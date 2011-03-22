Mobee Nett Tablet 8 video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda Android 2.2 işletim sistemli Mobee Nett Tableti inceledik. Flash 10.1 desteği ve USB OTG desteğiyle dikkat çeken tablet hakkında merak edilenler bu videoda. Maliyet odaklı tablet arayışı
Bu videomuzda Android 2.2 işletim sistemli Mobee Nett Tableti inceledik. Flash 10.1 desteği ve USB OTG desteğiyle dikkat çeken tablet hakkında merak edilenler bu videoda. Maliyet odaklı tablet arayışı içinde olan kullanıcılar için alternatif modellerinden biri olan Mobee Nett Tablet 8'i bu videoda yakından tanıyabilirsiniz.
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aynen bu fiyata kapasitif nerdee, zaten kapasitif bile olsa ne ipad ile nede başka marka ile kıyaslanır bu marka :)
bence tablet incelemesi yapılacaksa galaksi tab gibi modeller düşünülmeli... kapsamlı incelemeyi hala bekliyoruz :)
son olarak bir ricam olacak video incelemerde diğer donanımlar da unutulmamalı. Örneğin sitede hiç klavye incelemesi yok ( oyun dışı )...vs. vs.