Mobee Nett Tablet 8 video inceleme

Bu videomuzda Android 2.2 işletim sistemli Mobee Nett Tableti inceledik. Flash 10.1 desteği ve USB OTG desteğiyle dikkat çeken tablet hakkında merak edilenler bu videoda. Maliyet odaklı tablet arayışı

Bu videomuzda Android 2.2 işletim sistemli Mobee Nett Tableti inceledik. Flash 10.1 desteği ve USB OTG desteğiyle dikkat çeken tablet hakkında merak edilenler bu videoda. Maliyet odaklı tablet arayışı içinde olan kullanıcılar için alternatif modellerinden biri olan Mobee Nett Tablet 8'i bu videoda yakından tanıyabilirsiniz.