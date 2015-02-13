Mobil cihazlar için ilk Windows 10 teknik ön izleme sürümü yayınlandı

Yayınlanan yeni sürümün ilk teknik ön izleme sürümü olduğunu ve günlük kullanımda problemler çıkarabileceğini belirtiliyor. Ayrıca yayınlanan ilk versiyon Windows 10 mobil sürümünün tüm özelliklerini de barındırmıyor. Kaynak bölümünde ise bilinen ve diğer versiyonlarda düzeltilecek hataların bir listesi oluşturuluyor. Bu sürümü yükleyerek geri dönüş sağlayacak kullanıcılar sayesinde gelecek sürümlerde işletim sisteminin son şeklini alacağını da hatırlatalım.





Ayrıca yeni sistem ile birlikte söylenilenleri metine dönüştürme özelliği de oldukça geliştirilmiş gözüküyor. Microsoft'un iddiasına göre geliştirilen bu özellik artık İngilizce'de telafuzu çok yakın "two" ve "too" kelimelerini bile ayırt edebilecek kadar zeki. Windows 10 teknik ön izleme sürümü ayrıca Office uygulamalarının mobil cihazlar için geliştirilmiş sürümünü de çalıştırabiliyor, mail istemcisine de Word uygulaması eklenerek kompleks e-postaları artık telefonunuzdan da kolayca yaratabileceğiniz belirtiliyor.Bunların yanında merakla beklenen tarayıcı Spartan'ın mobil versiyonu da sisteme eklenmiş durumda , ayrıca Spartan masaüstü sürüm ile eşlenik olarak çalışabiliyor.



Bu özelliklerin dışında galeri, müzik ,video ve harita uygulamaları da yenilenmiş durumda. Ayrıca sesli asistan Cortana'da sisteme dahil oluyor ancak şimdilik sadece ABD'de ve İngilizce dil desteği sunduğu için ülkemizde kullanılamıyor. Tanıtım videosunda özellikler Lumia 1520 modeli üzerinde gösterilirken ilk sürümün söz konusu cihaz için yayınlanmamış olması da ilginç bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.



Uyumlu cihazlardan birisine sahip kullanıcılar



Microsof'un yayınladığı Türkçe alt yazılı Windows 10 kısa tur videosu: Ayrıca yayınlanan sürüm ile ilgili bir video paylaşılırken videoyu haberin altında Türkçe alt yazı ile izleyebilirsiniz. Arka plan fotoğrafı ekleme, bildirim merkezinde daha fazla kısayol, bildirimlerde etkileşim imkanı, uygulama listesinde son kullanılan uygulamalara kolay erişim gibi özellikler ilk sürümde kullanıcılara sunulmuş durumda.Ayrıca yeni sistem ile birlikte söylenilenleri metine dönüştürme özelliği de oldukça geliştirilmiş gözüküyor. Microsoft'un iddiasına göre geliştirilen bu özellik artık İngilizce'de telafuzu çok yakın "two" ve "too" kelimelerini bile ayırt edebilecek kadar zeki. Windows 10 teknik ön izleme sürümü ayrıca Office uygulamalarının mobil cihazlar için geliştirilmiş sürümünü de çalıştırabiliyor, mail istemcisine de Word uygulaması eklenerek kompleks e-postaları artık telefonunuzdan da kolayca yaratabileceğiniz belirtiliyor.Bunların yanında merakla beklenen tarayıcı Spartan'ın mobil versiyonu da sisteme eklenmiş durumda , ayrıca Spartan masaüstü sürüm ile eşlenik olarak çalışabiliyor.Bu özelliklerin dışında galeri, müzik ,video ve harita uygulamaları da yenilenmiş durumda. Ayrıca sesli asistan Cortana'da sisteme dahil oluyor ancak şimdilik sadece ABD'de ve İngilizce dil desteği sunduğu için ülkemizde kullanılamıyor. Tanıtım videosunda özellikler Lumia 1520 modeli üzerinde gösterilirken ilk sürümün söz konusu cihaz için yayınlanmamış olması da ilginç bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.Uyumlu cihazlardan birisine sahip kullanıcılar https://insider.windows.com/ adresinden Microsoft hesapları ile giriş yapıp programa dahil olabilirler. Akıllı telefonunuza da Insider uygulamasını kurup yeniden başlattıktan sonra Windows 10 güncellemesini cihazınıza kurabilirsiniz.Microsof'un yayınladığı Türkçe alt yazılı Windows 10 kısa tur videosu:

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.