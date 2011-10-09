Mobil güvenlik yatırımları 2015'e kadar yıllık yüzde 44 artış gösteriyor olacak

Mobil işletim sistemleri geliştikçe ve karmaşık hale geldikçe güvenlik bir sorun hale gelmeye başladı. Başlangıçta Symbian işletim sistemlerinde tanımaya başladığımız zararlı yazılımlar şimdi çok daha tehlikeli olarak sistemlerimizi tehdit ediyor. Bundan korunmak için işletim sistemlerinin tedbirleri yetersiz kalıyor. Bu da güvenlik yazılımlarının yükselmesine neden oluyor.





Araştırma şirketi Canalys dünya çapında yaptığı mobil güvenlik tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre 2015 yılına geldiğimizde mobil güvenlik yatırımları yıllık bazda yüzde 44 artıyor olacak. 2011 yılında 759.8 milyon dolar olan pazar 2015 yılında 3 milyar dolar olacak.





Raporda 2010 yılında satılan tablet ve akıllı telefonların sadece yüzde 4'ünün bazı mobil güvenlik yazılımları yüklü olarak satıldığı, bunun da risk oluşturduğu tespit edilmiş. Bu 2015 yılında ise bu oran yüzde 20 olacak. Önümüzdeki 4 yılda tüketici bilinci önemli oranda artacak.





Önümüzdeki iki yılda büyük firmalar güvenlik takibine çok önem verecek ve onaylanmamış yazılım yüklü cihazları ekosistemlerine dahil etmeyecek. Böylece güvenlik yazılımı kullanımı çıkışa geçecek. 2015 yılında güvenlik yazılımları yıl bazında yüzde 54.6 artış yakalayacak.





Bugüne kadar Kuzey Amerika kıtası güvenlik yazılımı alanında liderdi. 2015 yılında ise bu liderlik Batı Avrupa'ya geçecek. Mobil güvenlik yatırımlarında Latin Amerika, Asya, Afrika ve Ortadoğu 2013-2015 yılları arasında çıkışa geçecek. Ayrıca Android sistemlerinin yaygınlaşması ile mobil tehditler de artacak. Çünkü daha çok insan güvenli olmayan uygulamalar indiriyor olacak.





Mobil güvenlik yatırımlarının artması daha çok girişimin ve kanalın pazara rekabet getirmesi anlamına da geliyor.