de birşey sanıyor xiaomi yi ,benzer donanım da telefonu Android 6 da bırakan hangi marka var ?

allah akıl fikir versin sana ya


adam bıkmadan usanmadan tüm xiaomi konularına 5s'e güncelleme gelmedi sakın almayın diye ağlamış. güncellemeyi bilmiyorum, nasıl yapılır araştırmaya tenezzül bile etmedim demek yerine bu çöp bunu almayın demiş sürekli.

rosedaled3WaylandIZMIRMi 5S Android 6'da kaldı. O kadar süper donanımı sap gibi ortada bıraktı. İyi ki Xiaomi almamışım. ...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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ztalan 1 yıl
tipik çinli firması işte eşşşekk gibin çalışıyor adamlar daha ney?
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gcb1903 1 yıl
Hiçbir şeyi beğenmeme timi iş başında. Xiaomi şuan Apple dahil en iyi yazılım desteğine sahip marka. Verdiği güncelleme SAPITTIRMIYOR. Cihazı sapıttırsın diye güncelleme istemiyoruz biz.
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netfaruk 1 yıl
Xiaomi güncelleme konusunda bence apple ile kapışır. Eski telefonlara bile güncelleme veriyor. Bazı arkadaşlar saf android telefonlardaki gibi hızlı bir şekilde en son sürüme geçmek istiyor ama bu işler öyle olmuyor. Miui arayüzünün geliştirilmesi ve o android sürümüyle sorunsuz çalışması zaman ve emek isteyen bir şey. Ben android sürümünden ziyada miui güncellemelerine bakarım zira miui saf androidden çok daha fazlasını veriyor.
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Smile Man 1 yıl
LG g2 modelinden dünyanın parasını kazandı, ün yaptı ama güncelleme desteği vermedi , Şu anda içinde bulunduğu durum tüketicinin ahını aldığı için sanırım
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RaptorFX 1 yıl
Ya arkadaşım oldukça eski yongalar dediğin 2-3 yıllık yongalar, bir çok giriş seviyesindeki yongadan kat kat iyi. 615 ve 801 hele ki. Oreo 8.1 ile bile rahatça kullanılabilecek yongalar.
Önce firmalara hak verir gibi "oldukça eski yongalar" diyor yazının sonunda adamlara helal olsun çektiriyorsun.
Bence baştan aşağı bu gidişatın eleştirilmesi lazım. Bir çok donanım sitesi bu konuyu eleştirse, kullanıcılar tepkilerini arttırsa 3 yıl önce aldığın telefon bile bir çok güncellemeyi alır ve şu android gelişim hızıyla 2020ye kadar sıkıntısız da çalışır.
Ama bunu yapmak yerine "iyi bile destek verdiler" dersen adamlar git gide işine geleni yapar ve sen anca 1-2 sürüm üstünü anca görür sonra yazılımların x.x versiyon altında çalışmaz ayaklarıyla eşek gibi fişek gibi yeni model almak zorunda kalırsın. Tüketimin özendirilmemesi adına firmalara "takdire şayan" kelimesi seçerek gaz vermemek lazım. Sen vermiyecek x vermeyecek belki o zaman bir tepki yükselecek.
615 ve 801 in oyun dışında tökezlediği kaç durum var?
1 Yanıt Yanıtla +3
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fuujitsu 1 yıl RaptorFX
RaptorFX
Ya arkadaşım oldukça eski yongalar dediğin 2-3 yıllık yongalar, bir çok giriş seviyesindeki yongadan kat kat iyi. 615 ve 801 hele ki. Oreo 8.1 ile bile rahatça kullanılabilecek yongalar.
Önce firmalara hak verir gibi "oldukça eski yongalar" diyor yazının sonunda adamlara helal olsun çektiriyorsun.
Bence baştan aşağı bu gidişatın eleştirilmesi lazım. Bir çok donanım sitesi bu konuyu eleştirse, kullanıcılar tepkilerini arttırsa 3 yıl önce aldığın telefon bile bir çok güncellemeyi alır ve şu android gelişim hızıyla 2020ye kadar sıkıntısız da çalışır.
Ama bunu yapmak yerine "iyi bile destek verdiler" dersen adamlar git gide işine geleni yapar ve sen anca 1-2 sürüm üstünü anca görür sonra yazılımların x.x versiyon altında çalışmaz ayaklarıyla eşek gibi fişek gibi yeni model almak zorunda kalırsın. Tüketimin özendirilmemesi adına firmalara "takdire şayan" kelimesi seçerek gaz vermemek lazım. Sen vermiyecek x vermeyecek belki o zaman bir tepki yükselecek.
615 ve 801 in oyun dışında tökezlediği kaç durum var?

+1 bu işlemcilere kim hangi kafayla zayıf der anlam veremiyorum. Xiaomi nin desteğini kesmesinin en büyük sebebinin zırt pırt model çıkarması yüzünden olduğunu düşünüyorum ben. Adamlar hangi biriyle uğraşacaklarını şaşırdılar artık.
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nazir88 2 yıl
2 gun once 4a aldim hemen android 7 geldi
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kar98-k 2 yıl
Güzel haber
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kadirirdem 2 yıl
Büyük firmalara ders olsun bu konu!
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Rindaman 2 yıl
xiaomi çöp, almayın. Iphone alın 6000 lira verin. Bak xiaomi yazdım x küçük çünkü kaka bok çiş göt bok sıç...
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Azstek 2 yıl
G2'ye android 5'i bile zor verdiler.
1 Yanıt Yanıtla +6
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ynsemre1 2 yıl Azstek
Onuda vermez olaydılar beta sürümü gibi bir sürü saçma hata, şarj olma hızının düşmesi, satış yaparken kullandıkları fhd60fps özelliğinden yoksun bir şekilde verdiler. Neyse ki geliştiriciler sağ olsun cam gibi 4k çekim yapan bir telefon olduğunu gördük. 5.0 ve g3 arayüzü verip bir çok şeyi dışarıda bıraktılar.
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