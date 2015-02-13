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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil cihazlar için ilk Windows 10 teknik ön izleme sürümü yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,8b
1
29
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Mobil cihazlar için ilk Windows 10 teknik ön izleme sürümü yayınlandı
Microsoft yeni yaklaşık bir ay önce düzenlediği etkinlikte Windows 10 mobile sürümü ile ilgili ilk detayları kullanıcılarla paylaşmıştı. Ardından " Windows 10 Mobil sürümünü ekran görüntüleri sızdırıldı" ve "512 MB RAM'li cihazlarda bazı Windows 10 özellikleri kısıtlanabilir" haberlerini de sizlere ulaştırmıştık. Ayrıca etkinlikte mobil sürümün ilk teknik ön izlemesinin Şubat ayında yayınlanacağı açıklanmıştı.

Bugün ise beklenen teknik ön izleme sürümü yayınlandı. Ancak sürüm şimdilik Lumia 630, 635, 636, 638, 730 ve 830 modelleri için kullanılabilir durumda. Ayrıca bu cihazlardan Windows 10 mobil sürüme geçiş yapabilmek için Windows Phone 8.1 sürümüne sahip olmaları gerekiyor.

Yayınlanan yeni sürümün ilk teknik ön izleme sürümü olduğunu ve günlük kullanımda problemler çıkarabileceğini belirtiliyor. Ayrıca yayınlanan ilk versiyon Windows 10 mobil sürümünün tüm özelliklerini de barındırmıyor. Kaynak bölümünde ise bilinen ve diğer versiyonlarda düzeltilecek hataların bir listesi oluşturuluyor. Bu sürümü yükleyerek geri dönüş sağlayacak kullanıcılar sayesinde gelecek sürümlerde işletim sisteminin son şeklini alacağını da hatırlatalım.
Ayrıca yayınlanan sürüm ile ilgili bir video paylaşılırken videoyu haberin altında Türkçe alt yazı ile izleyebilirsiniz. Arka plan fotoğrafı ekleme, bildirim merkezinde daha fazla kısayol, bildirimlerde etkileşim imkanı, uygulama listesinde son kullanılan uygulamalara kolay erişim gibi özellikler ilk sürümde kullanıcılara sunulmuş durumda.

Ayrıca yeni sistem ile birlikte söylenilenleri metine dönüştürme özelliği de oldukça geliştirilmiş gözüküyor. Microsoft'un iddiasına göre geliştirilen bu özellik artık İngilizce'de telafuzu çok yakın "two" ve "too" kelimelerini bile ayırt edebilecek kadar zeki. Windows 10 teknik ön izleme sürümü ayrıca Office uygulamalarının mobil cihazlar için geliştirilmiş sürümünü de çalıştırabiliyor, mail istemcisine de Word uygulaması eklenerek kompleks e-postaları artık telefonunuzdan da kolayca yaratabileceğiniz belirtiliyor.Bunların yanında merakla beklenen tarayıcı Spartan'ın mobil versiyonu da sisteme eklenmiş durumda , ayrıca Spartan masaüstü sürüm ile eşlenik olarak çalışabiliyor.

Bu özelliklerin dışında galeri, müzik ,video ve harita uygulamaları da yenilenmiş durumda. Ayrıca sesli asistan Cortana'da sisteme dahil oluyor ancak şimdilik sadece ABD'de ve İngilizce dil desteği sunduğu için ülkemizde kullanılamıyor. Tanıtım videosunda özellikler Lumia 1520 modeli üzerinde gösterilirken ilk sürümün söz konusu cihaz için yayınlanmamış olması da ilginç bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.

Uyumlu cihazlardan birisine sahip kullanıcılar https://insider.windows.com/ adresinden Microsoft hesapları ile giriş yapıp programa dahil olabilirler. Akıllı telefonunuza da Insider uygulamasını kurup yeniden başlattıktan sonra Windows 10 güncellemesini cihazınıza kurabilirsiniz.

