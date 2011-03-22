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Mobee Nett Tablet 8 video inceleme

8 yıl
80,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Android 2.2 işletim sistemli Mobee Nett Tableti inceledik. Flash 10.1 desteği ve USB OTG desteğiyle dikkat çeken tablet hakkında merak edilenler bu videoda. Maliyet odaklı tablet arayışı

Bu videomuzda Android 2.2 işletim sistemli Mobee Nett Tableti inceledik. Flash 10.1 desteği ve USB OTG desteğiyle dikkat çeken tablet hakkında merak edilenler bu videoda. Maliyet odaklı tablet arayışı içinde olan kullanıcılar için alternatif modellerinden biri olan Mobee Nett Tablet 8'i bu videoda yakından tanıyabilirsiniz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar mobee s800 tablet pclere hat takılıyomu?
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frux 7 yıl
Mobeedestek sitesini kapatmışlar..?!!

mobeedestek.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Arkdaşlar sizler için mobee tabletinizde en stabil olarak çalışan oyunları ve programları son sürüm olarak forum sitemizde paylaşmaktayız.Hepinizi sitemize bekliyoruz...
www.mobeedestek.com
Online destek mobeedestek.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
inanılmaz fiyatı görünce test için aldım. herkesin en muzdarip olduğu şey ekranı ve kesinlikle doğru söyleniyor. ekran berrrrrbat. amaa kalemle kullanıldığında bütün sorun çözülüyor gibi. genede IPAD yada GALAXY nin yerinin tutmaz. tavsiyem paraya biraz daha kıyın ve bunlardan birini alın.
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Aeris 8 yıl
7" T1200 versiyonu çıktı 1.2Ghz işlemci , A+ kapasitif ekran 512Mb Ram USB 3G desteği... Ona ne dersiniz var mı gören kullanan hiç?
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çoksakatvar 8 yıl
Arkadaslar ürünü kullanmadan yorum yapayın lütfen. Ben aldım kullanyrum gayette menunum almak isteyen arkdslra tavsye ederm ürüne alstktn snra ekranda zorlanmyrsnz ben DH video incelemesini izleyp almaya karar verdi. Ürünü inceleyn ve almamda yardmcı oln editör arkdada tesekkürler
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DH Misafiri 8 yıl
iyi de bu fiyata sen ne kapasitifinden bahsediyorsun ? oldu bi de ipad2 yle kıyaslayın cihazı ? fiyatı ortada özellikleri ortada
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mcanozsisman 8 yıl

DH Misafiri

iyi de bu fiyata sen ne kapasitifinden bahsediyorsun ? oldu bi de ipad2 yle kıyaslayın cihazı ? fiyatı ortada özellikleri ortada

aynen bu fiyata kapasitif nerdee, zaten kapasitif bile olsa ne ipad ile nede başka marka ile kıyaslanır bu marka :)
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melihkal 8 yıl
güzel tablet
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YoğurtluMakarna 8 yıl
Kapasitif ekranlı versiyonu çıksın, bir gün beklemem alırım.
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melihornek 8 yıl
ekran kalitesi çok kötü cidden dokunmatik demekte yanlış biraz adam kıracak ekranı :D çok para vermek istemeyneler bence iyi ürünlerin 2. elini düşünebilirler
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fuckulteli 8 yıl
Resistif oluşandan mıdır buda bilmem ama ekran öyle soluk ki neredeyse görülmeyecek, insanın ekrana bakası bile gelmez yahu. :/
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DH Misafiri 8 yıl
Ben bir hata edip buna benzer, ucuz olan Polypad220 Tablet PC aldım. Özellikleri burdaki aygıttan biraz daha iyi idi ama... cuma günü aldığım ürünü cumartesi günü hemen iade ettim. Bu gibi ucuz Tablet PC lerde sorun sadece ekranın resisif olması değil, en büyük sorun ve genelde incelemelerde de hiç bahsi geçmeyen konu, ekranın görüş açısıdır. Bu incelemede de dikkat ettiyseniz, özellikle video kısmında, görüntü çok koyudur. Ekran görüş açısı o kadar dar ki, ekrana doğrudan bakmanız gerekiyor. En ufak açı değişikliğinde görüntüde koyulaşmaya başlıyor. Bu da ekranın kalitesiz olmasından kaynaklanıyor. Böyle bir durumda kitap okumanız işkence haline geliyor. Eğer Tablet PC alacaksanız size önerim biraz daha paraya kıyıp bilindik marka almanız. Mobee 8" Tablet PC yaklaşık 400 TL gibi fiyattan satılmaktadır. Bunun yerine 600 TL verip Archos 7" Tablet PC alın çok daha iyi; ya da biraz daha sabredip Samsung (Galaxy Serisi), LG (Optimus Pad Serisi), Viewsonic (ViewPad Serisi) ve Motorola (Xoom) gibi yakında gelecek olan modelleri alın.
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servetportakal 8 yıl
Ürünün ekranı ve malzeme kalitesi kötü, incelemede biraz iyimser davranılmış gibi...
bence tablet incelemesi yapılacaksa galaksi tab gibi modeller düşünülmeli... kapsamlı incelemeyi hala bekliyoruz :)
son olarak bir ricam olacak video incelemerde diğer donanımlar da unutulmamalı. Örneğin sitede hiç klavye incelemesi yok ( oyun dışı )...vs. vs.
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