Mobee'den Magic TrackPad'iniz için Magic Numpad

Dünyanın en değerli şirketi haline gelen Apple'ın ürettiği ve satış rekorları kırdığı tüm ürünleri arkasında bir de aksesuar pazarı oluşturmuş durumda. Aksesuar pazarı öylesine çeşitlendi ki artık çok ilgi çekici fikirler kendini göstererek bu pazarda pay edinebiliyor. Mobee Technology firmasına ait Magic Numpad de tüketicinin ilgisini çekecek bir ürün.





Magic Numpad, Apple'ın Magic TrackPad'i üzerine yapıştırılan bir film setinden oluşuyor. Bu film seti ile üç farklı sayısal tuş takımı dizilimi yapmak mümkün oluyor. Bunlar sadece yön tuşları ve Home, Del gibi tuşları kapsayan klasik sayısal tuş takımı, sadece sayısal tuş takımı ve klasik sayısal tuş takımına ilaveten kişiselleştirilebilir kısayol tuşları.





Uygulama desteği ile Magic TrackPad'iniz bir sayısal tuş takımına dönüşüyor. Böylece sayısal işlemleri yapmak daha da kolaylaşıyor. İsteğe göre yukarıda sayılan üç farklı dizilimi kullanmak mümkün.





Bu dizilimleri kullanabilmek için ilk olarak ücretsiz Magic Numpad uygulamasını indirmek ve kurmak gerekiyor. Uygulamayı F6 ile veya menü çubuğundan aktifleştirdikten sonra dizilimi seçebiliyorsunuz. Dizilimi seçtikten sonra ise film setinin içinden uygun olanını Magic TrackPad üzerine yapıştırıyorsunuz.





Kutu içeriğinde temizleme kiti, silinebilir kalem ve uygulama kartı bulunuyor. 29$ fiyat etiketine sahip ürün Ekim ayında satışa sunulacak. Şimdiden site üzerinde ön siparişler başladı.