Microsof'un yayınladığı Türkçe alt yazılı Windows 10 kısa tur videosu:

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okan_cehapelioglu 4 yıl
ben aldım siz yanmayın sakın wp cihaz almayın ya inanılmaz derecede kötü market
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doctor_bey 4 yıl
Eskisine göre daha güzel olduğu kesin en azından
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recepeker 4 yıl
S.Aleyküm. 8.1'e tekrar nasıl göndünüz. Bende dönmek istiyorum ama bir türlü yapamadım. Denilen programları denedim ama programlar telefonu görmüyor ne yapmam lazım.
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Sunstorms 4 yıl
Uzun süre birçok marka model android cihaz kullandım en uzun süre kullandığım cihaz ise lumia 1520 oldu şuan boyut dışında hiçbir şikayetim yok w10 ile çok daha iyi olmuş nihai sürüm tun beklentileri karşılayacaktır. Android işletim sistemine sahip abartılı donanımlarla bile çırpınan cihazlara sahip arkadaşlar size lolipopta fayda etmedi sistem belleğe hep aç eleştirirken biraz daha makul olun.
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ALooNeBoy87 4 yıl
Microsoft'un öve öve bitiremediği bir işe Windows'ta başlayıp da telefonda devam edebilirsiniz düşüncesi yıllardır bulut teknolojisi ile zaten sunuluyor. Yeni bir şey değil ki. PC ile mobil sürüm tarayıcı eşleniyor diyor. E bu da zaten var. Firefox kullanıyorum hem PC'de hem de mobil de. Sekmeler, parolalar, yer imleri, geçmiş vb. birbiriyle eşleşiyor. Hatta mobilde iken PC'ye gönder diyorum PC'den kaldığım sayfalardan devam edebiliyorum. Microsoft için geçenlerde yayımlanan bir haberde ürünü satmak yerine üyelik satmak fikri yatıyor hepsinde. Win10'u bedava yükseltme vermesi de bu sebeple. Size 5 GB'lık OneDrive'ınız yetmeyecek. Siz de daha büyük alan için aylık ya da yıllık ücretler ödeyeceksiniz. WindowsPhone'un 8 ve sonrası için sunduğu arayüz bence kullanışlı değil. Bir Android, IPhone ya da FirefoxOS'u elinize eldığınızda basit ve işlevsel olduğunu görebiliyorsunuz. WindowsPhone'da ben bunu yaşayamıyorum. Uygulama menüsü saçma bir düzende. Listeniz uzunsa örneğin Z ile başlayan bir uygulama için kaydırıp duruyorsunuz. Listeyi Grid (Izgara) tipinde hazırlasa çok daha iyi olurdu. Daha çok yol kat etmesi lazım Microsoft'un...
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Utku 4 yıl ALooNeBoy87
Yorumunuza genel olarak katılmakla beraber, arayüz konusunda eleştirilerinizi bu sistemi yeteri kadar kullanmamanıza bağlıyorum. 3 ay önceye kadar wp kullanıyordum; ana ekranda wp kadar işlevseli yok. Yerleşimi o kadar güxel yapıyorsunuz ki çoğu zaman uygulama menüsüne girmeye bile gerek kalmıyor.

Z ile başlayan bir uygulamaya ulaşmak için en üstteki arama ikonuna tıklayıp z'ye basarsanız z ile başlayan uygulamalar karşınıza gelir ki bunun da zor bir tarafı yok. Ayrıca listenix ne kadar uzun olursa olsun, tek bir kaydırma hareketiyle en aşağılara kadar inmek mümkün.
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berkaytunali 4 yıl
Çok başarılı bir video olmuş o kadar kısa süreye ne çok detay sığdırılmış böyle giderse Android i bırakıp bir WP cihaza geçebilirim bile.
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Hala 2 sistem farklı diyen mi dersin, hayal kırıklığı diyen mi, istifa etsin diyen mi dersin, hepsinden var


Hepinize yav heee heee diyorum buradan
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nightbringer 4 yıl
Çok güzel özellikler var. Windows mobile nihayet android ve ios u yakalayacak gibi duruyor. Microsoft şunu daha önce çıkarsaydı bu kadar müşteri kaybetmezdi. Çıkan özellikleri inceledim öyle aman aman teknik şeyler yok. Pekâlâ denim gibi güncellemelerle eklenebilecek şeyler. Sadece yeni internet Explorer, ses tanıma ve cortana gibi şeyler zorlayacaktır. Bu özellikleri de peyderpey yüklesinler ne olur ki. Win10 seneye ocak gibi anca gelir diyorlar daha önce dediğim gibi neden bu kadar ağır ilerliyor anlamıyorum. Microsoft çok ağır çalışıyor kim ne derse desin sanki devlet dairesi.
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michael01 4 yıl
Saçım şekil önümden çekil.
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bestofMd 4 yıl
WP bekleyenler için güzel
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alp0007 4 yıl
PC ile mobil versiyonlarının uyum sorunu Microsoft'un sonunu getirebilir.
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